Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"92acd8af-2c8d-46ba-b0e0-6844719b9381","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"A majd egyéves csend után Salzburg éledezik, és tárt karokkal várja a turistákat. A gazdag történelem, a kulturális élmények, a lélegzetelállító látkép és gasztronómia lenyűgözi az idelátogatókat. A legtöbben Mozart szülővárosaként ismerik a várost, de ezen túl is rengeteg izgalmat tartogat az Alpok kapuja.","shortLead":"A majd egyéves csend után Salzburg éledezik, és tárt karokkal várja a turistákat. A gazdag történelem, a kulturális...","id":"feelaustria_20210601_Salzburgot_latni_kell_tippek_hogy_fedezzuk_fel_Ausztria_egyik_legszebb_pontjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92acd8af-2c8d-46ba-b0e0-6844719b9381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c57fb2b-bdea-4b5e-85f9-6e4c247b0ea3","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20210601_Salzburgot_latni_kell_tippek_hogy_fedezzuk_fel_Ausztria_egyik_legszebb_pontjat","timestamp":"2021. június. 09. 07:30","title":"Salzburgot látni kell: tippek, hogy fedezzük fel Ausztria egyik legszebb pontját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"8c0a2d8f-54d6-4b63-880f-b0e1f0daf401","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"4504f171-5644-42a1-b92d-a8d4b0fa9ca5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ 26 országának több mint 1,3 milliárd okostelefon-felhasználójának szokásait – köztük 220 millió 5G-felhasználóét – vizsgálta az eddigi legnagyobb 5G-felhasználói felmérés.","shortLead":"A világ 26 országának több mint 1,3 milliárd okostelefon-felhasználójának szokásait – köztük 220 millió...","id":"20210609_ericsson_5g_kutatas_felhasznaloi_szokasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4504f171-5644-42a1-b92d-a8d4b0fa9ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4fa49a0-b0fd-4774-9156-f7cb38fb4068","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_ericsson_5g_kutatas_felhasznaloi_szokasok","timestamp":"2021. június. 09. 09:03","title":"Kiderült, hogy máshogy használják a telefonjukat azok, akik már élik az 5G-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c805f6f-5de9-4a15-8345-21a625b681b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Most lesz egy éve, hogy az észak-koreai rezsim felrobbantotta a két Korea közötti párbeszédet segítő irodát.","shortLead":"Most lesz egy éve, hogy az észak-koreai rezsim felrobbantotta a két Korea közötti párbeszédet segítő irodát.","id":"20210609_delkorea_eszakkorea_telefon_nem_veszik_fel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c805f6f-5de9-4a15-8345-21a625b681b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f49789-670f-43d3-847e-bd6746b35470","keywords":null,"link":"/vilag/20210609_delkorea_eszakkorea_telefon_nem_veszik_fel","timestamp":"2021. június. 09. 08:42","title":"Dél-Korea egy éve próbálja minden reggel felhívni Észak-Koreát, de nem veszik fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f74d711-7ba0-42ce-9648-d92050b59ee4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Új hídsarukat építenek be, hogy biztosítható legyen a híd közép- és hosszú távú biztonságos műszaki állapota.","shortLead":"Új hídsarukat építenek be, hogy biztosítható legyen a híd közép- és hosszú távú biztonságos műszaki állapota.","id":"20210609_egesz_nyarra_lezarjak_az_M0s_hidjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f74d711-7ba0-42ce-9648-d92050b59ee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c9aff03-d3fa-472f-8332-20ab4daea619","keywords":null,"link":"/cegauto/20210609_egesz_nyarra_lezarjak_az_M0s_hidjat","timestamp":"2021. június. 09. 16:16","title":"Egész nyárra lezárják az M0-s nemrég felújított hídját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b795c966-68a8-4647-a907-f2faaddad2bb","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely lényegében azzal vádolta meg a meddőségi magánklinikákat, hogy visszaélnek állami forrásokkal. Holott nem is kapnak állami támogatást. A családokért felelős tárca nélküli miniszter szerint ha a szolgáltató nem szerződik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel, akkor nem biztosított az átláthatósága, ezért indokolt megvonni a megmaradt magánklinikák működési engedélyét. Törvénymódosítást is beadtak már, amivel a meddőségi ellátásban megvalósulhat a teljes állami kontroll.","shortLead":"Gulyás Gergely lényegében azzal vádolta meg a meddőségi magánklinikákat, hogy visszaélnek állami forrásokkal. Holott...","id":"20210608_meddosegi_kezeles_egeszsegugy_allami_beavatkozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b795c966-68a8-4647-a907-f2faaddad2bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35f5a22d-64f9-4b16-a4c7-44612aa106d1","keywords":null,"link":"/itthon/20210608_meddosegi_kezeles_egeszsegugy_allami_beavatkozas","timestamp":"2021. június. 08. 06:30","title":"A kormány ködös érveléssel vérezteti ki a meddőségi magánklinikákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8a020d-de77-4fcd-bbf5-935918777f63","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A betegség hivatalosan hat éve van jelen, de a kutatók ennyi idő után sem tudtak magyarázatot találni rá. A páciensek mind azonos településről valók.","shortLead":"A betegség hivatalosan hat éve van jelen, de a kutatók ennyi idő után sem tudtak magyarázatot találni rá. A páciensek...","id":"20210609_kanada_agy_betegseg_tunetek_almatlansag_hallucinaciok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d8a020d-de77-4fcd-bbf5-935918777f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a7d606-e44c-47d9-9c12-7a9aac9fa4fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_kanada_agy_betegseg_tunetek_almatlansag_hallucinaciok","timestamp":"2021. június. 09. 10:07","title":"Rejtélyes agyi betegség jelent meg Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9cd111e-7591-4bc9-8fcd-f3be8eedb38c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mentességet akarnak a kulcsfontosságú hazai iparágakban működő cégeknek.","shortLead":"Mentességet akarnak a kulcsfontosságú hazai iparágakban működő cégeknek.","id":"20210609_globalis_minimumado_lengyel_magyar_allaspont_kivetelek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9cd111e-7591-4bc9-8fcd-f3be8eedb38c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6f8b3c7-9771-4716-ab8d-a62da9540bee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210609_globalis_minimumado_lengyel_magyar_allaspont_kivetelek","timestamp":"2021. június. 09. 16:40","title":"Csak feltételekkel mennének bele a lengyelek és a magyarok a globális minimumadóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf9ba84a-e153-4fed-8b95-9af69556d8b4","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Megfélemlítés és felbujtó retorika kíséri a Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő eltávolítását kívánó új koalíció megalakulását, melyben a legkülönfélébb pártok vesznek részt.","shortLead":"Megfélemlítés és felbujtó retorika kíséri a Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő eltávolítását kívánó új koalíció...","id":"20210609_A_valtozas_kormanya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf9ba84a-e153-4fed-8b95-9af69556d8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76224935-bfbe-41cc-a30a-5438912c2cb3","keywords":null,"link":"/360/20210609_A_valtozas_kormanya","timestamp":"2021. június. 09. 13:00","title":"Izraelben most eldőlhet, képes-e megbuktatni Netanjahut az ellenzéki összefogás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]