Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a30f9730-243f-420d-bf2a-584702fe34ef","c_author":"Calcium-Sandoz","category":"brandchannel","description":"Fenyvesi Dóra kutató biológus, molekuláris genetikus, sejt- és fejlődésbiológussal beszélgettünk vitaminpótlásról, az alvás fontosságáról, illetve különböző egészség-hackekről.","shortLead":"Fenyvesi Dóra kutató biológus, molekuláris genetikus, sejt- és fejlődésbiológussal beszélgettünk vitaminpótlásról...","id":"calciumsandoz_20210512_Az_ember_egeszsege_akkor_lehet_a_legjobb_ha_megerti_hogy_mire_lett_kitalalva_a_szervezete_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a30f9730-243f-420d-bf2a-584702fe34ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e58df05-7282-4285-997a-c57d3d2dfcd2","keywords":null,"link":"/brandchannel/calciumsandoz_20210512_Az_ember_egeszsege_akkor_lehet_a_legjobb_ha_megerti_hogy_mire_lett_kitalalva_a_szervezete_interju","timestamp":"2021. június. 10. 15:30","title":"„Az ember egészsége akkor lehet a legjobb, ha megérti, hogy mire lett kitalálva a szervezete” (interjú)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Calcium-Sandoz","c_partnerlogo":"8889d2a9-4214-4f24-80bc-5693070d2c49","c_partnertag":"Calcium-Sandoz"},{"available":true,"c_guid":"adba1ee1-3b90-4996-8543-fabb3c6f9cf9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A luxuslakásban korábban Matolcsy Tímea és Matolcsy Ádám lakott.","shortLead":"A luxuslakásban korábban Matolcsy Tímea és Matolcsy Ádám lakott.","id":"20210609_matolcsy_timea_somlai_balint_luxuslakas_mt_beauty_kft","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=adba1ee1-3b90-4996-8543-fabb3c6f9cf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad033240-1e67-49c3-8e9d-c43b4ab907e6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210609_matolcsy_timea_somlai_balint_luxuslakas_mt_beauty_kft","timestamp":"2021. június. 09. 10:43","title":"Matolcsy György menye luxuslakást vett attól a vállalkozótól, aki 54 milliárdért dolgozik a jegybank épületén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f66e9a2-dafb-4a91-8bab-d19a1ec1bcaa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha mindkét szülő dolgozik, akár 1,6 millió forintot is visszakaphatnak. Mindezt a választás előtt.","shortLead":"Ha mindkét szülő dolgozik, akár 1,6 millió forintot is visszakaphatnak. Mindezt a választás előtt.","id":"20210609_szja_visszafizetes_reszlet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f66e9a2-dafb-4a91-8bab-d19a1ec1bcaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06575505-0823-4e42-9d6f-7a31b13d4be1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210609_szja_visszafizetes_reszlet","timestamp":"2021. június. 09. 19:39","title":"Máris kiderült az Orbán által beharangozott szja-visszatérítés néhány részlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08e64b43-0bd0-4128-a67f-743750456401","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat egy tanyáról tűnt el, tulajdonosa az emberek segítségét kéri, hogy megtalálja.","shortLead":"Az állat egy tanyáról tűnt el, tulajdonosa az emberek segítségét kéri, hogy megtalálja.","id":"20210609_Kedd_ota_koborol_egy_emu_Baja_kornyeken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08e64b43-0bd0-4128-a67f-743750456401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97f22a6d-3205-4f56-a4eb-3984512acc99","keywords":null,"link":"/elet/20210609_Kedd_ota_koborol_egy_emu_Baja_kornyeken","timestamp":"2021. június. 09. 12:41","title":"Kedd óta keresnek egy elszökött emut Baja környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"768bf178-82c2-4f0d-8a83-805c7ac352c6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Pénteken kezdődik a labdarúgó-Európa-bajnokság. A hvg.hu innentől kezdve az utolsó hármas sípszóig napi percről percre hírfolyamban számol be a torna eseményeiről. ","shortLead":"Pénteken kezdődik a labdarúgó-Európa-bajnokság. A hvg.hu innentől kezdve az utolsó hármas sípszóig napi percről percre...","id":"20210609_EB_2020_2021_pp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=768bf178-82c2-4f0d-8a83-805c7ac352c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5c94f9-c0ff-4afe-b8a4-60575df88413","keywords":null,"link":"/sport/20210609_EB_2020_2021_pp","timestamp":"2021. június. 09. 10:56","title":"Koronavírus a spanyoloknál, térdelési botrány Budapesten – indul a Európa-bajnokság közvetítése a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az amerikai szupergazdagok alig fizetnek jövedelemadót, sok százmilliós áfacsalás gyanújával tartóztatták le Tóth Csabát. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Az amerikai szupergazdagok alig fizetnek jövedelemadót, sok százmilliós áfacsalás gyanújával tartóztatták le Tóth...","id":"20210610_Radar360_Orban_nagy_adovisszateritesi_terve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5621072-b652-49c4-a3d8-edf04a979eee","keywords":null,"link":"/360/20210610_Radar360_Orban_nagy_adovisszateritesi_terve","timestamp":"2021. június. 10. 08:00","title":"Radar360: Orbán nagy adóvisszatérítési terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6150e4-5778-4c73-aaaf-dfcc6f9c61b9","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az ENSZ illetékes törvényszéke érvényben hagyta a boszniai szerb hadsereg egykori parancsnoka, Ratko Mladics ellen hozott korábbi ítéletet, így az 1995-ös srebrenicai vérengzés végrehajtásával vádolt extábornok élete végéig rács mögött marad. Bár az egykori főtiszt valószínűleg több életfogytig tartó büntetést is megszolgált, az ítélet nem volt egyhangú, a testület elnöke különvéleményt fogalmazott meg, szerinte Mladics nem felelős a mintegy 8000 muszlim haláláért.","shortLead":"Az ENSZ illetékes törvényszéke érvényben hagyta a boszniai szerb hadsereg egykori parancsnoka, Ratko Mladics ellen...","id":"20210609_ratko_mladics_haga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d6150e4-5778-4c73-aaaf-dfcc6f9c61b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d682279-7a08-416a-b878-b13e1962a252","keywords":null,"link":"/vilag/20210609_ratko_mladics_haga","timestamp":"2021. június. 09. 15:00","title":"Ezért marad élete végéig rács mögött Bosznia mészárosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A nő beismerte a bűnösségét, és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról.","shortLead":"A nő beismerte a bűnösségét, és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról.","id":"20210609_csecsemo_emberolas_eger","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f294a24-f5cc-42a0-9a6c-018f418fcc84","keywords":null,"link":"/itthon/20210609_csecsemo_emberolas_eger","timestamp":"2021. június. 09. 18:54","title":"Tíz évet kapott Egerben egy nő, aki hagyta meghalni a csecsemőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]