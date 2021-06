Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9facb9bf-16cc-4baf-b797-67af18180b79","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első veszélyhelyzetet még tavaly márciusban hirdették ki, amelynek nyomán lassan másfél éve lejárt műszakival is legálisan lehet közlekedni.","shortLead":"Az első veszélyhelyzetet még tavaly márciusban hirdették ki, amelynek nyomán lassan másfél éve lejárt műszakival is...","id":"20210606_A_veszelyhelyzet_szabalyai_miatt_akar_20_honapja_lejart_forgalmival_is_utcan_lehetnek_autok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9facb9bf-16cc-4baf-b797-67af18180b79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20cab510-11a0-4804-b5c6-e9721edbd397","keywords":null,"link":"/cegauto/20210606_A_veszelyhelyzet_szabalyai_miatt_akar_20_honapja_lejart_forgalmival_is_utcan_lehetnek_autok","timestamp":"2021. június. 07. 04:47","title":"A veszélyhelyzet szabályai miatt akár 20 hónapja lejárt forgalmival is utcán lehetnek autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d191333-c5a1-43d8-a938-9c30f4b3d3f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt miniszterelnök szerint a kormány kommunikációja erőszakot is szülhet. ","shortLead":"A volt miniszterelnök szerint a kormány kommunikációja erőszakot is szülhet. ","id":"20210607_gyurcsany_parlament","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d191333-c5a1-43d8-a938-9c30f4b3d3f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f758b400-0e95-477a-8971-9ab2213d2ca0","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_gyurcsany_parlament","timestamp":"2021. június. 07. 15:13","title":"„Hideg polgárháború” kirobbantásától óvta a Fideszt a parlamentben Gyurcsány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b6013c-b6a0-4d31-8c7b-b6c614c46900","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már volt alkalma a zenekari tagoknak személyesen is találkozni a frontemberrel, ami „fontos mérföldkő, de nem jelenti az út végét” – írta a Quimby.","shortLead":"Már volt alkalma a zenekari tagoknak személyesen is találkozni a frontemberrel, ami „fontos mérföldkő, de nem jelenti...","id":"20210607_Jo_hirek_erkeztek_Kiss_Tibirol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86b6013c-b6a0-4d31-8c7b-b6c614c46900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab652a9d-aaaf-468a-b051-dfa0452b9049","keywords":null,"link":"/kultura/20210607_Jo_hirek_erkeztek_Kiss_Tibirol","timestamp":"2021. június. 07. 12:27","title":"Jó hírek érkeztek Kiss Tibiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az infektológus szerint jó átoltottságú európai országokba nyugodtan elutazhatnak a beoltott magyarok.","shortLead":"Az infektológus szerint jó átoltottságú európai országokba nyugodtan elutazhatnak a beoltott magyarok.","id":"20210607_szlavik_janos_oltas_vakcina_utazas_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82b1d075-acfb-4f74-807a-8dacb6bd6ca4","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_szlavik_janos_oltas_vakcina_utazas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. június. 07. 17:55","title":"Szlávik: Biztos, hogy fog kelleni harmadik oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa6c7dd3-951f-4fb1-b8a1-cb7b18203d44","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Két számban is aranyat szereztek a magyar versenyzők.","shortLead":"Két számban is aranyat szereztek a magyar versenyzők.","id":"20210606_Taroltak_a_magyarok_a_kajakkenu_Ebn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa6c7dd3-951f-4fb1-b8a1-cb7b18203d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35cdbb48-65ca-4c5e-a1ea-5aa5e80af462","keywords":null,"link":"/sport/20210606_Taroltak_a_magyarok_a_kajakkenu_Ebn","timestamp":"2021. június. 06. 12:36","title":"Taroltak a magyarok a kajak-kenu Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"235794fa-0a35-4c27-9add-a7aefa561d60","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Amilyen elánnal ment neki a kormány a fóti gyermekváros felszámolásának, olyan csendesen zajlik a megvalósítás. A gyerekeket – a tervekkel ellentétben – még nem szórták szét az ország különböző részeire. A kiürítés egyelőre ott tart, hogy az ingatlanon működő más, főleg oktatási intézmények távozóban vannak.","shortLead":"Amilyen elánnal ment neki a kormány a fóti gyermekváros felszámolásának, olyan csendesen zajlik a megvalósítás...","id":"202122__foti_gyermekvaros__einstand_utan__meszaros__bujocska","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=235794fa-0a35-4c27-9add-a7aefa561d60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be701cbf-2403-4eeb-b2e5-31a5b00d6b4c","keywords":null,"link":"/360/202122__foti_gyermekvaros__einstand_utan__meszaros__bujocska","timestamp":"2021. június. 07. 07:00","title":"Hétpecsétes titok, mit akar a kormány a két éve kiürítésre ítélt fóti gyermekvárossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a41346a-f5ab-4622-a255-66467c3087cf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A világ egyik legjelentősebb elektronikai bérgyártója szerint 2022 közepén-végén szűnhet meg az alkatrészhiány, de van, aki szerint még két év múlva sem lesz jobb a helyzet.","shortLead":"A világ egyik legjelentősebb elektronikai bérgyártója szerint 2022 közepén-végén szűnhet meg az alkatrészhiány, de van...","id":"20210607_chip_alkatreszhiany_autogyartas_elektronika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a41346a-f5ab-4622-a255-66467c3087cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b0b18e-0fc2-43d8-b00d-f97f2f36deea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210607_chip_alkatreszhiany_autogyartas_elektronika","timestamp":"2021. június. 07. 19:17","title":"Még legalább másfél évig tarthat a chiphiány, ami kiütötte a magyar autógyárakat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ee7452f-de03-4a72-8747-0647e7921812","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A porszemcsék érdekessége, hogy nem visszaverik, hanem elnyelik a Napból érkező sugárzást, ezzel melegedést okozva a légkörben.","shortLead":"A porszemcsék érdekessége, hogy nem visszaverik, hanem elnyelik a Napból érkező sugárzást, ezzel melegedést okozva...","id":"20210607_izland_szahara_porszemcse_magyar_kutatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ee7452f-de03-4a72-8747-0647e7921812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30984223-db06-40ec-9e3b-fb8bba6f570d","keywords":null,"link":"/zhvg/20210607_izland_szahara_porszemcse_magyar_kutatok","timestamp":"2021. június. 07. 14:00","title":"Izlandig jutó szaharai porszemeket azonosítottak magyar kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]