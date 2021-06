Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c0b46462-7bd8-4c50-ba25-25b2c553ab10","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az MLSZ arra kéri a drukkereket, hogy még hétfőn vegye át mindenki a karszalagot, ne kedden legyen hatalmas sorban állás.","shortLead":"Az MLSZ arra kéri a drukkereket, hogy még hétfőn vegye át mindenki a karszalagot, ne kedden legyen hatalmas sorban...","id":"20210614_karszalag_foci_eb_szurkolo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0b46462-7bd8-4c50-ba25-25b2c553ab10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"496ecff8-dc97-4dfb-b87f-9ba6d40436fc","keywords":null,"link":"/sport/20210614_karszalag_foci_eb_szurkolo","timestamp":"2021. június. 14. 15:21","title":"Még csak ötezer szurkoló vette át a karszalagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c35aec6-8bb0-486a-978d-488828e841a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Végszavazások hajrája a parlament tavaszi ülésszakának utolsó ülésén: elfogadták a homoszexuálisokat a pedifilokkal összemosó törvénycsomagot, amely ellen hétfőn tízezren tüntettek, és a Fudan-beruházásról szóló jogszabályt, ami ellen szintén volt tiltakozó demonstráció. Szavaztak az önkormányzati bérlakásokat kiárusító törvényről is. A Jobbik kivételével az ellenzék bojkottálta a szavazásokat.","shortLead":"Végszavazások hajrája a parlament tavaszi ülésszakának utolsó ülésén: elfogadták a homoszexuálisokat a pedifilokkal...","id":"20210615_homofobtorveny_Fudan_berlakastorveny_2022es_koltsegvetes_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c35aec6-8bb0-486a-978d-488828e841a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc64c99b-15c6-43ea-8231-813d5cff90ff","keywords":null,"link":"/itthon/20210615_homofobtorveny_Fudan_berlakastorveny_2022es_koltsegvetes_parlament","timestamp":"2021. június. 15. 09:32","title":"Elfogadták a 2022-es költségvetést, a homofóbtörvényt, a Fudan-jogszabályt és a bérlakások eladását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"745c0f87-c58f-430b-a706-7a127eb678a1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"28 bombázó-, vadász- és más harci gép repült be a Tajvan által ellenőrzött légtérbe.","shortLead":"28 bombázó-, vadász- és más harci gép repült be a Tajvan által ellenőrzött légtérbe.","id":"20210615_tajvan_kina_berepules_legter_vadaszgep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=745c0f87-c58f-430b-a706-7a127eb678a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"807eeb8b-0cf1-41e5-940e-fa007d03dd88","keywords":null,"link":"/vilag/20210615_tajvan_kina_berepules_legter_vadaszgep","timestamp":"2021. június. 15. 16:52","title":"Soha ennyi kínai vadászgép nem hergelte még Tajvant egyszerre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c872df4-af27-4eb5-b488-b7de8d337476","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A karantén után éledő rendezvények közé tartozik az augusztus 18-21. között megrendezett Fekete Zaj underground fesztivál is, ami idén igen masszív, ötven fős névsorral rukkolt elő.\r

\r

","shortLead":"A karantén után éledő rendezvények közé tartozik az augusztus 18-21. között megrendezett Fekete Zaj underground...","id":"20210615_A_Fekete_Zaj_is_legyozi_a_virust","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c872df4-af27-4eb5-b488-b7de8d337476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65019fad-6e35-4259-97af-2fecd48c871b","keywords":null,"link":"/kultura/20210615_A_Fekete_Zaj_is_legyozi_a_virust","timestamp":"2021. június. 15. 12:25","title":"A Fekete Zaj is legyőzi a vírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f657dd80-6d7f-4e4c-a2b9-7e47429947e5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Balaton idei fagyija hársmézzel, karamellizált mandulával és almával készül, Balatonmáriafürdőn. De díjazták a gomolyasajt- és tökmagoskávé-fagyikat is.","shortLead":"A Balaton idei fagyija hársmézzel, karamellizált mandulával és almával készül, Balatonmáriafürdőn. De díjazták...","id":"20210615_Megvan_a_Balaton_idei_hivatalos_fagylaltja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f657dd80-6d7f-4e4c-a2b9-7e47429947e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c13a19-9a17-48da-8a69-f89d16696de1","keywords":null,"link":"/elet/20210615_Megvan_a_Balaton_idei_hivatalos_fagylaltja","timestamp":"2021. június. 15. 09:11","title":"Megvan a Balaton idei hivatalos fagylaltja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcc34e62-8f9c-416a-b605-028f5dffaeaf","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag.ingatlan","description":"7 százalékosnál is nagyobb visszaesést mértek az építőiparban.","shortLead":"7 százalékosnál is nagyobb visszaesést mértek az építőiparban.","id":"20210615_epitopiar_epitkezes_valsag_ksh_statisztika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcc34e62-8f9c-416a-b605-028f5dffaeaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4acfc921-c2aa-4082-82cb-06b16c161e1c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210615_epitopiar_epitkezes_valsag_ksh_statisztika","timestamp":"2021. június. 15. 09:07","title":"Hiába tartunk kifelé a válságból, a magyar építőipar nagyon gyengén teljesít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847d93d6-7f6d-48b5-8cf0-4199fdb4db8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hőmérséklet 26-29 fok körül alakul majd.","shortLead":"A hőmérséklet 26-29 fok körül alakul majd.","id":"20210615_idojaras_meteorologia_felmelegedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=847d93d6-7f6d-48b5-8cf0-4199fdb4db8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc86aa99-dedd-4c4b-95d3-e58689cab71b","keywords":null,"link":"/itthon/20210615_idojaras_meteorologia_felmelegedes","timestamp":"2021. június. 15. 05:14","title":"Kezdődik a kánikulába torkolló felmelegedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ac1adf-3018-4a0e-aa22-17f9980842ff","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A miniszterelnök azt állította: a szolnoki színházat Balázs Péter igazgatása alatt a színikritikusok is díjazták.","shortLead":"A miniszterelnök azt állította: a szolnoki színházat Balázs Péter igazgatása alatt a színikritikusok is díjazták.","id":"20210615_Nem_mondott_igazat_Orban_Viktor_mikor_Balazs_Petert_bucsuztatta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26ac1adf-3018-4a0e-aa22-17f9980842ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cba5492-2bf5-48fd-843b-432948d10cd9","keywords":null,"link":"/kultura/20210615_Nem_mondott_igazat_Orban_Viktor_mikor_Balazs_Petert_bucsuztatta","timestamp":"2021. június. 15. 15:16","title":"Nem mondott igazat Orbán Viktor, amikor Balázs Pétert búcsúztatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]