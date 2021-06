Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"37e041ac-dba5-4b29-82c7-a032ed33f2bb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Bár a kutyaorr remek detektora lehetne a koronavírus-fertőzésnek, de több információ kellene arról, hogy valóban tökéletesen jelzi-e a vírus jelenlétét.","shortLead":"Bár a kutyaorr remek detektora lehetne a koronavírus-fertőzésnek, de több információ kellene arról, hogy valóban...","id":"20210614_Miert_nem_szimatoltatjuk_ki_kutyakkal_a_Covidot_ha_egyszer_alkalmas_ra_az_orruk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37e041ac-dba5-4b29-82c7-a032ed33f2bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"385d877b-3abd-4e82-8ed7-417d2ec370c1","keywords":null,"link":"/elet/20210614_Miert_nem_szimatoltatjuk_ki_kutyakkal_a_Covidot_ha_egyszer_alkalmas_ra_az_orruk","timestamp":"2021. június. 14. 09:47","title":"Miért nem szimatoltatjuk ki kutyákkal a Covidot, ha egyszer alkalmas rá az orruk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőre 21 elhunytat jelentett az operatív törzs.","shortLead":"Hétfőre 21 elhunytat jelentett az operatív törzs.","id":"20210614_koronavirus_elhunyt_fertozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e58a5d-37ee-4ac1-946f-142d999585b9","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_koronavirus_elhunyt_fertozott","timestamp":"2021. június. 14. 08:57","title":"21-en hunytak el, 255 új fertőzöttet találtak a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"377ddb14-0d19-45ae-8ad8-ddc1e5d39709","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Lökdösték és még slaggal is locsolták az aktivistákat, akik szórólapokat osztogattak - állítja a párt. ","shortLead":"Lökdösték és még slaggal is locsolták az aktivistákat, akik szórólapokat osztogattak - állítja a párt. ","id":"20210613_DKs_aktivistakra_tamadtak_a_fovarosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=377ddb14-0d19-45ae-8ad8-ddc1e5d39709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13cf9be-341f-4eb8-ab86-c4a079860f83","keywords":null,"link":"/itthon/20210613_DKs_aktivistakra_tamadtak_a_fovarosban","timestamp":"2021. június. 13. 13:37","title":"DK-s aktivistákra támadtak a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa6b5b14-3599-4fc4-8060-16f4012d5d59","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Tudjunk meg minél többet a felmenőinkről, próbáljuk megérteni az életútjukat, hogy ne egy hiányokkal teli családtörténetet adjunk tovább, hanem egy élő, gazdag szövetet, ami által a személyes történetünk is gazdagabbá válik – hangzott el a legutóbbi virtuális HVG Extra Pszichológia Szalon estjén június 8-án, amelynek témája a transzgenerációs hatás volt.","shortLead":"Tudjunk meg minél többet a felmenőinkről, próbáljuk megérteni az életútjukat, hogy ne egy hiányokkal teli...","id":"20210613_Jobb_sorsot_akarunk_mint_az_oseink_Akar_javithatunk_is_az_eletregenyunkon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa6b5b14-3599-4fc4-8060-16f4012d5d59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2b75a9a-9931-4a34-b265-d6cd34ca40c2","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210613_Jobb_sorsot_akarunk_mint_az_oseink_Akar_javithatunk_is_az_eletregenyunkon","timestamp":"2021. június. 13. 20:15","title":"Jobb sorsot akarunk, mint az őseink? Javíthatunk az életregényünkön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd8bac61-f7c8-44af-8c83-0f05cee15dbe","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"elet","description":"Egy embert a pályán élesztettek újra, az M4 stúdiójába meghívott \"szakkomentátor\", Bognár György amiatt háborog, hogy miért nem játszanak már. Mi kell ahhoz, hogy egy ilyen embert hazazavarjanak a stúdióból?","shortLead":"Egy embert a pályán élesztettek újra, az M4 stúdiójába meghívott \"szakkomentátor\", Bognár György amiatt háborog...","id":"20210612_Bognar_Gyorgy_szakkomentatornak_nem_szabadna_visszaulnie_tobbet_a_studioba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd8bac61-f7c8-44af-8c83-0f05cee15dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c0747f-fa66-4b4a-9114-79620c7c49f6","keywords":null,"link":"/elet/20210612_Bognar_Gyorgy_szakkomentatornak_nem_szabadna_visszaulnie_tobbet_a_studioba","timestamp":"2021. június. 12. 19:55","title":"Bognár György \"szakkommentátort\" Eriksen állapota nem érdekli, csak hogy menjen már a meccs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d450e4-cbb9-4f8a-b3ef-36a1a10cdb13","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"sport","description":"Az első félidőt inkább felejtsük el, ott nem történt szinte semmi. Viszont a másodikban benne volt minden, amiért nagyon lehet szeretni a sportot: gólok, gyönyörű egyéni villanások, lesgól és a végén óriási harc a győzelemért.","shortLead":"Az első félidőt inkább felejtsük el, ott nem történt szinte semmi. Viszont a másodikban benne volt minden, amiért...","id":"20210612_wales_svajc_1_1","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78d450e4-cbb9-4f8a-b3ef-36a1a10cdb13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04186164-55d9-4c6c-8241-76d336553f3a","keywords":null,"link":"/sport/20210612_wales_svajc_1_1","timestamp":"2021. június. 12. 17:09","title":"Dögunalom helyett kellemes feszültség – Wales-Svájc: 1-1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe937869-79c1-4f2c-8f0a-c373d9dac14f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Érkezik az önkéntes véradó virtuális kártya, amelynek segítségével több száz szolgáltatónál kedvezményben részesülhetnek. ","shortLead":"Érkezik az önkéntes véradó virtuális kártya, amelynek segítségével több száz szolgáltatónál kedvezményben...","id":"20210613_Kedvezmeny_vasarlas_veradas_veradok_OVSZ","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe937869-79c1-4f2c-8f0a-c373d9dac14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa4eb46-ff81-4a03-ac48-f81227ae7b20","keywords":null,"link":"/kkv/20210613_Kedvezmeny_vasarlas_veradas_veradok_OVSZ","timestamp":"2021. június. 13. 17:12","title":"Hétfőtől kedvezményesen vásárolhatnak a véradók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b538e779-f6ec-4c8b-995c-5e50e82592e6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A daganatos elváltozások hatékony diagnosztikáját segítő laboratóriumot alakítottak ki uniós támogatással a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) pathológiai intézetében – közölte a felsőoktatási intézmény.","shortLead":"A daganatos elváltozások hatékony diagnosztikáját segítő laboratóriumot alakítottak ki uniós támogatással a Szegedi...","id":"20210612_szte_molekularis_tumordiagnosztikai_laboratorium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b538e779-f6ec-4c8b-995c-5e50e82592e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81789114-6658-4c31-b059-c66bb20ecd55","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_szte_molekularis_tumordiagnosztikai_laboratorium","timestamp":"2021. június. 12. 18:03","title":"Új ráklabor nyílt Szegeden, hogy korábban kiszúrják a daganatos elváltozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]