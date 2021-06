Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b9b677e3-ae1a-4811-b4a0-79924455d8b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Eddig közel 4000 elektromos kerékpár megvásárlásához járultak hozzá több mint 420 millió forinttal.","shortLead":"Eddig közel 4000 elektromos kerékpár megvásárlásához járultak hozzá több mint 420 millió forinttal.","id":"20210606_Hetfotol_ismet_palyazhat_elektromos_kerekparvasarlas_tamogatasara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9b677e3-ae1a-4811-b4a0-79924455d8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59218c4-fb32-4c20-8abc-13fda639c6d2","keywords":null,"link":"/zhvg/20210606_Hetfotol_ismet_palyazhat_elektromos_kerekparvasarlas_tamogatasara","timestamp":"2021. június. 06. 08:45","title":"Hétfőtől ismét pályázhat támogatásra, ha elektromos kerékpárt venne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0de0dc7c-a808-49ee-9620-e0dfee811450","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az első exit-poll felmérések a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) komoly győzelmét mutatják a Szász-Anhaltban vasárnap tartott tartományi választásokon. \r

","shortLead":"Az első exit-poll felmérések a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) komoly győzelmét mutatják a Szász-Anhaltban...","id":"20210606_CDU_gyozelem_Szaz_Anhaltban_nemet_keresztenydemokratak_tartomanyi_valasztasok_Landtag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0de0dc7c-a808-49ee-9620-e0dfee811450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffdbf323-ccf4-4cea-9363-b61f27f7e493","keywords":null,"link":"/vilag/20210606_CDU_gyozelem_Szaz_Anhaltban_nemet_keresztenydemokratak_tartomanyi_valasztasok_Landtag","timestamp":"2021. június. 06. 19:25","title":"Meglepően jó eredménnyel nyerhették meg a kereszténydemokraták a tartományi választást Szász-Anhaltban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72da5b51-5907-444d-ad40-2320f3dfd462","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiverte a biztosítékot a hirdetőknél, no meg persze a Facebooknál is az Apple nemrég bevezetett Alkalmazáskövetés átláthatósága funkciója. A legnagyobb közösségi oldal tulajdonosa még fizetni is hajlandó azért, hogy bizonyítsa, az Apple valójában csak magának kedvez ezzel.","shortLead":"Kiverte a biztosítékot a hirdetőknél, no meg persze a Facebooknál is az Apple nemrég bevezetett Alkalmazáskövetés...","id":"20210607_facebook_szponzoralt_tanulmany_apple_alkalmazaskovetes_atlathatosaga_funkcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72da5b51-5907-444d-ad40-2320f3dfd462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"973f76a2-16a8-4878-b1c8-e26a76da8ebb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_facebook_szponzoralt_tanulmany_apple_alkalmazaskovetes_atlathatosaga_funkcio","timestamp":"2021. június. 07. 12:03","title":"Fizet a Facebook, hogy bizonyítsa az Apple rossz szándékait?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TikTok új adatvédemi irányelve szerint a felhasználók által készített videókból a képet és a hangot is begyűjtené az alkalmazás.","shortLead":"A TikTok új adatvédemi irányelve szerint a felhasználók által készített videókból a képet és a hangot is begyűjtené...","id":"20210607_tiktok_adatvedelmi_iranyelv_biometrikus_azonositok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b087df77-19af-46e9-9851-c01f648fba30","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_tiktok_adatvedelmi_iranyelv_biometrikus_azonositok","timestamp":"2021. június. 07. 16:03","title":"Még több adatot gyűjtene a TikTok az amerikai felhasználókról, kell neki a biometrikus információ is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az önkormányzat szerint, ha engednének a terasznyitási kéréseknek, nagyon lecsökkenne a parkolóhelyek száma.","shortLead":"Az önkormányzat szerint, ha engednének a terasznyitási kéréseknek, nagyon lecsökkenne a parkolóhelyek száma.","id":"20210607_erzsebetvaros_terasz_parkolo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d433b197-3d84-4ce7-b536-24499e2309ed","keywords":null,"link":"/kkv/20210607_erzsebetvaros_terasz_parkolo","timestamp":"2021. június. 07. 11:39","title":"Erzsébetváros szerint a lakók érdeke, hogy ne legyenek teraszok a parkolók helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ecb55c3-5190-47a2-8613-e2a811aeaaf4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pár napja kapott sztrókot. ","shortLead":"Pár napja kapott sztrókot. ","id":"20210606_Elhunyt_a_legendas_magyar_basszusgitaros_Szappanos_Gyorgy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ecb55c3-5190-47a2-8613-e2a811aeaaf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8cf2d2a-57ee-4f17-864e-d9579f46c29f","keywords":null,"link":"/kultura/20210606_Elhunyt_a_legendas_magyar_basszusgitaros_Szappanos_Gyorgy","timestamp":"2021. június. 06. 11:52","title":"Elhunyt a legendás magyar basszusgitáros, Szappanos György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afce9bec-8b5b-4c90-929b-b85130020f0d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 108 éve született Gobbi Hilda, legendás magyar színésznő önéletrajzi könyvében írta meg, hogy szexuálisan zaklatták.","shortLead":"A 108 éve született Gobbi Hilda, legendás magyar színésznő önéletrajzi könyvében írta meg, hogy szexuálisan zaklatták.","id":"20210606_Fiatal_koraban_szexualisan_zaklattak_Gobbi_Hildat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afce9bec-8b5b-4c90-929b-b85130020f0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb545d66-aee5-4b3c-9675-2cef7a7276cf","keywords":null,"link":"/elet/20210606_Fiatal_koraban_szexualisan_zaklattak_Gobbi_Hildat","timestamp":"2021. június. 06. 08:22","title":"Fiatal korában szexuálisan zaklatták Gobbi Hildát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d78148f-4dba-4c15-bba0-d0cecb727219","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ötszáz szurkoló tekert és ünnepelt együtt vasárnap a Városligetben a Giro d'Italia kerékpáros körversenyen szerepelt Valter Attilával és Dina Mártonnal.\r

","shortLead":"Ötszáz szurkoló tekert és ünnepelt együtt vasárnap a Városligetben a Giro d'Italia kerékpáros körversenyen szerepelt...","id":"20210606_Giro_d_Italia_kerekpar_verseny_Varosliget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d78148f-4dba-4c15-bba0-d0cecb727219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e15c62-6389-45ac-b2c1-2526b9dc7a4a","keywords":null,"link":"/sport/20210606_Giro_d_Italia_kerekpar_verseny_Varosliget","timestamp":"2021. június. 06. 16:45","title":"Százak köszöntötték örömtekeréssel a Giro d'Italia magyar sztárjait a Városligetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]