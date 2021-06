Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e4acd3ed-afb3-4605-a649-92dc9d567489","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Alpina kezelésbe vette a bajor gyártó szabadidőautóit.","shortLead":"Az Alpina kezelésbe vette a bajor gyártó szabadidőautóit.","id":"20210611_dehogy_halott_a_dizel_394_loeros_gazolajos_motor_az_uj_bmw_x3x4ben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4acd3ed-afb3-4605-a649-92dc9d567489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fcf1007-e8fa-47cb-acac-6507b0cd1ad8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210611_dehogy_halott_a_dizel_394_loeros_gazolajos_motor_az_uj_bmw_x3x4ben","timestamp":"2021. június. 11. 11:26","title":"Dehogy halott a dízel: 394 lóerős gázolajos motor az új BMW X3/X4-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d3c997-a711-41c6-9e88-06a24c602c63","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Véget ért Robert Frew 15 éve tartó szolgálata. ","shortLead":"Véget ért Robert Frew 15 éve tartó szolgálata. ","id":"20210610_Altalanos_iskola_kozlekedesi_or_zebraor_nyugdij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10d3c997-a711-41c6-9e88-06a24c602c63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8e3ff04-09ba-420b-850d-3481cdfe7547","keywords":null,"link":"/elet/20210610_Altalanos_iskola_kozlekedesi_or_zebraor_nyugdij","timestamp":"2021. június. 10. 15:15","title":"Megható módon búcsúzott a 92 éves közlekedési őrtől egy floridai általános iskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edce04d5-cbea-4ae7-9fde-6bbe7e942bf0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Fastly nevű cég egyik ügyfele megváltoztatta a beállításait, ami felszínre hozott egy szoftverhibát.","shortLead":"A Fastly nevű cég egyik ügyfele megváltoztatta a beállításait, ami felszínre hozott egy szoftverhibát.","id":"20210609_fastly_internet_cdn_szolgaltatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edce04d5-cbea-4ae7-9fde-6bbe7e942bf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6af064bd-0754-480f-90d5-38988c2def0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_fastly_internet_cdn_szolgaltatas","timestamp":"2021. június. 09. 18:03","title":"Egy rossz beállítás ütötte ki az internetet kedden délben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Még nem tudni, kit jelölnek a posztra.","shortLead":"Még nem tudni, kit jelölnek a posztra.","id":"20210610_alkotmanybiro_valasztas_orszaggyules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20fc1091-6118-43c6-af2f-179b420c03ae","keywords":null,"link":"/itthon/20210610_alkotmanybiro_valasztas_orszaggyules","timestamp":"2021. június. 10. 14:15","title":"Alkotmánybírót választhat az Országgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31309e2d-7e09-4f4e-b468-04229dbf94f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 100 Leggazdagabb magyar listáját már nem az OTP Bank elnök-vezérigazgatója, hanem Mészáros Lőrinc vezeti. Kettejük becsült vagyona között 35 milliárd forint a különbség.","shortLead":"A 100 Leggazdagabb magyar listáját már nem az OTP Bank elnök-vezérigazgatója, hanem Mészáros Lőrinc vezeti. Kettejük...","id":"20210610_100leggazdagabb_vagyon_meszaros_csanyi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31309e2d-7e09-4f4e-b468-04229dbf94f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d1aa7b4-e965-4bbd-98a8-e073d4833a9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210610_100leggazdagabb_vagyon_meszaros_csanyi","timestamp":"2021. június. 10. 06:00","title":"A tíz leggazdagabb magyarnak 2506 milliárd forintja van – kijött a top 100-as lista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb0cb38-e421-4ab8-8711-30983ecc2f18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alig két hét múlva mutathatja be a Microsoft a Windows legújabb frissítését, amivel a Windows 10 nevet is lecserélheti a cég. Hogy mire, arra most egy újabb aprósággal utaltak.","shortLead":"Alig két hét múlva mutathatja be a Microsoft a Windows legújabb frissítését, amivel a Windows 10 nevet is lecserélheti...","id":"20210611_microsoft_windows_11_operacios_rendszer_bejelentkezo_hang","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afb0cb38-e421-4ab8-8711-30983ecc2f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d6ec9bd-d451-449b-9d0b-cf468f4e8207","keywords":null,"link":"/tudomany/20210611_microsoft_windows_11_operacios_rendszer_bejelentkezo_hang","timestamp":"2021. június. 11. 11:33","title":"Zenés videót készített a Microsoft, az új Windowsra utalnak vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f4fda2-c336-48cb-a0b4-2211634540e3","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Mészáros Lőrinc megszólalt az Indexnek. Az élő beszédre – különösen Mészáros élő beszédére – egyáltalán nem emlékeztető interjúban pedig több olyan kijelentést is tett, amellyel megpróbálja megmagyarázni, miért is van rendben az, hogy 10 év alatt a semmiből ő, Orbán Viktor földije lett a leggazdagabb magyar. Az interjúban több olyan állítás is elhangzott, amely egyfajta érv arra, miért nincs igazuk azoknak, akik Mészárost \"támadják\". Sok ebből csak hosszas kutatás után cáfolható vagy árnyalható, néhány azonban azonnal – ezekből szemezgettünk.","shortLead":"Mészáros Lőrinc megszólalt az Indexnek. Az élő beszédre – különösen Mészáros élő beszédére – egyáltalán nem emlékeztető...","id":"20210611_A_tenyek_es_a_valosag_a_Meszaros_interjuban_elhangzottak_mogott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93f4fda2-c336-48cb-a0b4-2211634540e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75bb7b65-8278-4131-8913-ffe2ae349c63","keywords":null,"link":"/kkv/20210611_A_tenyek_es_a_valosag_a_Meszaros_interjuban_elhangzottak_mogott","timestamp":"2021. június. 11. 14:35","title":"Megnéztük, mi igaz abból, amit a hirtelen közlékennyé váló Mészáros Lőrinc állít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b126ee99-195a-4eeb-af4f-20a14f051f37","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Andre Nogueira, a brazil JBS vállalat vezetője szerint nem tudják megígérni, hogy nem fordul elő ismét hasonló eset.","shortLead":"Andre Nogueira, a brazil JBS vállalat vezetője szerint nem tudják megígérni, hogy nem fordul elő ismét hasonló eset.","id":"20210610_jbs_kibertamadas_zsarolovirus_valtsagdij_orosz_hackerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b126ee99-195a-4eeb-af4f-20a14f051f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5e2f60a-eb0a-4c17-983c-2e8b21cc9712","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_jbs_kibertamadas_zsarolovirus_valtsagdij_orosz_hackerek","timestamp":"2021. június. 10. 14:10","title":"Hárommilliárd forintnyi váltságdíjat kaptak az orosz hackerek a világ legnagyobb húsfeldolgozójától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]