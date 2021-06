Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"db2a5556-bd96-4407-98c8-346091fbf183","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar külügy azt kérte az ukrán hatóságoktól, hogy tartsák be a Magyarországgal kötött megállapodást.","shortLead":"A magyar külügy azt kérte az ukrán hatóságoktól, hogy tartsák be a Magyarországgal kötött megállapodást.","id":"20210614_magyar_ukran_hatar_orosz_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db2a5556-bd96-4407-98c8-346091fbf183&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bbb4bb4-12be-4e97-bb22-b0cd21e34848","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_magyar_ukran_hatar_orosz_vakcina","timestamp":"2021. június. 14. 17:35","title":"Többeket nem engedtek át az ukrán határon, mert orosz vakcinával voltak beoltva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3512406a-b10b-45d4-92a1-99b704ffbf0d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi szombaton ünnepelte a 365. mártózását.","shortLead":"A férfi szombaton ünnepelte a 365. mártózását.","id":"20210614_michigan_to_dan_oconnor_stressz_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3512406a-b10b-45d4-92a1-99b704ffbf0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edb947fa-444c-4ad9-8aaf-60bfb21f5495","keywords":null,"link":"/elet/20210614_michigan_to_dan_oconnor_stressz_jarvany","timestamp":"2021. június. 14. 05:20","title":"Egy éven át minden nap a tóba ugrott egy chicagói férfi, hogy enyhítse a járvány miatti stresszét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d53e31-c230-4553-9239-c2fcca322f50","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rózsaszín blézerben sétált a felvonulókkal Washington DC-ben a helyi Pride megmozduláson Kamala Harris amerikai alelnök, oldalán a férjével.","shortLead":"Rózsaszín blézerben sétált a felvonulókkal Washington DC-ben a helyi Pride megmozduláson Kamala Harris amerikai...","id":"20210613_Megjelent_a_fovarosi_Prideon_az_amerikai_alelnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16d53e31-c230-4553-9239-c2fcca322f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9fd762a-97be-4e89-a513-adaa8a0845f2","keywords":null,"link":"/vilag/20210613_Megjelent_a_fovarosi_Prideon_az_amerikai_alelnok","timestamp":"2021. június. 13. 13:07","title":"Történelmet írt az amerikai alelnök: ő is vonult a washingtoni Pride-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654611b8-34be-4c6c-b430-205cd8c3ab0f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újra letartóztatták a Pussy Riot orosz punkzenekar egyik tagját szombaton Moszkvában, hetekkel azután, hogy egy másik incidens miatt kiengedték a rendőrségi őrizetből.\r

","shortLead":"Újra letartóztatták a Pussy Riot orosz punkzenekar egyik tagját szombaton Moszkvában, hetekkel azután, hogy egy másik...","id":"20210613_Megint_racs_mogott_a_Pussy_Riot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=654611b8-34be-4c6c-b430-205cd8c3ab0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"171b2802-684a-4587-99e9-818b7c4ba38e","keywords":null,"link":"/vilag/20210613_Megint_racs_mogott_a_Pussy_Riot","timestamp":"2021. június. 13. 12:27","title":"Megint rács mögött a Pussy Riot egyik tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a390f2c5-91c0-4154-8bfb-239a7bbe46da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyelőre ismeretlen licitáló Jeff Bezossal és öccsével vesz részt egy tízperces úton.","shortLead":"Az egyelőre ismeretlen licitáló Jeff Bezossal és öccsével vesz részt egy tízperces úton.","id":"20210614_urutazas_licit_jeff_bezos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a390f2c5-91c0-4154-8bfb-239a7bbe46da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25748637-f941-42e4-babf-1a85aa8da2ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_urutazas_licit_jeff_bezos","timestamp":"2021. június. 14. 05:45","title":"Egy licitáló 8 milliárd forintnyi dollárt fizetett, hogy az űrbe utazhasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d44a0cb9-77d8-45b5-9b9f-1403d310276c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az olasz átigazolásokkal kapcsolatban mindig jól értesült Fabrizio Romano úgy tudja, hogy Buffon a Parma csapatába igazol.","shortLead":"Az olasz átigazolásokkal kapcsolatban mindig jól értesült Fabrizio Romano úgy tudja, hogy Buffon a Parma csapatába...","id":"20210614_Buffon_Parma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d44a0cb9-77d8-45b5-9b9f-1403d310276c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5e5268d-3411-4e10-9f91-b17739adba82","keywords":null,"link":"/sport/20210614_Buffon_Parma","timestamp":"2021. június. 14. 13:18","title":"Visszatérhet nevelőklubjához Gianluigi Buffon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f5dff9f-2718-4142-8320-4e2b4c8f0634","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Forráshiány miatt.","shortLead":"Forráshiány miatt.","id":"20210614_autopalya_utfelujitas_koncesszios_eljaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f5dff9f-2718-4142-8320-4e2b4c8f0634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d72453b6-855f-44f3-96c4-ea6148d4b963","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210614_autopalya_utfelujitas_koncesszios_eljaras","timestamp":"2021. június. 14. 12:29","title":"35 évre adnák koncesszióba a magyar autópályákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27616659-168c-4f49-9a23-1e8a84980052","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Gary Lineker, Didier Drogba és Jamie Carragher is imádkozik a dán középpályásért, de Vilmos herceg is megszólalt.","shortLead":"Gary Lineker, Didier Drogba és Jamie Carragher is imádkozik a dán középpályásért, de Vilmos herceg is megszólalt.","id":"20210613_Cristianon_Ronaldo_Eriksennek_Maradj_eros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27616659-168c-4f49-9a23-1e8a84980052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a2f0879-c8a6-4381-b611-2e79d36a961c","keywords":null,"link":"/sport/20210613_Cristianon_Ronaldo_Eriksennek_Maradj_eros","timestamp":"2021. június. 13. 13:16","title":"Cristiano Ronaldo Eriksennek: Maradj erős!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]