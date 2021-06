Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"70c55195-52c7-45ff-9c87-6cce33234692","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az Európa-bajnokság bevételeinek közel negyede a szponzoroktól érkezik, ennyi pénzért pedig nem akarnak rossz reklámot maguknak. De hogy kerül oda a támogatók közé egy orosz és egy azeri energiavállalat, és miért épp Kínából érkezik a legtöbb szponzor? Ki issza meg a levét annak, ha a szponzorok bedühödnek? És mit lehet kezdeni azzal, hogy az Európa-bajnokság a pénzügyeiben már rég nem csak európai?","shortLead":"Az Európa-bajnokság bevételeinek közel negyede a szponzoroktól érkezik, ennyi pénzért pedig nem akarnak rossz reklámot...","id":"20210618_foci_eb_szponzorok_szponzoracio_sport_uefa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70c55195-52c7-45ff-9c87-6cce33234692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c5ef91-4417-4492-821e-5ccda39514a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210618_foci_eb_szponzorok_szponzoracio_sport_uefa","timestamp":"2021. június. 18. 14:15","title":"Egy félretett kólásüveg vagy egy kínai felirat a furcsább a foci-Eb-n?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook az amerikai Michigani Egyetemmel közösen készített olyan rendszert, amely az eddiginél nagyobb eséllyel kaphatja el a deepfake-videókat.","shortLead":"A Facebook az amerikai Michigani Egyetemmel közösen készített olyan rendszert, amely az eddiginél nagyobb eséllyel...","id":"20210617_facebook_algoritmus_deepfake_video_mesterseges_intelligencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fdd96f1-ec1d-4403-ad97-310a3cd56f45","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_facebook_algoritmus_deepfake_video_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2021. június. 17. 11:33","title":"Olyan algoritmust fejlesztett a Facebook, amely a kamuvideók eredetét is kinyomozza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027e890c-3e15-4f86-8bf2-1bb7945ad7a4","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mindeközben hamarosan bevetésre kész lesz az Európai Unió jogállamisági mechanizmusa is.","shortLead":"Mindeközben hamarosan bevetésre kész lesz az Európai Unió jogállamisági mechanizmusa is.","id":"20210618_Die_Presse_A_sajto_kesztette_cselekvesre_Brusszelt_LMBTQ_ugyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=027e890c-3e15-4f86-8bf2-1bb7945ad7a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"164d030e-3a7d-4136-ba9e-6ffcb62a0eed","keywords":null,"link":"/360/20210618_Die_Presse_A_sajto_kesztette_cselekvesre_Brusszelt_LMBTQ_ugyben","timestamp":"2021. június. 18. 07:30","title":"Die Presse: A sajtó késztette cselekvésre Brüsszelt LMBTQ-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8414815-bac8-4d13-a491-94a0052fee93","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Csokból nemcsak vásárolni lehet ingatlant, hanem építeni is: erre a célra legfeljebb 10 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást és 15 millió forint kamattámogatott lakáshitelt vehetnek fel az igénylők. Milyen szabályok vonatkoznak az építési csokra, és mire kell odafigyelni, ha saját erőből szeretnénk felépíteni az új otthont – cikkünkben ezekre a kérdésekre kerestük a választ.","shortLead":"Csokból nemcsak vásárolni lehet ingatlant, hanem építeni is: erre a célra legfeljebb 10 millió forint vissza nem...","id":"20210618_Csok_epitkezes_bank360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8414815-bac8-4d13-a491-94a0052fee93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"693bc7e3-6bb8-4161-9cdb-e0855ef687a4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210618_Csok_epitkezes_bank360","timestamp":"2021. június. 18. 11:31","title":"Csok építkezésre: mire érdemes odafigyelni, ha belevágunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a509a857-b40a-4343-bb79-44fa1273ac7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A karbantartás ideje alatt pótlóbuszok szállítják az utasokat.","shortLead":"A karbantartás ideje alatt pótlóbuszok szállítják az utasokat.","id":"20210618_zarva_lesz_a_Nyugati","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a509a857-b40a-4343-bb79-44fa1273ac7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4cc9766-0168-45d6-8cb8-08e027f77f84","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_zarva_lesz_a_Nyugati","timestamp":"2021. június. 18. 13:53","title":"Szombattól egy hónapig zárva lesz a Nyugati pályaudvar, szünetel a forgalom is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f741387-994a-4c72-9fa1-5d6d4143aa78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor teljes biztonságban beszélhetett a járványról, a bevándorlásról és Gyurcsány Ferencről. ","shortLead":"Orbán Viktor teljes biztonságban beszélhetett a járványról, a bevándorlásról és Gyurcsány Ferencről. ","id":"20210617_paravan_frakcioules_fidesz_kdnp_debrecen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f741387-994a-4c72-9fa1-5d6d4143aa78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1e5f10b-59f8-4bbe-a96f-14a3d61bb6c7","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_paravan_frakcioules_fidesz_kdnp_debrecen","timestamp":"2021. június. 17. 14:05","title":"Fekete paravánok mögött, hermetikusan elzárva ülésezik a Fidesz–KDNP Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a3cd12-21d3-45ee-acc6-7a5d3b61d75f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egészen Kínáig kell majd utazniuk azoknak, akik szó szerint végigsétálnának a GPU-történelmen, ott nyílik ugyanis a világ első olyan múzeuma, amit elsősorban a videokártyáknak szenteltek.","shortLead":"Egészen Kínáig kell majd utazniuk azoknak, akik szó szerint végigsétálnának a GPU-történelmen, ott nyílik ugyanis...","id":"20210618_videokartya_gpu_muzeum_kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70a3cd12-21d3-45ee-acc6-7a5d3b61d75f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c50f869-8388-4d50-becc-29646cba10db","keywords":null,"link":"/tudomany/20210618_videokartya_gpu_muzeum_kina","timestamp":"2021. június. 18. 10:03","title":"Nyílik a világ első videokártya-múzeuma – messze lesz, de lehet, hogy megéri elmenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fe356a-5ca4-418b-b2c6-0c1719cb23e9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Újabb neves kérője lehet a magyar válogatott és a Fenerbahce hátvédjének.","shortLead":"Újabb neves kérője lehet a magyar válogatott és a Fenerbahce hátvédjének.","id":"20210617_atletico_madrid_szalai_attila","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41fe356a-5ca4-418b-b2c6-0c1719cb23e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30cc1a63-9e1a-450a-aae9-85f14c1dfb21","keywords":null,"link":"/sport/20210617_atletico_madrid_szalai_attila","timestamp":"2021. június. 17. 13:59","title":"A spanyol bajnok is vinné Szalai Attilát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]