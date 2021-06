Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9612b6e0-63f9-4e3f-b95f-961af215687d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az ukrán válogatott a két gólt hozó első félidő után magának tette nehézzé az észak-macedónok elleni meccset.","shortLead":"Az ukrán válogatott a két gólt hozó első félidő után magának tette nehézzé az észak-macedónok elleni meccset.","id":"20210617_ukrajna_eszak_macedonia_foci_eb_euro_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9612b6e0-63f9-4e3f-b95f-961af215687d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de7c47a6-e001-4ea5-9ea5-04d6d6161f7c","keywords":null,"link":"/sport/20210617_ukrajna_eszak_macedonia_foci_eb_euro_2020","timestamp":"2021. június. 17. 17:19","title":"Ukrajna kiszenvedte a győzelmet Észak-Macedónia ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d61c3bf7-0f79-4c36-92bc-9a8e32c844c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A termesztésre használt kétszintes csarnok saját áramellátó rendszerrel rendelkezett, az infrastruktúra távvezérelhető volt, a dolgozóknak pedig egy saját lakrészt is kialakítottak. 250 millió forint értékben foglalt le kábítószert a rendőrség.","shortLead":"A termesztésre használt kétszintes csarnok saját áramellátó rendszerrel rendelkezett, az infrastruktúra távvezérelhető...","id":"20210617_drog_kabitoszer_csarnok_gyar_Kecskemet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d61c3bf7-0f79-4c36-92bc-9a8e32c844c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba387b9-bc9d-4236-bbc3-4af5af350c89","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_drog_kabitoszer_csarnok_gyar_Kecskemet","timestamp":"2021. június. 17. 08:01","title":"Külön lift szállította a kábítószert a kecskeméti high-tech droggyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31927f75-6cb7-435e-993d-3526e3f65e7e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Európa immár nem tekinthető a demokrácia jelképének, mert legalább két tagja, Magyarország és Lengyelország, (felkészül: Szlovénia), amely megkérdőjelezi a jogállamiságot, talán már fel is számolta - mondta Jan Werner Müller neves politológus a konzervatív Die Weltnek adott interjúban. ","shortLead":"Európa immár nem tekinthető a demokrácia jelképének, mert legalább két tagja, Magyarország és Lengyelország...","id":"20210617_Princetoni_professzor_Magyarorszag_felszamolta_a_demokraciat_de_nem_fasiszta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31927f75-6cb7-435e-993d-3526e3f65e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d53bcec-f5d0-448d-a555-cb8f7b671b86","keywords":null,"link":"/360/20210617_Princetoni_professzor_Magyarorszag_felszamolta_a_demokraciat_de_nem_fasiszta","timestamp":"2021. június. 17. 07:25","title":"Princetoni professzor: Magyarország felszámolta a demokráciát, de nem fasiszta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d07b727a-99df-4c3b-b05b-0a708a53c70a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy politikus autójában volt a pokolgép a római polgármester szerint.","shortLead":"Egy politikus autójában volt a pokolgép a római polgármester szerint.","id":"20210617_bomba_roma_eb_olaszorszagsvajc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d07b727a-99df-4c3b-b05b-0a708a53c70a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8883866b-248b-4aeb-93e2-dd2be9221796","keywords":null,"link":"/vilag/20210617_bomba_roma_eb_olaszorszagsvajc","timestamp":"2021. június. 17. 07:48","title":"Bombát találtak az olasz–svájci meccs előtt a római Olimpiai Stadionnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157f7f3f-e788-4233-8a6f-e1386d07dbbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bejött az amerikai rendőrség trükkje, hogy maga látta el üzenetküldő alkalmazással a világ bűnözőit.","shortLead":"Bejött az amerikai rendőrség trükkje, hogy maga látta el üzenetküldő alkalmazással a világ bűnözőit.","id":"20210616_titkositott_uzenetkuldo_appok_mobilok_bunozes_encrochat_anom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=157f7f3f-e788-4233-8a6f-e1386d07dbbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dbbf427-9fdd-4210-bd78-a8c1768a13ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_titkositott_uzenetkuldo_appok_mobilok_bunozes_encrochat_anom","timestamp":"2021. június. 16. 15:33","title":"13 embert fogtak el, 200 millió forintot foglaltak le a magyar rendőrök az FBI trükkjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef37e25-2165-430f-b61c-de6c4b779450","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több filmben dolgoztak együtt, és látszólag jó volt a kapcsolatuk.","shortLead":"Több filmben dolgoztak együtt, és látszólag jó volt a kapcsolatuk.","id":"20210616_Hires_filmrendezo_jelentett_besugokent_Ruttkai_Evarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ef37e25-2165-430f-b61c-de6c4b779450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f9ebc21-4367-40b1-866c-e741571e34e8","keywords":null,"link":"/kultura/20210616_Hires_filmrendezo_jelentett_besugokent_Ruttkai_Evarol","timestamp":"2021. június. 16. 12:55","title":"Híres filmrendező jelentett besúgóként Ruttkai Éváról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1574fa03-92b4-452e-bb63-249573910625","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Székely Kriszta, a színház rendezője saját melegségének megéléséről, a „középkorú, nős, fehér férfiak szexuális zaklatásairól” írt.","shortLead":"Székely Kriszta, a színház rendezője saját melegségének megéléséről, a „középkorú, nős, fehér férfiak szexuális...","id":"20210616_Sulyos_a_tarsadalomra_veszelyes_hazugsag__A_Katona_Jozsef_Szinhaz_is_kiall_a_homofobtorveny_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1574fa03-92b4-452e-bb63-249573910625&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab783eb2-2848-46ee-a975-e7f08accff96","keywords":null,"link":"/elet/20210616_Sulyos_a_tarsadalomra_veszelyes_hazugsag__A_Katona_Jozsef_Szinhaz_is_kiall_a_homofobtorveny_ellen","timestamp":"2021. június. 16. 14:19","title":"„Súlyos, a társadalomra veszélyes hazugság” – A Katona József Színház is kiáll a homofóbtörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c69b965d-9aee-40aa-9373-737a9c60b8a6","c_author":"K. B. ","category":"kultura","description":"A Nemzeti Filmalap azt állítja, a dolognak nincs köze ahhoz, hogy a kormány betiltotta a „nemváltás bemutatását” a tizennyolc éven aluliaknak.","shortLead":"A Nemzeti Filmalap azt állítja, a dolognak nincs köze ahhoz, hogy a kormány betiltotta a „nemváltás bemutatását”...","id":"20210617_Kikerult_a_transznemu_fiatalrol_szolo_film_a_Magyar_Mozgokep_Fesztival_programjabol_tobi_szinei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c69b965d-9aee-40aa-9373-737a9c60b8a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"172225a2-58e3-432b-a45f-3802f0060422","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_Kikerult_a_transznemu_fiatalrol_szolo_film_a_Magyar_Mozgokep_Fesztival_programjabol_tobi_szinei","timestamp":"2021. június. 17. 16:05","title":"Kikerült a transznemű fiatalról szóló film a Magyar Mozgókép Fesztivál programjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]