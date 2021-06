Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b1d4b1bb-004a-42fc-91aa-7e2e431fe3e5","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Az elektromosbusz-technológia készen áll a városi közösségi közlekedési feladatok ellátására, az infrastruktúra és az üzemeltetők már kevésbé – véli Kossa György, a debreceni ITK Holding elnök-vezérigazgatója. Interjú.","shortLead":"Az elektromosbusz-technológia készen áll a városi közösségi közlekedési feladatok ellátására, az infrastruktúra és...","id":"20210606_Kossa_Gyorgy_itk_ebusz_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1d4b1bb-004a-42fc-91aa-7e2e431fe3e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22798ef4-5f84-416b-8629-5cc7163ebcfb","keywords":null,"link":"/kkv/20210606_Kossa_Gyorgy_itk_ebusz_interju","timestamp":"2021. június. 06. 14:00","title":"Az elektromos buszok elterjedésével a sofőröket is újra kell képezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ca24c18-481e-4901-a8e9-78b7cadc5369","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Fordulóponthoz érkezett az iráni teokratikus rendszer a mérsékeltek kiszorításával. A keményvonalas Raiszi nyerheti az elnökválasztást, de az elégedetlenség alighanem nő.","shortLead":"Fordulóponthoz érkezett az iráni teokratikus rendszer a mérsékeltek kiszorításával. A keményvonalas Raiszi nyerheti...","id":"202122__irani_tisztogatas__elnokjeloltek__kemenyvonalas_puccs__a_forradalom_felfalt_gyermekei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ca24c18-481e-4901-a8e9-78b7cadc5369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40bf3d0-f369-48d3-94b5-3ec83eb2cca1","keywords":null,"link":"/360/202122__irani_tisztogatas__elnokjeloltek__kemenyvonalas_puccs__a_forradalom_felfalt_gyermekei","timestamp":"2021. június. 06. 13:30","title":"Az iráni előválasztás abból áll, hogy kizárják a hatalomra veszélyes elnökjelölteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ed9637-fc7a-4fce-878b-d40b2ddabbb4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőn, magyar idő szerint este kezdődik az Apple idei fejlesztői konferenciája, a WWDC21. Az online eseményt többféle módon és eszközzel is figyelemmel kísérhetjük.","shortLead":"Hétfőn, magyar idő szerint este kezdődik az Apple idei fejlesztői konferenciája, a WWDC21. Az online eseményt többféle...","id":"20210607_apple_wwdc21_streamelesi_lehetosegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5ed9637-fc7a-4fce-878b-d40b2ddabbb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"454ced1b-02e5-4074-b731-2c452790d52c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_apple_wwdc21_streamelesi_lehetosegek","timestamp":"2021. június. 07. 10:03","title":"Így követheti élőben az Apple mai bejelentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6c7be7-ab15-4670-b02e-a991561e1a14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Főleg az ország délnyugati részein eshet ma, de délután visszatér a napsütés.","shortLead":"Főleg az ország délnyugati részein eshet ma, de délután visszatér a napsütés.","id":"20210606_Esernyoket_elo_akar_zivatar_is_lehet_vasarnap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc6c7be7-ab15-4670-b02e-a991561e1a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf1a313-8531-49d5-9337-6bf5584e52b8","keywords":null,"link":"/itthon/20210606_Esernyoket_elo_akar_zivatar_is_lehet_vasarnap","timestamp":"2021. június. 06. 08:10","title":"Esernyőket elő: akár zivatar is lehet vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ada5ef25-9446-454d-b22e-3a5b82b9a834","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt külügyminisztere szerint nem igaz, hogy Antall József a politikai örökösévé tette Orbán Viktort. A fiával megegyeztek arról, hogy a nyilvánosság előtt nem bírálják egymást.","shortLead":"Volt külügyminisztere szerint nem igaz, hogy Antall József a politikai örökösévé tette Orbán Viktort. A fiával...","id":"20210607_jeszenszky_geza_orban_antall_jozsef","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ada5ef25-9446-454d-b22e-3a5b82b9a834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa56b90a-5ae2-4108-8b88-8a7efe3b438f","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_jeszenszky_geza_orban_antall_jozsef","timestamp":"2021. június. 07. 09:51","title":"Jeszenszky Géza: Orbán elbűvölte a fiamat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d191333-c5a1-43d8-a938-9c30f4b3d3f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt miniszterelnök szerint a kormány kommunikációja erőszakot is szülhet. ","shortLead":"A volt miniszterelnök szerint a kormány kommunikációja erőszakot is szülhet. ","id":"20210607_gyurcsany_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d191333-c5a1-43d8-a938-9c30f4b3d3f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f758b400-0e95-477a-8971-9ab2213d2ca0","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_gyurcsany_parlament","timestamp":"2021. június. 07. 15:13","title":"„Hideg polgárháború” kirobbantásától óvta a Fideszt a parlamentben Gyurcsány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa6c7dd3-951f-4fb1-b8a1-cb7b18203d44","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Két számban is aranyat szereztek a magyar versenyzők.","shortLead":"Két számban is aranyat szereztek a magyar versenyzők.","id":"20210606_Taroltak_a_magyarok_a_kajakkenu_Ebn","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa6c7dd3-951f-4fb1-b8a1-cb7b18203d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35cdbb48-65ca-4c5e-a1ea-5aa5e80af462","keywords":null,"link":"/sport/20210606_Taroltak_a_magyarok_a_kajakkenu_Ebn","timestamp":"2021. június. 06. 12:36","title":"Taroltak a magyarok a kajak-kenu Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3458c6f-b734-45ba-9762-b7d0a92e8a20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kis autóiról jól ismert olasz cég is meglépte az elkerülhetetlent. ","shortLead":"A kis autóiról jól ismert olasz cég is meglépte az elkerülhetetlent. ","id":"20210607_A_Fiat_is_elektromos_autogyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3458c6f-b734-45ba-9762-b7d0a92e8a20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27f98606-d2bd-4e92-9d35-58ef82f2d23d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210607_A_Fiat_is_elektromos_autogyar","timestamp":"2021. június. 07. 14:33","title":"A Fiat 2030-ra teljesen elektromos márka lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]