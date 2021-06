Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4f9945c1-6a18-48e4-a204-6fc3d0e20ec5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"13 ezren pedig 50 ezer forintot sem kapnak.","shortLead":"13 ezren pedig 50 ezer forintot sem kapnak.","id":"20210609_nyugdij_nyugdijasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f9945c1-6a18-48e4-a204-6fc3d0e20ec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c81118e-3225-4618-b1a2-7c6d7391bc3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210609_nyugdij_nyugdijasok","timestamp":"2021. június. 09. 08:03","title":"1,2 millió magyar nyugdíjas él 150 ezer forintnál kevesebb pénzből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ff235f8-c6eb-4a9e-804c-dd96fc13c9db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google az emberi agy nagyjából 1 köbmilliméteréről készített háromdimenziós térképet, de már ez is óriási mennyiségű adatot eredményezett.","shortLead":"A Google az emberi agy nagyjából 1 köbmilliméteréről készített háromdimenziós térképet, de már ez is óriási mennyiségű...","id":"20210608_google_emberi_agy_felterkepezese_idegsejt_szinapszis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ff235f8-c6eb-4a9e-804c-dd96fc13c9db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0a806c1-535d-49ef-93c5-b063d43a9fc5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_google_emberi_agy_felterkepezese_idegsejt_szinapszis","timestamp":"2021. június. 08. 13:03","title":"Soha nem látott részletességgel térképezte fel a Google az emberi agy egy szeletét, különös dolgokra bukkantak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fd67c58-8a5a-47b1-a21b-bdca33e43aee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper azt is megtudta, hogy Karácsony Gergely már megvalósította egyik leghíresebb dalát. Most először hívtak külsős vendéget a Magyarország Kedvenc Műsora című humorcsatorna Kidoblak valahol című talkshowjába.","shortLead":"A rapper azt is megtudta, hogy Karácsony Gergely már megvalósította egyik leghíresebb dalát. Most először hívtak külsős...","id":"20210609_Fluor_Tomi_Gyurcsany_show","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fd67c58-8a5a-47b1-a21b-bdca33e43aee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ffb8d59-d658-44d8-9612-901f8fc49a51","keywords":null,"link":"/elet/20210609_Fluor_Tomi_Gyurcsany_show","timestamp":"2021. június. 09. 12:44","title":"Fluor Tomi meglepődött, hogy az apja benne lesz a Gyurcsány-showban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b8433c0-342f-460c-a0f4-f249a9a56ea5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A klasszikus autók drágulásának nagyon úgy fest egyelőre nincs vége, különösen igaz ez a teljesen egyedi darabokra. ","shortLead":"A klasszikus autók drágulásának nagyon úgy fest egyelőre nincs vége, különösen igaz ez a teljesen egyedi darabokra. ","id":"20210607_18_milliard_forintert_arulnak_egy_59_eves_Ferrarit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b8433c0-342f-460c-a0f4-f249a9a56ea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21e631e3-1884-49f0-b4f2-50437525b04f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210607_18_milliard_forintert_arulnak_egy_59_eves_Ferrarit","timestamp":"2021. június. 08. 04:47","title":"18 milliárd forintért árulnak egy 59 éves Ferrarit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd5a6fb-bad3-4f3b-a540-2a867fee9c8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A volt amerikai elnök korábbi döntését a TikTokról – és a szintén kínai WeChatről – már több bíróság is felfüggesztette, most pedig utóda tett pontot az ügy végére.","shortLead":"A volt amerikai elnök korábbi döntését a TikTokról – és a szintén kínai WeChatről – már több bíróság is...","id":"20210609_joe_biden_donald_trump_tiktok_wechat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fd5a6fb-bad3-4f3b-a540-2a867fee9c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"219ce038-c95c-4f9f-a540-c198c1773caa","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_joe_biden_donald_trump_tiktok_wechat","timestamp":"2021. június. 09. 16:51","title":"Visszavonja Trump rendeletét Biden: mégsem tiltják ki a TikTokot az Egyesült Államokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b9ebc0-58a0-4a6c-b281-58183083eed9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kötélbe kapaszkodva várta a segítséget a pesti hídfőnél.","shortLead":"Egy kötélbe kapaszkodva várta a segítséget a pesti hídfőnél.","id":"20210608_Kimentettek_egy_embert_a_Dunabol_a_Lanchidnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86b9ebc0-58a0-4a6c-b281-58183083eed9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa55566a-4d31-4205-a2a1-565a18c386ba","keywords":null,"link":"/itthon/20210608_Kimentettek_egy_embert_a_Dunabol_a_Lanchidnal","timestamp":"2021. június. 08. 07:33","title":"Kimentettek egy embert a Dunából a Lánchídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c799bf6d-ec57-4079-a4cb-f3665f46db43","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Régen volt ilyen egyetértés az Európai Parlamentben egy téma kapcsán. A Fehéroroszországról folytatott vitában – ugyan hangsúlybeli különbségekkel – ugyanazt mondták a képviselő a szélsőjobbtól a szélsőbalig, Portugáliától Litvániáig, a Jobbiktól a Fideszig. A 28 felszólaló abban azért nem volt egységes, hogy Moszkvát mennyire kell támadni, miközben Minszkről van szó.","shortLead":"Régen volt ilyen egyetértés az Európai Parlamentben egy téma kapcsán. A Fehéroroszországról folytatott vitában – ugyan...","id":"20210609_A_belarusz_diktatura_egyesitette_az_Europai_Parlamentet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c799bf6d-ec57-4079-a4cb-f3665f46db43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d40f75-8faa-4103-ad30-216804c8cf68","keywords":null,"link":"/eurologus/20210609_A_belarusz_diktatura_egyesitette_az_Europai_Parlamentet","timestamp":"2021. június. 09. 08:37","title":"A belarusz diktatúra egyesítette az Európai Parlamentet, a Fidesz is beállt a sorba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50cb560e-56d6-4420-a0bc-6f5e3d5888b6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A teljes keretet és stábot letesztelték azután, hogy kiderült: a spanyolok egyik játékosa megfertőződött.","shortLead":"A teljes keretet és stábot letesztelték azután, hogy kiderült: a spanyolok egyik játékosa megfertőződött.","id":"20210607_foci_eb_portugal_valogatott_koronavirus_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50cb560e-56d6-4420-a0bc-6f5e3d5888b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63eafdee-3271-41bb-8c3d-0fb0a13134b2","keywords":null,"link":"/sport/20210607_foci_eb_portugal_valogatott_koronavirus_teszt","timestamp":"2021. június. 07. 22:22","title":"Elkészült Ronaldóék koronavírustesztje, költözhetnek Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]