Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"fdaa2772-1527-4f96-b2b7-8753d3cb14f5","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A kínai vezetés a népességcsökkenéstől megrettenve, hat évvel az után, hogy egy helyett két gyereket engedélyezett a családoknak, most háromra emelte a limitet. Csakhogy nagyon sokan nem úgy képzelik el a családjukat, ahogyan azt a kormány szeretné. És a kormány már így is épp elég traumát okozott nekik. ","shortLead":"A kínai vezetés a népességcsökkenéstől megrettenve, hat évvel az után, hogy egy helyett két gyereket engedélyezett...","id":"20210602_Ilyen_amikor_egy_kormany_nem_erti_miert_nem_szuletik_eleg_gyerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdaa2772-1527-4f96-b2b7-8753d3cb14f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f99d06c5-10cc-48b8-ab8c-a2a858f9e428","keywords":null,"link":"/elet/20210602_Ilyen_amikor_egy_kormany_nem_erti_miert_nem_szuletik_eleg_gyerek","timestamp":"2021. június. 02. 16:15","title":"Ilyen, amikor egy kormány nem érti, miért nem születik „elég” gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58826ee8-0c73-4914-9549-29ebb637ad33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Üldözött keresztények körút helyett már Székely körutat javasol Budapestre a kommunikációs igazgató.","shortLead":"Üldözött keresztények körút helyett már Székely körutat javasol Budapestre a kommunikációs igazgató.","id":"20210603_Hollik_Istvan_poszt_Facebook","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58826ee8-0c73-4914-9549-29ebb637ad33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd7debf5-077a-4b34-858b-11e82377717d","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_Hollik_Istvan_poszt_Facebook","timestamp":"2021. június. 03. 10:49","title":"Hollik István bele akart kötni Karácsonyba, de később inkább módosította egyik posztját a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2765d573-4045-4ee4-afb2-b71d953269b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok és a Szovejtunió közti hidegháborús versengés minden bizonnyal legfurcsább eleme a Kola-félszigeten fúrt hatalmas lyuk volt.","shortLead":"Az Egyesült Államok és a Szovejtunió közti hidegháborús versengés minden bizonnyal legfurcsább eleme a Kola-félszigeten...","id":"20210602_szovjetunio_oroszorszag_hideghaboru_kola_felsziget_lyuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2765d573-4045-4ee4-afb2-b71d953269b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b247120c-d41d-4caa-809c-71c09ff1dc14","keywords":null,"link":"/tudomany/20210602_szovjetunio_oroszorszag_hideghaboru_kola_felsziget_lyuk","timestamp":"2021. június. 02. 20:03","title":"A szovjetek megfúrták a világ legnagyobb lyukát, izgalmas dolgokat találtak a mélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d912fcc-0b0f-4b92-a511-e4342ef2f704","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A gigaberuházás olyan szinten felforgatja a tópartot, hogy annak világörökségi besorolása sincsen biztonságban. ","shortLead":"A gigaberuházás olyan szinten felforgatja a tópartot, hogy annak világörökségi besorolása sincsen biztonságban. ","id":"20210604_ferto_to_unesco_projekt_leallitasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d912fcc-0b0f-4b92-a511-e4342ef2f704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd06f19-d81d-41e5-9d47-5ef9b6350bf2","keywords":null,"link":"/zhvg/20210604_ferto_to_unesco_projekt_leallitasa","timestamp":"2021. június. 04. 12:19","title":"A Fertő tavi beruházás azonnali leállítását kéri az UNESCO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc86394d-f2db-4185-bff9-3dd97db689f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kínának üzenő táblák Vang Ven-bin külügyi szóvivő szerint hátráltatják a két ország közti együttműködést.","shortLead":"A Kínának üzenő táblák Vang Ven-bin külügyi szóvivő szerint hátráltatják a két ország közti együttműködést.","id":"20210603_fudan_utcatabla_kina_klgy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc86394d-f2db-4185-bff9-3dd97db689f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e28257-df75-4d35-9a36-59e7334d4f41","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_fudan_utcatabla_kina_klgy","timestamp":"2021. június. 03. 16:50","title":"„Az ilyen viselkedés megvetésre sem érdemes” – először reagált Kína a Fudan körüli új utcatáblákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d229e59c-814b-48db-9db4-c013f936d49c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egységkormányban az ultranacionalista és az iszlám hagyományőrző politikai erők is helyet kaptak. A koalíciót még a kneszetnek is jóvá kell hagynia.","shortLead":"Az egységkormányban az ultranacionalista és az iszlám hagyományőrző politikai erők is helyet kaptak. A koalíciót még...","id":"20210602_Megallapodtak_az_ellenzek_partjai_Izraelben_vege_lehet_Netanjahu_kormanyzasanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d229e59c-814b-48db-9db4-c013f936d49c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4478e98b-d909-44a8-b14b-c472447c402d","keywords":null,"link":"/vilag/20210602_Megallapodtak_az_ellenzek_partjai_Izraelben_vege_lehet_Netanjahu_kormanyzasanak","timestamp":"2021. június. 02. 22:51","title":"Megállapodtak az ellenzék pártjai Izraelben, vége lehet Netanjahu kormányzásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e83df80f-6230-49e8-87e2-42ffa070b1cd","c_author":"Balavány György","category":"360","description":"A szabadság elsősorban antropológiai kérdés. Az az elképzelés, hogy elég jó és elég felelősen gondolkodó emberek vagyunk ahhoz, hogy senki meg ne mondhassa, mit tegyünk, nagyon kellemes, de téves. Vélemény.","shortLead":"A szabadság elsősorban antropológiai kérdés. Az az elképzelés, hogy elég jó és elég felelősen gondolkodó emberek...","id":"202122_veszhelyzet_minden_jog_lenntartva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e83df80f-6230-49e8-87e2-42ffa070b1cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"140de6dd-899c-46c9-b8ca-6800dca7e942","keywords":null,"link":"/360/202122_veszhelyzet_minden_jog_lenntartva","timestamp":"2021. június. 04. 14:00","title":"Balavány: Vészhelyzet – minden jog lenntartva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a168b51-45a0-4b1f-85fb-735698daa473","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A német Max Planck Kémiai Intézet kutatói szerint a Toba-kitörés vulkanikus télbe taszította a bolygót, az emberek száma pedig néhány ezer főre csökkenhetett a Földön.","shortLead":"A német Max Planck Kémiai Intézet kutatói szerint a Toba-kitörés vulkanikus télbe taszította a bolygót, az emberek...","id":"20210603_vulkankitores_osi_vulkan_toba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a168b51-45a0-4b1f-85fb-735698daa473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0315c51-5dce-4e50-a44f-ddac216046ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20210603_vulkankitores_osi_vulkan_toba","timestamp":"2021. június. 03. 20:03","title":"Akkora vulkánkitörés volt 74 ezer éve, mintha nukleáris háború lett volna a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]