Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b3b776d8-1a25-4c02-9dd8-c4368afe5a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nehezen bukkantak a férfi nyomára, akit természetkárosítással gyanúsítanak. A szennyezésnek csak az eltávolítása 100 millióba került.","shortLead":"Nehezen bukkantak a férfi nyomára, akit természetkárosítással gyanúsítanak. A szennyezésnek csak az eltávolítása 100...","id":"20210616_szigetszentmiklos_olajszennyezes_gyanusitott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3b776d8-1a25-4c02-9dd8-c4368afe5a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd45c35d-ec2d-410f-88bd-a2513422e23a","keywords":null,"link":"/zhvg/20210616_szigetszentmiklos_olajszennyezes_gyanusitott","timestamp":"2021. június. 16. 12:23","title":"Egy 59 éves tököli férfit gyanúsítanak a szigetszentmiklósi olajszennyezéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31948e81-4442-4032-8b68-d6d9250838fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Yale Egyetem kutatóinak vizsgálata szerint a megfelelő időzítés lehet a kulcs ahhoz, hogy a náthát okozó rhinovírus segítsen megállítani a koronavírus elszaporodását a szervezetben.","shortLead":"A Yale Egyetem kutatóinak vizsgálata szerint a megfelelő időzítés lehet a kulcs ahhoz, hogy a náthát okozó rhinovírus...","id":"20210616_natha_rhinovirus_koronavirus_interferon_stimulalt_gen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31948e81-4442-4032-8b68-d6d9250838fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b3dacb3-fd1f-43fb-8d11-fc64d400663b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_natha_rhinovirus_koronavirus_interferon_stimulalt_gen","timestamp":"2021. június. 16. 20:03","title":"Új felfedezés: megállíthatja a nátha a koronavírus-fertőzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d759a2f-1866-4de4-947f-9fb80652a118","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Bár Kína nem futballnagyhatalom, de az európai foci igen népszerű az 1,4 milliárd lakosú országban, ahol imádnak fogadni az emberek. Ezért az Eb 12 fő szponzora között négy kínai is van – írja a pekingi China Daily.","shortLead":"Bár Kína nem futballnagyhatalom, de az európai foci igen népszerű az 1,4 milliárd lakosú országban, ahol imádnak...","id":"20210616_Elgondolkodott_mar_azon_miert_volt_annyi_kinai_felirat_a_valogatott_meccse_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d759a2f-1866-4de4-947f-9fb80652a118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"103daad4-1628-4f60-9c31-ed98386afe2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210616_Elgondolkodott_mar_azon_miert_volt_annyi_kinai_felirat_a_valogatott_meccse_alatt","timestamp":"2021. június. 16. 13:58","title":"Elgondolkodott már azon, miért volt annyi kínai felirat a válogatott meccse alatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04179ea7-f63f-4008-bb2c-c7cd78c58edb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Az idegenforgalmi szektor sürgette a teljes nyitást. Maszkot azért használni kell szabadtéren is.","shortLead":"Az idegenforgalmi szektor sürgette a teljes nyitást. Maszkot azért használni kell szabadtéren is.","id":"20210616_korlatozas_Szardinia_sziget_belepes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04179ea7-f63f-4008-bb2c-c7cd78c58edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df9baf68-3b23-49f8-9d4b-3e80dd8fb556","keywords":null,"link":"/elet/20210616_korlatozas_Szardinia_sziget_belepes","timestamp":"2021. június. 16. 17:19","title":"Minden korlátozás nélkül lehet Szardíniára utazni szerdától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hónapokon át gyűjtött adatokat a Taobao webshopjának látogatóiról egy szoftverfejlesztő, aki az Alibaba egyik beszállítójánál dolgozott.","shortLead":"Hónapokon át gyűjtött adatokat a Taobao webshopjának látogatóiról egy szoftverfejlesztő, aki az Alibaba egyik...","id":"20210617_alibaba_taobao_adatszivargas_felhasznaloi_adatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da62414a-6f9b-4ff3-a700-39018420254d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_alibaba_taobao_adatszivargas_felhasznaloi_adatok","timestamp":"2021. június. 17. 08:33","title":"1,1 milliárd felhasználói adatot loptak el az Alibabától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9941a400-af9a-41ae-a3c9-038a16ba31f2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A GVH azt gyanítja, hogy bizonyos árak valótlanok a piactéren.","shortLead":"A GVH azt gyanítja, hogy bizonyos árak valótlanok a piactéren.","id":"20210615_gvh_vizsgalat_wish","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9941a400-af9a-41ae-a3c9-038a16ba31f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e280ea-460d-4304-b960-3a17196ec12b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210615_gvh_vizsgalat_wish","timestamp":"2021. június. 15. 12:40","title":"A GVH vizsgálatot indított a magyarok körében is népszerű Wish működtetője ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4047d19b-72af-4ea1-a346-c74da65996ce","c_author":"WWF Magyarország","category":"brandcontent","description":"A WWF Magyarország egyik, jelenleg is zajló projektje, a Danube Floodplain célja az árvízkockázat csökkentése az árterületek helyreállításával a Duna és mellékfolyói mentén, ami egyúttal az ökológiai állapotot is javítja, valamint új gazdálkodási lehetőségeknek nyit teret. Ahhoz, hogy megértsük, miért előnyös ez a projekt több ágazat számára is, érdemes megismerni az ökoszisztéma-szolgáltatások keretrendszerét.","shortLead":"A WWF Magyarország egyik, jelenleg is zajló projektje, a Danube Floodplain célja az árvízkockázat csökkentése...","id":"20210524_Arterek_helyreallitasa_a_vizi_okoszisztemak_javulasaert_WWF_Magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4047d19b-72af-4ea1-a346-c74da65996ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07e5a3cc-5eb0-4d0b-a573-9fb172d6530b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210524_Arterek_helyreallitasa_a_vizi_okoszisztemak_javulasaert_WWF_Magyarorszag","timestamp":"2021. június. 16. 14:30","title":"Az árterek helyreállítása az élhető jövő egyik fontos kérdése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be85eb7e-64b5-4e68-8cf2-f75f2937013a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legnépszerűbb kriptopénz, a bitcoin kitermelése komoly ráfordítást igényel, de a geotermikus energia itt is jól jöhet. Egy közép-amerikai államban kipróbálják, mennyire.","shortLead":"A legnépszerűbb kriptopénz, a bitcoin kitermelése komoly ráfordítást igényel, de a geotermikus energia itt is jól...","id":"20210617_el_salvador_vulkan_bitcoin_banyaszat_geotermikus_energia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be85eb7e-64b5-4e68-8cf2-f75f2937013a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ac5f1c-901a-4d19-953e-3837593bf564","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_el_salvador_vulkan_bitcoin_banyaszat_geotermikus_energia","timestamp":"2021. június. 17. 11:03","title":"Vulkánokkal generálnának pénzt El Salvadorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]