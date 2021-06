Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bd908d91-5f40-4757-b2ae-ac972383020d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Szputnyikkal és a Sinopharmmal oltott magyarok is beléphetnek az országba.","shortLead":"A Szputnyikkal és a Sinopharmmal oltott magyarok is beléphetnek az országba.","id":"20210607_szlovakia_oltasi_igazolvany_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd908d91-5f40-4757-b2ae-ac972383020d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04ef460f-1957-42bd-899a-3ede63f2fea8","keywords":null,"link":"/vilag/20210607_szlovakia_oltasi_igazolvany_magyarorszag","timestamp":"2021. június. 07. 15:25","title":"Szlovákia elfogadja a magyar oltási igazolványokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az önkormányzat szerint, ha engednének a terasznyitási kéréseknek, nagyon lecsökkenne a parkolóhelyek száma.","shortLead":"Az önkormányzat szerint, ha engednének a terasznyitási kéréseknek, nagyon lecsökkenne a parkolóhelyek száma.","id":"20210607_erzsebetvaros_terasz_parkolo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d433b197-3d84-4ce7-b536-24499e2309ed","keywords":null,"link":"/kkv/20210607_erzsebetvaros_terasz_parkolo","timestamp":"2021. június. 07. 11:39","title":"Erzsébetváros szerint a lakók érdeke, hogy ne legyenek teraszok a parkolók helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e99560c-6a14-4cde-9345-ff4002639d79","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Megérkezett Magyarországra a VW Polo GTI és a Ford Fiesta ST új dél-koreai kihívója.","shortLead":"Megérkezett Magyarországra a VW Polo GTI és a Ford Fiesta ST új dél-koreai kihívója.","id":"20210607_magatol_felismeri_a_kanyarokat_kiprobaltuk_a_kis_meregzsak_hyundai_i20_nt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e99560c-6a14-4cde-9345-ff4002639d79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"861ad232-a9be-45fc-866c-a8834cf30bd2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210607_magatol_felismeri_a_kanyarokat_kiprobaltuk_a_kis_meregzsak_hyundai_i20_nt","timestamp":"2021. június. 07. 06:41","title":"Magától felismeri a kanyarokat: kipróbáltuk a kis méregzsák Hyundai i20 N-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14d34969-82de-4946-afa5-e7152c59ab60","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több millió dolláros kártérítést fizetett az Apple egy amerikai iPhone-tulajdonosnak, mert megsértették a magánélethez fűződő jogait.","shortLead":"Több millió dolláros kártérítést fizetett az Apple egy amerikai iPhone-tulajdonosnak, mert megsértették a magánélethez...","id":"20210607_apple_felhasznaloi_adatok_fenykep_karterites_pegatron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14d34969-82de-4946-afa5-e7152c59ab60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5197bc3c-9076-4f2e-9e84-4bf73bc2e421","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_apple_felhasznaloi_adatok_fenykep_karterites_pegatron","timestamp":"2021. június. 07. 17:03","title":"Beadta javíttatni az iPhone-ját az amerikai nő, kiposztolták az intim képeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c1f6d0-7607-4ddd-bedf-bc08aac0bd44","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Homolya Róbert elnök-vezérigazgató szerint modernebb, kényelmesebb és gyorsabb lesz az utazás a Balaton mindkét partján. Bisztrókocsik is lesznek, az éjszakai Bagolyvonatok pedig az északi parton is közlekednek majd.","shortLead":"Homolya Róbert elnök-vezérigazgató szerint modernebb, kényelmesebb és gyorsabb lesz az utazás a Balaton mindkét...","id":"20210607_Soha_nem_latott_szinvonalu_vasuti_kocsik_allnak_forgalmba_a_Balatonnal_a_nyar_masodik_feletol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9c1f6d0-7607-4ddd-bedf-bc08aac0bd44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf08350-ae75-4564-9b6f-529dd5106ee0","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_Soha_nem_latott_szinvonalu_vasuti_kocsik_allnak_forgalmba_a_Balatonnal_a_nyar_masodik_feletol","timestamp":"2021. június. 07. 08:24","title":"Soha nem látott színvonalú új magyar vasúti kocsikat ígér a MÁV ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ee7452f-de03-4a72-8747-0647e7921812","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A porszemcsék érdekessége, hogy nem visszaverik, hanem elnyelik a Napból érkező sugárzást, ezzel melegedést okozva a légkörben.","shortLead":"A porszemcsék érdekessége, hogy nem visszaverik, hanem elnyelik a Napból érkező sugárzást, ezzel melegedést okozva...","id":"20210607_izland_szahara_porszemcse_magyar_kutatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ee7452f-de03-4a72-8747-0647e7921812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30984223-db06-40ec-9e3b-fb8bba6f570d","keywords":null,"link":"/zhvg/20210607_izland_szahara_porszemcse_magyar_kutatok","timestamp":"2021. június. 07. 14:00","title":"Izlandig jutó szaharai porszemeket azonosítottak magyar kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A gépkocsiban egy ember megsérült, a vonaton senkinek nem történt baja.","shortLead":"A gépkocsiban egy ember megsérült, a vonaton senkinek nem történt baja.","id":"20210606_Vonattal_utkozott_egy_auto_Zalaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8f238f8-0c87-4332-8b7a-ef1970b98ef8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210606_Vonattal_utkozott_egy_auto_Zalaban","timestamp":"2021. június. 06. 21:10","title":"Vonattal ütközött, majd árokba borult egy autós Zalában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf3adde-ea36-4ba1-9d55-869967da4734","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki miniszterelnök-jelölt kezdeményezi a kormánynál a Fudan Egyetem tárgyalási anyagainak nyilvánosságra hozatalát.","shortLead":"Az ellenzéki miniszterelnök-jelölt kezdeményezi a kormánynál a Fudan Egyetem tárgyalási anyagainak nyilvánosságra...","id":"20210607_karacsony_kina_tuntetes_nagykovetseg_fudan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abf3adde-ea36-4ba1-9d55-869967da4734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7521fc2-2b20-4c98-8d35-c587dfc6ea69","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_karacsony_kina_tuntetes_nagykovetseg_fudan","timestamp":"2021. június. 07. 12:45","title":"Karácsony: Nem a kínai emberek ellen tüntettünk, hanem Magyarország szuverenitásának sunyi kiárusítása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]