[{"available":true,"c_guid":"b1f01c00-bc87-4aa9-bf2f-fe3e3a88d48e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Delta nevű variáns fokozottan fertőzőképes.","shortLead":"A Delta nevű variáns fokozottan fertőzőképes.","id":"20210617_delta_indiai_varians_nemetorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1f01c00-bc87-4aa9-bf2f-fe3e3a88d48e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1066993-ba47-4c28-b5d8-f5cedaf36ddf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_delta_indiai_varians_nemetorszag","timestamp":"2021. június. 17. 17:28","title":"Gyorsan terjed Németországban a koronavírus Indiából eredő változata, újabb járványhullámtól tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Bár a hitelmoratórium elsősorban válságkezelési eszköz, bárki részt vehetett benne, és így a jobb helyzetben lévő adósok akár befektetési lehetőséget is láthattak abban, hogy hosszú ideig nem kell a hitelüket törleszteni. De vajon megérte-e nekik?","shortLead":"Bár a hitelmoratórium elsősorban válságkezelési eszköz, bárki részt vehetett benne, és így a jobb helyzetben lévő...","id":"20210616_hitelmoratorium_megtakaritas_bank360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82920adc-4177-42fe-a8ad-a85c15515971","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210616_hitelmoratorium_megtakaritas_bank360","timestamp":"2021. június. 16. 15:02","title":"Aki tudta volna fizetni a részleteket, az most már szinte biztosan megbánta, hogy belépett a hitelmoratóriumba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"550f15d6-b462-4e79-8e12-322e1de91f04","c_author":"BI","category":"elet","description":"Egy sor irodalom-tananyagot közvetlenül is érinthetnek a napokban elfogadott pedofilellenes és egyben melegellenes törvény sokszor nehezen értelmezhető passzusai.



","shortLead":"Egy sor irodalom-tananyagot közvetlenül is érinthetnek a napokban elfogadott pedofilellenes és egyben melegellenes...","id":"20210617_A_kotelezo_olvasmanyokat_is_at_kell_irni_a_homofobtorveny_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=550f15d6-b462-4e79-8e12-322e1de91f04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4928c42b-cc8a-4518-b186-567de70fbfa9","keywords":null,"link":"/elet/20210617_A_kotelezo_olvasmanyokat_is_at_kell_irni_a_homofobtorveny_utan","timestamp":"2021. június. 17. 15:33","title":"A kötelező olvasmányok listáját is át kell írni a melegellenestörvény után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"693cc62d-5c66-4eca-bb80-d322b8177b9e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A múlt héten indult kötelezettségszegési eljárás ellenére is úgy látják, hogy a korábbi ítélet összhangban van az uniós joggal.","shortLead":"A múlt héten indult kötelezettségszegési eljárás ellenére is úgy látják, hogy a korábbi ítélet összhangban van az uniós...","id":"20210617_klubradio_kuria_itelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=693cc62d-5c66-4eca-bb80-d322b8177b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af08a2f-573d-4390-b64d-3d51ad3aee63","keywords":null,"link":"/kkv/20210617_klubradio_kuria_itelet","timestamp":"2021. június. 17. 12:18","title":"A Kúria szerint is rendben volt a Klubrádió elhallgattatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b5b07a-43db-46f1-90ac-a75d05be3724","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Csónakkal, kenuval vagy SUP-pal lehet megközelíteni őket.","shortLead":"Csónakkal, kenuval vagy SUP-pal lehet megközelíteni őket.","id":"20210617_tisza_to_kilato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03b5b07a-43db-46f1-90ac-a75d05be3724&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c5a217-aada-41cd-8167-b32d544fb815","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210617_tisza_to_kilato","timestamp":"2021. június. 17. 16:37","title":"Csak a vízen lehet megközelíteni a Tisza-tó két új kilátóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2033589e-4546-4d7d-bc2f-878fc9c468bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Beszállt a Fidesz és a kormánysajtó a főpolgármester elleni dugókampányba egy szinte ismeretlen civil szervezet, a Pesti Fiatalokért Egyesület. Ha igaz, amit az egyesület magáról mond, akkor éppen azzal kellene egyetértenie, amit Karácsony mondott. ","shortLead":"Beszállt a Fidesz és a kormánysajtó a főpolgármester elleni dugókampányba egy szinte ismeretlen civil szervezet...","id":"20210617_Karacsony_dugo_fovaros_egyesulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2033589e-4546-4d7d-bc2f-878fc9c468bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a540f19-b72f-4ecd-9125-283f1fdb54e7","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_Karacsony_dugo_fovaros_egyesulet","timestamp":"2021. június. 17. 12:22","title":"Furcsa szervezet szállt be a Karácsony elleni dugókampányba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca99f9cd-83e1-4265-b0dc-e3e32f0f7d55","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"sport","description":"Christian Eriksent a halálból hozták vissza szombaton az orvosok a pályán, egy emberként fordult az ország Bognár György ellen, Immobile mondott egy cifrát a kamerába a nyitómeccsen, óriási magyar szurkolás volt Budapesten – drámai, izgalmas, kínos és vicces pillanatokat is hozott a 2021-es Európa-bajnokság csoportmeccseinek első köre. ","shortLead":"Christian Eriksent a halálból hozták vissza szombaton az orvosok a pályán, egy emberként fordult az ország Bognár...","id":"20210616_eb_elso_csoportkor_pillanatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca99f9cd-83e1-4265-b0dc-e3e32f0f7d55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c79ba26e-1c17-4df6-8930-f9d78afb44e8","keywords":null,"link":"/sport/20210616_eb_elso_csoportkor_pillanatok","timestamp":"2021. június. 16. 14:18","title":"Ezek a pillanatok égtek be az Eb első csoportköréből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8879711d-92b6-45cd-b380-4ab9d816a14b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi azt mondta, megöli a polgármestert és az egész városvezetést, és magával is végez.","shortLead":"A férfi azt mondta, megöli a polgármestert és az egész városvezetést, és magával is végez.","id":"20210616_Fegyver_fenyegetozes_gyongyosi_polgarmesteri_hivatal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8879711d-92b6-45cd-b380-4ab9d816a14b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdc4aefe-a3d7-45ed-9d80-3c6096d40cce","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_Fegyver_fenyegetozes_gyongyosi_polgarmesteri_hivatal","timestamp":"2021. június. 16. 20:37","title":"Fegyverrel fenyegetőzött egy volt alkalmazott a gyöngyösi polgármesteri hivatalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]