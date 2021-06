Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházban 289 beteget ápolnak, 43-an vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"Kórházban 289 beteget ápolnak, 43-an vannak lélegeztetőgépen.","id":"20210618_2_beteg_hunyt_el_106_uj_fertozottet_regisztraltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c763ebf-7c8f-4892-b9ff-59df130c5d80","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_2_beteg_hunyt_el_106_uj_fertozottet_regisztraltak","timestamp":"2021. június. 18. 08:51","title":"2 beteg hunyt el, 106 új fertőzöttet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b8384b-d476-4bc2-932d-7daab605b1b2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Schmidt Mária-féle közalapítvány bízta meg 1,9 milliárd forintért a vállalkozókat a kiállítás megalkotásával a Puskás Arénában.","shortLead":"A Schmidt Mária-féle közalapítvány bízta meg 1,9 milliárd forintért a vállalkozókat a kiállítás megalkotásával a Puskás...","id":"20210618_Kozel_2_milliardbol_csinalnak_installciokat_a_Puskaskiallitasra_aminek_mar_tavaly_el_kellett_volna_keszulnie","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8b8384b-d476-4bc2-932d-7daab605b1b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4970d1a2-369b-44d4-b95f-98f0c1d864ab","keywords":null,"link":"/kultura/20210618_Kozel_2_milliardbol_csinalnak_installciokat_a_Puskaskiallitasra_aminek_mar_tavaly_el_kellett_volna_keszulnie","timestamp":"2021. június. 18. 13:10","title":"Közel 2 milliárdból csinálnak installációkat a Puskás-kiállításra, aminek már tavaly el kellett volna készülnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72b1b7f1-ffd8-4e1d-8267-296edccd7ac0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hat nemzetközi szervezet írt közös közleményt azzal kapcsolatban, hogy jövő kedden az Általános Ügyek Tanácsa tárgyal a magyar és a lengyel helyzetről a 7-es cikk szerinti eljárásban.","shortLead":"Hat nemzetközi szervezet írt közös közleményt azzal kapcsolatban, hogy jövő kedden az Általános Ügyek Tanácsa tárgyal...","id":"20210618_eus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72b1b7f1-ffd8-4e1d-8267-296edccd7ac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1812d19e-98fe-468d-ac2a-9bdfdad3f8f5","keywords":null,"link":"/vilag/20210618_eus","timestamp":"2021. június. 18. 07:01","title":"Nemzetközi szervezetek: Az EU-ban nincs helye a jogállamiság elleni támadásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61df9bc1-4cad-4b5f-8b4a-b8d3bbd2e7f5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pont került egy 110 éves történet végére.","shortLead":"Pont került egy 110 éves történet végére.","id":"20210618_utolso_telefonfulke_csehorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61df9bc1-4cad-4b5f-8b4a-b8d3bbd2e7f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9487c8-837e-44a0-b5f5-9fcd27d4ae12","keywords":null,"link":"/elet/20210618_utolso_telefonfulke_csehorszag","timestamp":"2021. június. 18. 17:31","title":"Leszerelték a legutolsó telefonfülkét is Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a830d6-f8a4-4890-8c48-8413dffdb0a1","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Bár az elmúlt száz évben többször vertük a franciákat, mint ahányszor ők minket, a szombati meccsen erre sajnos igen csekély az esély. A továbbjutás azonban akkor kerül csak kilométeres távolba, ha a németek szombaton diadalmaskodni tudnak a portugálok fölött. Esélylatolgatás a szombati magyar-francia mérkőzés előtt. ","shortLead":"Bár az elmúlt száz évben többször vertük a franciákat, mint ahányszor ők minket, a szombati meccsen erre sajnos igen...","id":"20210619_magyar_francia_beharangozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68a830d6-f8a4-4890-8c48-8413dffdb0a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b74a5f-51d5-4fa7-8f5b-1e6b63a930af","keywords":null,"link":"/itthon/20210619_magyar_francia_beharangozo","timestamp":"2021. június. 19. 11:00","title":"Egy cél lehet a franciák ellen: boldoggá tenni a közönséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9521054c-48b9-427d-b89a-fd145f870beb","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A jelenlegi alaptörvény keretein belül nincs visszaút a demokráciához, ahhoz az alkotmányellenes közjogi állapotot fel kell számolni – véli Vörös Imre akadémikus, volt alkotmánybíró, a napokban megjelent Államcsínytevők című könyv szerzője.","shortLead":"A jelenlegi alaptörvény keretein belül nincs visszaút a demokráciához, ahhoz az alkotmányellenes közjogi állapotot fel...","id":"202124__voros_imre_jogtudos__azalkotmanyossag_helyreallitasarol__lopakodo_allamcsiny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9521054c-48b9-427d-b89a-fd145f870beb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e980b2af-185c-4733-8dbe-63ea09b03c45","keywords":null,"link":"/360/202124__voros_imre_jogtudos__azalkotmanyossag_helyreallitasarol__lopakodo_allamcsiny","timestamp":"2021. június. 19. 08:15","title":"Vörös Imre jogtudós, egykori alkotmánybíró: Az államcsíny lopakodó módon bekövetkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944e9f6c-e5e5-463a-9a6b-561823ab1988","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ősszel a TÁP Színházban kap lehetőséget a 2019-ben a Katonából zaklatási botrány miatt kirúgott Gothár.\r

\r

\r

\r

","shortLead":"Ősszel a TÁP Színházban kap lehetőséget a 2019-ben a Katonából zaklatási botrány miatt kirúgott Gothár.\r

\r

\r

\r

","id":"20210619_Gothar_Peter_is_ujra_szinhazban_rendezhet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=944e9f6c-e5e5-463a-9a6b-561823ab1988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5daae47a-66b1-46c7-a304-0737a6d968b4","keywords":null,"link":"/kultura/20210619_Gothar_Peter_is_ujra_szinhazban_rendezhet","timestamp":"2021. június. 19. 12:13","title":"Gothár Péter is újra színházban rendezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ae6d504-cec0-4df0-ab0c-7e9ac510f165","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Jövő szerdától a Horgos–Röszke, valamint a Rábé–Kübekháza és a Haraszti–Bácsszentgyörgy átkelők is használhatók lesznek.","shortLead":"Jövő szerdától a Horgos–Röszke, valamint a Rábé–Kübekháza és a Haraszti–Bácsszentgyörgy átkelők is használhatók lesznek.","id":"20210618_Az_osszes_hataratkelo_megnyilik_Szerbia_es_Magyarorszag_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ae6d504-cec0-4df0-ab0c-7e9ac510f165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5b4a916-fa76-47e6-b40b-31238f375d7d","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_Az_osszes_hataratkelo_megnyilik_Szerbia_es_Magyarorszag_kozott","timestamp":"2021. június. 18. 08:41","title":"Az összes határátkelő megnyílik Szerbia és Magyarország között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]