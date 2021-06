Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

{"available":true,"c_guid":"a70bcd1f-f2cc-47e3-9112-568b406adeac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyszülős és a szegény családok gyerekei jártak a legrosszabbul.","shortLead":"Az egyszülős és a szegény családok gyerekei jártak a legrosszabbul.","id":"20210615_unicef_publicus_gyerekek_mentalis_egeszsege_koronavirus_felmeres","timestamp":"2021. június. 15. 21:10","title":"Durván megviselte a járványhelyzet a gyereket, mondja minden második magyar szülő"},{"available":true,"c_guid":"c55110dc-ac16-42c9-9459-9c73f588fc48","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orrfolyás például jobban jellemző rá, mint a szaglás elvesztése – vonta le a következtetést a koronavírus Indiából eredő mutációját tanulmányozó kutatók egyike. ","shortLead":"Az orrfolyás például jobban jellemző rá, mint a szaglás elvesztése – vonta le a következtetést a koronavírus Indiából...","id":"20210614_A_delta_varians_tuneteit_konnyebb_osszekeverni_egy_kozonseges_nathaval","timestamp":"2021. június. 14. 13:16","title":"A delta variáns első tüneteit könnyebb összekeverni egy közönséges náthával"},{"available":true,"c_guid":"04439f58-9bef-4402-a8d0-6389c47094a3","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"sport","description":"Összegyűjtöttük, kik azok a játékosok, akiknek fiatal koruk ellenére már meghatározó szerep juthat az Eb-n. Valószínűleg nem az Európa-bajnokság dönt majd a karrierjükről, de szép villanásokra számíthatunk tőlük. ","shortLead":"Összegyűjtöttük, kik azok a játékosok, akiknek fiatal koruk ellenére már meghatározó szerep juthat az Eb-n...","id":"20210614_Eb_fiatal_jatekosok","timestamp":"2021. június. 14. 20:00","title":"Ezekre a fiatalokra érdemes lesz figyelni a 2021-es Európa-bajnokságon"},{"available":true,"c_guid":"7ed0ddfa-1b07-40bd-bdce-199995267754","c_author":"KUKA","category":"brandcontent","description":"Az elmúlt tíz évben Magyarországon is egyre több és egyre kisebb cégek nyitnak az automatizált gyártás felé, a legkülönbözőbb iparágakban. De mire kell ügyelni robotválasztás előtt? Honnan tudom, hogy készen áll a cégem a robotokra? Milyen robotok vannak egyáltalán, és mit tudnak? És főleg, mi az a kobot?","shortLead":"Az elmúlt tíz évben Magyarországon is egyre több és egyre kisebb cégek nyitnak az automatizált gyártás felé...","id":"20210503_Az_automatizalas_ma_mar_elkerulhetetlen_de_hogyan_valasszuk_ki_a_tokeletes_robotot","timestamp":"2021. június. 14. 11:45","title":"De ki vigyáz a robotokra?"},{"available":true,"c_guid":"da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az oltási stratégia felelőse, Marco Cavaleri egy korábbi nyilatkozatát pontosította. ","shortLead":"Az oltási stratégia felelőse, Marco Cavaleri egy korábbi nyilatkozatát pontosította. ","id":"20210614_europai_gyogyszerugynokseg_ema_astrazeneca_oltas_vakcina","timestamp":"2021. június. 14. 10:35","title":"EMA-vezető: Az AstraZeneca oltásával minden korosztály nyer"},{"available":true,"c_guid":"041798e5-ba5d-4943-80bf-cd0a0546431d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"sport","description":"Tippelhet bárki bármit az Európa-bajnokságról, semmi nem olyan fontos, mint a magyar csapat eredményei. De kinek lesz igaza a hvg.hu tippversenyében, a Kezdő tizenegyben? A miniszternek, aki szerint az elődöntőig menetelünk? A szövetségi kapitánynak, aki negyeddöntőt vár? Vagy azoknak, akik három meccsre három vereséget várnak? Mutatjuk a játékosaink tippjeit a magyarok teljesítményére.","shortLead":"Tippelhet bárki bármit az Európa-bajnokságról, semmi nem olyan fontos, mint a magyar csapat eredményei. De kinek lesz...","id":"20210615_Kezdo_tizenegy_magyar_valogatott_eredmenyek_tippek","timestamp":"2021. június. 15. 16:05","title":"Kezdő tizenegy: Szijjártó szerint elődöntőbe jut a magyar csapat, Rossi negyeddöntőt vár, Hrutka egyetlen rúgott gólt tippelt"},{"available":true,"c_guid":"8c8384e6-11b3-421b-a201-20c7d94bc372","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Folyamatos tudósítással követtük egész hétfőn az Európa-bajnokság eseményeit, a nap minden történését itt olvashatják el.","shortLead":"Folyamatos tudósítással követtük egész hétfőn az Európa-bajnokság eseményeit, a nap minden történését itt olvashatják...","id":"20210614_foci_eb_euro_2020_junius_14_percrol_percre","timestamp":"2021. június. 14. 07:15","title":"Ez történt az Eb negyedik napján"},{"available":true,"c_guid":"403becdf-14cf-41a8-acb4-3042291287a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a helyszínen várta meg, amíg megérkeznek a rendőrök.\r

","shortLead":"A férfi a helyszínen várta meg, amíg megérkeznek a rendőrök.\r

","id":"20210615_ferencvaros_fidesz_iroda_rongalas_munkanelkuli_baranyi_krisztina","timestamp":"2021. június. 15. 11:23","title":"Elkeseredettségében kővel dobta be egy férfi a ferencvárosi Fidesz-iroda ablakát"}