[{"available":true,"c_guid":"403becdf-14cf-41a8-acb4-3042291287a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a helyszínen várta meg, amíg megérkeznek a rendőrök.\r

","shortLead":"A férfi a helyszínen várta meg, amíg megérkeznek a rendőrök.\r

","id":"20210615_ferencvaros_fidesz_iroda_rongalas_munkanelkuli_baranyi_krisztina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=403becdf-14cf-41a8-acb4-3042291287a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"241d8f86-ae8d-421f-9028-03bb66fd712f","keywords":null,"link":"/itthon/20210615_ferencvaros_fidesz_iroda_rongalas_munkanelkuli_baranyi_krisztina","timestamp":"2021. június. 15. 11:23","title":"Elkeseredettségében kővel dobta be egy férfi a ferencvárosi Fidesz-iroda ablakát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"419734b6-8b12-4850-b70d-ecd7f44e6ac7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az igen gyors és egyben praktikus Mini viszonylag ritka látvány lesz az utakon.","shortLead":"Az igen gyors és egyben praktikus Mini viszonylag ritka látvány lesz az utakon.","id":"20210616_szuperhosszu_nevet_es_335_loerot_kapott_a_kombi_mini","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=419734b6-8b12-4850-b70d-ecd7f44e6ac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad3316af-03df-4aa5-9408-8b2130e8b407","keywords":null,"link":"/cegauto/20210616_szuperhosszu_nevet_es_335_loerot_kapott_a_kombi_mini","timestamp":"2021. június. 16. 07:59","title":"Szuperhosszú nevet és 335 lóerőt kapott a kombi Mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c95537a-10be-49b1-a8f6-e6a1cbded6bb","c_author":"TriGranit","category":"brandcontent","description":"Óriási változások nem, apróbbak viszont fogadják azokat, akik a home office-ból visszatérnek az irodába. A megelőzés abszolút előtérbe kerül mindenhol, kérdés azonban, hogy az otthoni munkát mennyire építik be a működésbe a munkáltatók.","shortLead":"Óriási változások nem, apróbbak viszont fogadják azokat, akik a home office-ból visszatérnek az irodába. A megelőzés...","id":"20210609_Visszateres_az_irodai_eletbe_mi_lesz_az_otthoni_munkaval_es_a_maszkkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c95537a-10be-49b1-a8f6-e6a1cbded6bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f60d57-64c1-4c29-8b88-9316f28e747d","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210609_Visszateres_az_irodai_eletbe_mi_lesz_az_otthoni_munkaval_es_a_maszkkal","timestamp":"2021. június. 15. 07:30","title":"Visszatérés az irodai életbe: mi lesz az otthoni munkával és a maszkkal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2149b23b-7b31-4643-ae4d-e82097136ee3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sol Oriens megerősítette a támadás tényét, de arról nem sok mindent közöltek, mit vagy mit nem loptak el tőlük.","shortLead":"A Sol Oriens megerősítette a támadás tényét, de arról nem sok mindent közöltek, mit vagy mit nem loptak el tőlük.","id":"20210616_sol_oriens_nuklearis_fegyverek_fegyverbeszallito_hackertamadas_hackerek_zsarolovirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2149b23b-7b31-4643-ae4d-e82097136ee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"babe83c3-2124-47aa-b9a1-f06c90fd9c99","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_sol_oriens_nuklearis_fegyverek_fegyverbeszallito_hackertamadas_hackerek_zsarolovirus","timestamp":"2021. június. 16. 09:50","title":"A hackerek már nukleáris fegyverbeszállítókat támadnak, az egyiktől nemrég adatokat loptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a294249-1c56-4d2e-a0ec-c16564ca4943","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idei fejlesztői konferenciáján mutatta be az Apple legújabb operációs rendszerét, amely ősszel válik elérhetővé az átlagfelhasználók számára. Számos új funkció érkezik majd, amelyek egyike roppant hasznos lehet, ha nem találjuk egyébként kikapcsolt iPhone-unkat.","shortLead":"Idei fejlesztői konferenciáján mutatta be az Apple legújabb operációs rendszerét, amely ősszel válik elérhetővé...","id":"20210615_ios15_kikapcsolt_iphone_megtalalasa_lokator","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a294249-1c56-4d2e-a0ec-c16564ca4943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3bb662b-74ff-4498-af2f-053763774ca2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_ios15_kikapcsolt_iphone_megtalalasa_lokator","timestamp":"2021. június. 15. 11:03","title":"Ha iPhone-ja van, hamarosan akkor is megtalálhatja, ha ki van kapcsolva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"374e24d0-28ce-4d5e-b465-a2480e47ffb0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyarországi székhelyű vállalatok egy koalíciója szerint az üzleti életben is rontaná Magyarország hírnevét az LMBT+ embereket támadó módosító törvényjavaslat, amely összemossa a szexuális irányultságot és a nemi identitást a pedofíliával.","shortLead":"Magyarországi székhelyű vállalatok egy koalíciója szerint az üzleti életben is rontaná Magyarország hírnevét az LMBT...","id":"20210614_El_fogja_riasztani_a_multikat_a_kormany_LMBTQellenes_modositoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=374e24d0-28ce-4d5e-b465-a2480e47ffb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ceb3031-c3c3-4a63-aeef-edc1e11c88a4","keywords":null,"link":"/kkv/20210614_El_fogja_riasztani_a_multikat_a_kormany_LMBTQellenes_modositoja","timestamp":"2021. június. 14. 16:17","title":"El fogja riasztani a multikat a kormány LMBTQ-ellenes módosítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Legfőbb Ügyészség szerint az uniós átlag fölött emeltek vádat az OLAF ajánlásai nyomán.","shortLead":"A Legfőbb Ügyészség szerint az uniós átlag fölött emeltek vádat az OLAF ajánlásai nyomán.","id":"20210614_ugyeszseg_korrupcios_vademeles_olaf","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce08729c-b51c-45a7-ba3c-b1eebb7bd836","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210614_ugyeszseg_korrupcios_vademeles_olaf","timestamp":"2021. június. 14. 15:53","title":"Az ügyészség saját magát dicséri a korrupciós vádemelések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f3f7a6b-f83f-4152-9013-9f42bb070cb6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Első mérkőzését játssza a magyar labdarúgó-válogatott a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon. A mieink Portugália ellen lépnek pályára a Puskás Arénában.","shortLead":"Első mérkőzését játssza a magyar labdarúgó-válogatott a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon. A mieink Portugália...","id":"20210615_Magyarorszag_Portugalia_ELO","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f3f7a6b-f83f-4152-9013-9f42bb070cb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78881cf7-ca3f-466a-8075-532fa0f6590f","keywords":null,"link":"/sport/20210615_Magyarorszag_Portugalia_ELO","timestamp":"2021. június. 15. 17:54","title":"Magyarország - Portugália - percről percre a mérkőzésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]