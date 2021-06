Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"eb482a7a-dcf3-45c6-a17b-8d354ab2aa9b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kicsit már tényleg unalmas.","shortLead":"Egy kicsit már tényleg unalmas.","id":"20210615_foci_eb_euro_2020_budapest_bukarest_uefa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb482a7a-dcf3-45c6-a17b-8d354ab2aa9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39853092-0c1e-4197-b2b9-af5901b05bef","keywords":null,"link":"/elet/20210615_foci_eb_euro_2020_budapest_bukarest_uefa","timestamp":"2021. június. 15. 13:13","title":"Most az UEFA keverte össze Budapestet Bukaresttel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0add6ea0-9551-49b8-8f13-f013701576a0","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Egy éven belül második nagylemezét jelenteti meg az elektronikával keresztezett álomszerű indie-gitárzenében utazó Mayberian Sanskülotts. A tavalyi album párjaként értelmezendő Rekult II-t első alkalommal itt, a hvg.hu-n lehet meghallgatni.","shortLead":"Egy éven belül második nagylemezét jelenteti meg az elektronikával keresztezett álomszerű indie-gitárzenében utazó...","id":"20210615_Mayberian_Sanskulotts_albumpremier_Rekult_II","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0add6ea0-9551-49b8-8f13-f013701576a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25a9eb31-a173-4d8a-87d3-3caf4ec4dbee","keywords":null,"link":"/kultura/20210615_Mayberian_Sanskulotts_albumpremier_Rekult_II","timestamp":"2021. június. 15. 10:00","title":"„Még nekem is tetszik, pedig nekem semmi se jó” – Mayberian Sanskülotts-albumpremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"430ecd55-7ad9-4524-8c94-b60fb1ffbdb7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Polarstern német kutatóhajó 150 TB adatot és több mint ezer jégmintát gyűjtött be, hogy kiderítsék a szakemberek, miként alakul a jég olvadása az Északi-sarkon.","shortLead":"A Polarstern német kutatóhajó 150 TB adatot és több mint ezer jégmintát gyűjtött be, hogy kiderítsék a szakemberek...","id":"20210615_polarstern_kutatas_eszaki_sarki_jeg_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=430ecd55-7ad9-4524-8c94-b60fb1ffbdb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05d0415e-12e1-4ab7-b60c-246c6abe713c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_polarstern_kutatas_eszaki_sarki_jeg_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2021. június. 15. 20:03","title":"Soha nem húzódott olyan gyorsan vissza az észak-sarki tengeri jég, mint 2020 nyarán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de2d25c6-ee66-4f05-986e-c435008a73e0","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A tetszetős negyedik generációs Seat Leon alig egy éve van piacon és idéntől a benzin és dízelmotoros kínálathoz csatlakozott a plugin hibrid verzió is. Kipróbáltuk.","shortLead":"A tetszetős negyedik generációs Seat Leon alig egy éve van piacon és idéntől a benzin és dízelmotoros kínálathoz...","id":"20210603_Seat_Leon_plugin_teszt_az_elso_spanyol_zold_rendszamos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de2d25c6-ee66-4f05-986e-c435008a73e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a07a11bb-7335-46fb-9997-899b7dfadd8b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210603_Seat_Leon_plugin_teszt_az_elso_spanyol_zold_rendszamos","timestamp":"2021. június. 15. 07:21","title":"Seat Leon plugin hibrid teszt: mindenben piacképes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb1497f0-3039-4c6d-81ca-ea0dbb459962","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Új aerodinamikai csomagot és sportkipufogót kapott a legújabb középmotoros változat.","shortLead":"Új aerodinamikai csomagot és sportkipufogót kapott a legújabb középmotoros változat.","id":"20210616_meg_gyorsabb_lett_a_chevrolet_corvette","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb1497f0-3039-4c6d-81ca-ea0dbb459962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71ddce48-42c8-48c8-aa20-4d3022eb27ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20210616_meg_gyorsabb_lett_a_chevrolet_corvette","timestamp":"2021. június. 16. 06:41","title":"Még gyorsabb lett a Chevrolet Corvette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffea2d05-62e1-4e10-a350-0d2cfd7cc5f7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Komolyan sírni tudnék” – írta Lilu az Instagramján, miután csont nélkül átment az Országgyűlésen kedden a homofóbtörvényként elhíresült módosító. Csonka András szintén a közösségi médiában adott hangot véleményének.","shortLead":"„Komolyan sírni tudnék” – írta Lilu az Instagramján, miután csont nélkül átment az Országgyűlésen kedden...","id":"20210616_Lilu_es_Csonka_Andras_is_felszolaltak_a_homofobtorveny_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffea2d05-62e1-4e10-a350-0d2cfd7cc5f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e01284ad-e38a-45a7-bc2b-982952473723","keywords":null,"link":"/elet/20210616_Lilu_es_Csonka_Andras_is_felszolaltak_a_homofobtorveny_ellen","timestamp":"2021. június. 16. 09:57","title":"Lilu és Csonka András is felszólalt a homofóbtörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5198476-bbf0-45b0-9506-5adb723eace3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A következő éjszaka megérkezik a budai oldalra a cölöpözőgép, emiatt a rakparton is lezárás jön.","shortLead":"A következő éjszaka megérkezik a budai oldalra a cölöpözőgép, emiatt a rakparton is lezárás jön.","id":"20210616_Lanchid_epites_lezaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5198476-bbf0-45b0-9506-5adb723eace3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e17c759-3e0a-455d-a7c0-0773e1af0c92","keywords":null,"link":"/cegauto/20210616_Lanchid_epites_lezaras","timestamp":"2021. június. 16. 05:55","title":"Másfél évre lezárták a Lánchidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4550d94b-c045-45e3-8432-0255dacddac7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Csak azok a halak kaphatnak védelmet, amelyeket a Balaton területén tenyésztenek.","shortLead":"Csak azok a halak kaphatnak védelmet, amelyeket a Balaton területén tenyésztenek.","id":"20210614_Unios_oltalom_Balaton_fogassullo_ponty","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4550d94b-c045-45e3-8432-0255dacddac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af02415-1bc3-4321-ad7d-79f9ec4aa98f","keywords":null,"link":"/elet/20210614_Unios_oltalom_Balaton_fogassullo_ponty","timestamp":"2021. június. 14. 15:46","title":"Uniós oltalmat kapott két \"Balatoni hal\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]