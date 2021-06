Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d2c25488-802b-41c9-b959-1daf1f51d491","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A hétvégére már országszerte 35 fok lehet, napi melegrekordok is megdőlhetnek. ","shortLead":"A hétvégére már országszerte 35 fok lehet, napi melegrekordok is megdőlhetnek. ","id":"20210612_tartos_hohullam_meteorologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2c25488-802b-41c9-b959-1daf1f51d491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f83e10d0-9a9e-4f17-8e59-d57ad1d8bbe3","keywords":null,"link":"/elet/20210612_tartos_hohullam_meteorologia","timestamp":"2021. június. 12. 12:15","title":"Készüljön, a jövő héten érkezik az év első tartós hőhulláma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c6f90dd-16b4-42c9-8c2f-356244127e80","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A személyes kapcsolatok helyreállítása és párbeszéd beindítása végett van szükség a Joe Biden amerikai elnökkel szerdán megtartandó genfi csúcstalálkozóra - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz államfő egy vasárnapi tévéinterjúban.","shortLead":"A személyes kapcsolatok helyreállítása és párbeszéd beindítása végett van szükség a Joe Biden amerikai elnökkel szerdán...","id":"20210613_Putyin_profinak_nevezte_Bidenek_tobb_lepeset_is_es_varja_a_talalkozot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c6f90dd-16b4-42c9-8c2f-356244127e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5773624-5229-4052-823e-fca83ef96278","keywords":null,"link":"/vilag/20210613_Putyin_profinak_nevezte_Bidenek_tobb_lepeset_is_es_varja_a_talalkozot","timestamp":"2021. június. 13. 13:59","title":"Putyin profinak nevezte Bidenék több lépését is és várja a találkozót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc3e11fb-061f-4156-8712-ee9f9ffce84d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A globális klímaváltozás miatt nemcsak a szárazföldeken gyarapodnak a rekord magas hőmérsékletek és szokatlanul meleg időszakok, de ugyanez megfigyelhető az óceánokban is. A nagy intenzitású tengeri hőhullámok gyakorisága 20-szorosára nőtt az iparosodás előtti időkhöz képest, amihez az ember okozta éghajlatváltozás jelentős mértékben hozzájárult – összegezte Lehoczky Annamária, meteorológus, éghajlatkutató az éghajlatváltozással kapcsolatos tudományos tényeket érthető formában közlő Másfélfok oldalon közzétett cikkében.","shortLead":"A globális klímaváltozás miatt nemcsak a szárazföldeken gyarapodnak a rekord magas hőmérsékletek és szokatlanul meleg...","id":"20210613_oceani_hohullamok_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc3e11fb-061f-4156-8712-ee9f9ffce84d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a70defe2-e8f7-4a07-9701-102395d0f2c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210613_oceani_hohullamok_klimavaltozas","timestamp":"2021. június. 13. 10:03","title":"Meteorológus figyelmeztet: jönnek a pusztító hőhullámok, egyre gyakrabban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd8a730-adf6-4378-96e5-781d9029a02a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatottat vezető szövetségi kapitány úgy véli, hogy az RB Leipzig kapusa ugyanazt a szintet képviseli, mint Manuel Neuer, a német válogatott és a Bayern München kapusa. ","shortLead":"A magyar válogatottat vezető szövetségi kapitány úgy véli, hogy az RB Leipzig kapusa ugyanazt a szintet képviseli, mint...","id":"20210612_Rossi_Gulacsi_Neuer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcd8a730-adf6-4378-96e5-781d9029a02a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b0fabf-f051-4522-a5ed-47f806a6574c","keywords":null,"link":"/sport/20210612_Rossi_Gulacsi_Neuer","timestamp":"2021. június. 12. 10:30","title":"Rossi szerint Gulácsi Neuer szintjén van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hollik István semmi újat nem tudott kitalálni, úgyhogy telefonon annyit mondott: Karácsony Gergely 99 százalékban Gyurcsány Ferenc.","shortLead":"Hollik István semmi újat nem tudott kitalálni, úgyhogy telefonon annyit mondott: Karácsony Gergely 99 százalékban...","id":"20210612_A_Fidesz_maris_reagalt_Karacsony_programjara_Gyurcsany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba8f854-78ac-42b1-afa2-8eb558ae0e2b","keywords":null,"link":"/itthon/20210612_A_Fidesz_maris_reagalt_Karacsony_programjara_Gyurcsany","timestamp":"2021. június. 12. 14:05","title":"A Fidesz máris reagált Karácsony programjára: Gyurcsány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd0a25ec-c01b-4e8a-89f1-205ecc4dfa84","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Az #acsaládazcsalád kampány egyik kitalálója és arca az állásinterjún megmondta, hogy egy férfival él együtt, akivel gyereket is szeretnének. Elárulta, hogy szivárványcsaládos új mesekönyvük már darálásálló, vastag papíron jelenik meg. HVG-portré.","shortLead":"Az #acsaládazcsalád kampány egyik kitalálója és arca az állásinterjún megmondta, hogy egy férfival él együtt, akivel...","id":"202123_pal_marton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd0a25ec-c01b-4e8a-89f1-205ecc4dfa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b18d7569-081d-4ffc-8e82-9e24ae02eecf","keywords":null,"link":"/360/202123_pal_marton","timestamp":"2021. június. 12. 13:30","title":"Pál Márton: \"A gyermekünk múltjáról nem beszélünk, az arcát nem mutatjuk\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d53b21de-0130-4aaf-9c5e-9cd0ce6073f7","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég a La Manche csatornában fekvő Jersey-be indít új útvonalakat brit bázisairól.","shortLead":"A cég a La Manche csatornában fekvő Jersey-be indít új útvonalakat brit bázisairól.","id":"20210612_Belfoldi_jaratokat_indit_WizzAir_Egyesult_Kiralysag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d53b21de-0130-4aaf-9c5e-9cd0ce6073f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"149a917a-00e3-4246-a411-4fac149f7794","keywords":null,"link":"/kkv/20210612_Belfoldi_jaratokat_indit_WizzAir_Egyesult_Kiralysag","timestamp":"2021. június. 12. 08:03","title":"Belföldi járatokat indít a WizzAir az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27616659-168c-4f49-9a23-1e8a84980052","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tegnap elkezdődött a 2020-ra várt, azonban a koronavírus miatt 2021-re halasztott labdarúgó-Európa-bajnokság. Az Eb második napja olyan drámát hozott, amely mellett az eredmények másodlagosak. ","shortLead":"Tegnap elkezdődött a 2020-ra várt, azonban a koronavírus miatt 2021-re halasztott labdarúgó-Európa-bajnokság. Az Eb...","id":"20210612_EURO_2020_pp","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27616659-168c-4f49-9a23-1e8a84980052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"287136ab-d06d-4f23-97c6-3f90ce0271dc","keywords":null,"link":"/sport/20210612_EURO_2020_pp","timestamp":"2021. június. 12. 08:24","title":"A foci-Eb második napjának eseményeit itt olvashatja el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]