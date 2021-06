Ismét felszólalt a parlamentben Jakab Péter, a Jobbik miniszterelnök-jelöltje. Jakab felszólalása elején megdicsérte Kövér László házelnök bajuszát és nyakkendőjét, ezzel is utalva arra, hogy korábban Kövér őt rendszeresen azért utasította rendre, mert bírálta a levezető elnököt felszólalásában. Jakab röviden érdeklődött Kövér idegrendszere felől is, majd azzal folytatta, hogy ha a házelnök elnémítja, akkor elmondja máshol a mondandóját.

Jakab felszólalása a Jobbik által már korábban is többször hangoztatott „fizessenek a tolvajok” narratíva köré épült. A pártelnök felszólította a kormányt, hogy „gondolják meg”, mihez kezdenek a hatalommal az elkövetkezendő egy évben. Jakab szerint már a „fideszes alkotmánybíróság is kimondta” a rabszolgatörvényről, hogy alkotmányellenes, így várja a kormány válaszát, hogy most újabb alaptörvénymódosítás várható-e. Jakab szerint a „melósokkal” nem lehet mindent megtenni.

A Jobbik elnöke elmondása szerint a 2022-es költségvetést szemlélve is azt látta, hogy a kormány több adót vetne ki, „még több bőrt húzna le az emberekről”. Jakab szerint azonban a magyar embereken nincs több lehúzható bőr. Mint mondta, minden alapvető termék, élelmiszer ára növekedett, csak a bérek nem. „Nesze neked, jólét” – fűzte hozzá. Hozzátette, hogy beszélgetett egy mentőssel is korábban, aki elmondta neki, hogy mindössze 240 ezer forintért menti az életeket a járvány frontvonalában.

Jakab kiemelte, hogy értetlenül áll Varga Judit igazságügyi miniszter azon kijelentése előtt is, miszerint 2030-ra Magyarország az Európai Unió egyik legjobban élhető országa lesz. „Aha, persze, hányszor hallottuk ezt már” – jegyezte meg. Szerinte csak akkor lesz az országban jólét, „ha önök eltűnnek és megfizetnek mindenért”. „Akkor lesz majd nyugati életszínvonal, akkor lesz újra remény arra, hogy megkapja az ország a szabadságot és a jólétet” – mondta.

Dömötör Csaba államtitkár válaszában a már jól ismert gyurcsányozós frázisokkal válaszolt. Szerinte a volt miniszterelnök „rendkívül méltatlan” szerepet osztott Jakab Péterre, amikor „gyűlöletserkentő provokátorrá” nevezte ki. Hozzátette, hogy Jakab becsmérelte a vidéki szavazókat is, amikor egy tévéinterjúban a tájékozatlanságukról beszélt. Dömötör szerint ez „az SZDSZ tempóján is túl van”.

Az államtitkár azonban ennél is tovább ment, és arról kérdezte a Jobbik elnökét, hogy nem kínos-e neki, hogy „posztkommunista jelölteket” támogat az előválasztáson. „Ha Karácsony Gergelynek ehhez egy egész Unicum kellett, akkor önnek egy hektóra lehetett szüksége” – fűzte hozzá Dömötör. Szerinte Jakabnak amikor tolvajozik, Gyurcsányhoz kellene fordulnia a privatizációs ügyek miatt. Mint mondta, nem tudja, hogy Jakab hányszor járt az „Apró-villában”, illetve hogy kért-e ott kávét, de arra kérte, hogy gondoljon bele abba, hogy még a csésze is származhat privatizációból. Kiemelte, hogy szerinte ha Rákosi Mátyás élne, Jakab még vele is összefogna néhány listás hely reményében.

A Jobbik-frakció Dömötör felszólalását folyamatosan zavarta bekiabálásaival, Kövér László ezért helyettük is elnézést kért. A házelnök elmondása szerint jól látható volt így, hogy hogyan vélekedik a Jobbik a demokráciáról és a mások iránti tiszteletről.