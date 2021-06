Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"430ecd55-7ad9-4524-8c94-b60fb1ffbdb7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Polarstern német kutatóhajó 150 TB adatot és több mint ezer jégmintát gyűjtött be, hogy kiderítsék a szakemberek, miként alakul a jég olvadása az Északi-sarkon.","shortLead":"A Polarstern német kutatóhajó 150 TB adatot és több mint ezer jégmintát gyűjtött be, hogy kiderítsék a szakemberek...","id":"20210615_polarstern_kutatas_eszaki_sarki_jeg_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=430ecd55-7ad9-4524-8c94-b60fb1ffbdb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05d0415e-12e1-4ab7-b60c-246c6abe713c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_polarstern_kutatas_eszaki_sarki_jeg_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2021. június. 15. 20:03","title":"Soha nem húzódott olyan gyorsan vissza az észak-sarki tengeri jég, mint 2020 nyarán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc3aff5-9399-4385-8515-76357f34742a","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210616_Marabu_Feknyuz_Igen_a_Fidesszel_szavaztam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abc3aff5-9399-4385-8515-76357f34742a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6b0ccaa-7b7a-4da5-9ff0-71fbd7163069","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_Marabu_Feknyuz_Igen_a_Fidesszel_szavaztam","timestamp":"2021. június. 16. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Igen, a Fidesszel szavaztam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3da064af-015e-449f-9dbb-6389e6618766","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb Fortography versenyt hirdetett az Epic Games: a téma ezúttal a földönkívüliek és az UFO-k körül forog, ami nem meglepő, ismerve az új évadot.","shortLead":"Újabb Fortography versenyt hirdetett az Epic Games: a téma ezúttal a földönkívüliek és az UFO-k körül forog, ami nem...","id":"20210616_epic_games_fortography_kihivas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3da064af-015e-449f-9dbb-6389e6618766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e188877-bee5-4493-b41c-7a28db830200","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_epic_games_fortography_kihivas","timestamp":"2021. június. 16. 11:03","title":"Feladatot adott ki az Epic Games: készítsen ufós képernyőképeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b385092d-79e3-4c18-a4a5-8f59ddabc0f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világháló atyjaként számon tartott Tim Berners-Lee és felesége jótékony célokra használja fel azt az összeget, ami a világháló forráskódjának árveréséből folyik majd be.","shortLead":"A világháló atyjaként számon tartott Tim Berners-Lee és felesége jótékony célokra használja fel azt az összeget, ami...","id":"20210615_tim_berners_lee_forraskod_aukcio_nft","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b385092d-79e3-4c18-a4a5-8f59ddabc0f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6ee9ce2-180b-4abf-b134-00b35601dd27","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_tim_berners_lee_forraskod_aukcio_nft","timestamp":"2021. június. 15. 19:03","title":"Eladja a világháló forráskódját Tim Berners-Lee","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f171a9c-e4e9-4d33-8f86-c45bc256d991","c_author":"HVG","category":"360","description":"Amerikai, chilei és francia tudósok megbízható tudományos felmérések híján is azt javasolják, hogy érdemes néhány dolgot közelebbről is megvizsgálni.","shortLead":"Amerikai, chilei és francia tudósok megbízható tudományos felmérések híján is azt javasolják, hogy érdemes néhány...","id":"202123_konnygaz_es_menstruacio_irritalo_feltetelezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f171a9c-e4e9-4d33-8f86-c45bc256d991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52c3fbb5-cb75-4a2e-8508-a68b8553aa96","keywords":null,"link":"/360/202123_konnygaz_es_menstruacio_irritalo_feltetelezes","timestamp":"2021. június. 15. 10:00","title":"Menstruációs problémákat okozhat a könnygáz, egyre több a gyanús jel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef993c84-cd23-4b6f-9627-bf1b921b6d51","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újra kell tárgyalni azt az ügyet, amiben felmentették Marián Kočner nagyvállalkozót a gyilkosság megrendelésének vádja alól.\r

\r

","shortLead":"Újra kell tárgyalni azt az ügyet, amiben felmentették Marián Kočner nagyvállalkozót a gyilkosság megrendelésének vádja...","id":"20210615_kuciakgyilkossag_itelet_ervenytelen_marian_kocner","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef993c84-cd23-4b6f-9627-bf1b921b6d51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb0bfa5-7799-467d-87f0-fa53fd38e982","keywords":null,"link":"/vilag/20210615_kuciakgyilkossag_itelet_ervenytelen_marian_kocner","timestamp":"2021. június. 15. 19:32","title":"Érvénytelenítették a Kuciak-gyilkosság megrendelésével vádolt vállalkozó felmentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcc34e62-8f9c-416a-b605-028f5dffaeaf","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag.ingatlan","description":"7 százalékosnál is nagyobb visszaesést mértek az építőiparban.","shortLead":"7 százalékosnál is nagyobb visszaesést mértek az építőiparban.","id":"20210615_epitopiar_epitkezes_valsag_ksh_statisztika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcc34e62-8f9c-416a-b605-028f5dffaeaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4acfc921-c2aa-4082-82cb-06b16c161e1c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210615_epitopiar_epitkezes_valsag_ksh_statisztika","timestamp":"2021. június. 15. 09:07","title":"Hiába tartunk kifelé a válságból, a magyar építőipar nagyon gyengén teljesít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d759a2f-1866-4de4-947f-9fb80652a118","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Bár Kína nem futballnagyhatalom, de az európai foci igen népszerű az 1,4 milliárd lakosú országban, ahol imádnak fogadni az emberek. Ezért az Eb 12 fő szponzora között négy kínai is van – írja a pekingi China Daily.","shortLead":"Bár Kína nem futballnagyhatalom, de az európai foci igen népszerű az 1,4 milliárd lakosú országban, ahol imádnak...","id":"20210616_Elgondolkodott_mar_azon_miert_volt_annyi_kinai_felirat_a_valogatott_meccse_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d759a2f-1866-4de4-947f-9fb80652a118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"103daad4-1628-4f60-9c31-ed98386afe2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210616_Elgondolkodott_mar_azon_miert_volt_annyi_kinai_felirat_a_valogatott_meccse_alatt","timestamp":"2021. június. 16. 13:58","title":"Elgondolkodott már azon, miért volt annyi kínai felirat a válogatott meccse alatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]