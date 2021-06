Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"844396f9-766d-424e-bf6e-5813b02edbfd","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ez nem csak egy Mustang, hanem a Mustang. A valaha készült legerősebb gyári Ford, ami pokolian erős és olyan hangos, hogy még a szomszéd faluban is hallani a géppuskaropogás jellegű orgánumát. Egy szupersportkocsi, amiért tulajdonképpen nem is sok az 50 millió forint.","shortLead":"Ez nem csak egy Mustang, hanem a Mustang. A valaha készült legerősebb gyári Ford, ami pokolian erős és olyan hangos...","id":"20210619_771_loeros_shelby_gt500_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=844396f9-766d-424e-bf6e-5813b02edbfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20a1f6f2-02ef-45d6-8932-0ea6b31fc71c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210619_771_loeros_shelby_gt500_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2021. június. 19. 08:30","title":"Pokoli mennyország: meghajtottuk a 771 lóerős Shelby GT500-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20fdf67c-76d2-4eae-97b4-a08a9c65882e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy embert tűzoltók szabadítottak ki a roncsból.","shortLead":"Egy embert tűzoltók szabadítottak ki a roncsból.","id":"20210619_vaci_ut_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20fdf67c-76d2-4eae-97b4-a08a9c65882e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba26fac6-93c0-412b-8900-887a35de571f","keywords":null,"link":"/itthon/20210619_vaci_ut_baleset","timestamp":"2021. június. 19. 15:10","title":"Három autó ütközött a Váci úton, egy Suzuki rommá tört","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0571a953-0ba6-48ab-b88b-9c64cda6563a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem szívesen mutatná meg a lakását online beszélgetőpartnereinek? Az alábbi, ingyenesen használható weboldalon komolyabb és szórakoztatóbb virtuális háttereket tölthet le a videokonferenciákhoz.","shortLead":"Nem szívesen mutatná meg a lakását online beszélgetőpartnereinek? Az alábbi, ingyenesen használható weboldalon...","id":"20210619_background_live_virtualis_hatterek_videokonferenciakhoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0571a953-0ba6-48ab-b88b-9c64cda6563a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"462b3071-a137-49e5-a002-c782edb877b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210619_background_live_virtualis_hatterek_videokonferenciakhoz","timestamp":"2021. június. 19. 12:03","title":"Ha szokott lenni videós megbeszélése, keresse fel ezt az oldalt remek hátterekért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec7b861-d219-4676-8ecf-ee07b8beebbd","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az Európai Unióban jelenleg két kormánnyal, a magyarral és a lengyellel szemben folyik a demokratikus értékek és a jogállamiság módszeres lebontása miatt hetes cikk szerinti eljárás. Bár a két illiberális rezsim között sok a hasonlóság, a Fidesz és a lengyel Jog és Igazságosság Pártjának (PiS) politikája sok szempontból különbözik – ennek megfelelően az EU is másként próbál meg fellépni a magyar és a lengyel jogállamiság védelmében. Jogálom című cikksorozatunk 5. részében a lengyel demokrácia válságát mutatjuk be.","shortLead":"Az Európai Unióban jelenleg két kormánnyal, a magyarral és a lengyellel szemben folyik a demokratikus értékek és...","id":"20210615_Jogalom5_legyel_jogallamisag_valsaga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fec7b861-d219-4676-8ecf-ee07b8beebbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f302b6b0-faa9-4f61-8ee9-b501849f8f38","keywords":null,"link":"/eurologus/20210615_Jogalom5_legyel_jogallamisag_valsaga","timestamp":"2021. június. 18. 17:00","title":"„A lengyel rezsimnek ugyanaz a célja, mint a magyarnak, csak még nem jutott olyan messzire”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d85b56f-e8a3-4e66-b0bd-7ec2b94a29c5","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az M5-ös és az M6-os autópályák koncessziós szerződéseivel ellentétben a teljes gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésére és üzemeltetésére kötendő szerződés nagyrészt forintban lesz, így az államnak nem kell árfolyamkockázatot viselnie. Az útdíjakat továbbra is az állam szedi majd, továbbra is az infláció mértékével emelkednek. A kormány azt szeretné, ha a fenntartónak kevesebb éves díjat kellene majd fizetni, mint amennyi befolyik az útdíjakból – egyelőre kérdés, lesz-e olyan cég, aki ilyen feltételekkel elviszi a megbízást.","shortLead":"Az M5-ös és az M6-os autópályák koncessziós szerződéseivel ellentétben a teljes gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésére...","id":"20210618_Rogan_Antal_az_autopalyakoncessziorol_Tanultunk_az_elkovetett_hibakbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d85b56f-e8a3-4e66-b0bd-7ec2b94a29c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc2c005b-745c-4f71-bb8d-cc9e3357b28f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210618_Rogan_Antal_az_autopalyakoncessziorol_Tanultunk_az_elkovetett_hibakbol","timestamp":"2021. június. 18. 11:56","title":"Rogán Antal az autópálya-koncesszióról: Tanultunk az elkövetett hibákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3aeffe7-9086-4c02-bbc2-c2132dad790d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gulyás Gergely június 15-re ígérte, de csak 30-án vezetik be. Pedig a fejlesztés állítólag már kész.","shortLead":"Gulyás Gergely június 15-re ígérte, de csak 30-án vezetik be. Pedig a fejlesztés állítólag már kész.","id":"20210618_digitalis_vedettsegi_igazolvany_atadas_csuszik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3aeffe7-9086-4c02-bbc2-c2132dad790d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adddd906-a69d-4250-8a02-a5ab65f7a864","keywords":null,"link":"/tudomany/20210618_digitalis_vedettsegi_igazolvany_atadas_csuszik","timestamp":"2021. június. 18. 19:50","title":"Késésben van az uniós vakcinaútlevéllel a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da4a1597-642e-4238-833f-f04a88dd63e4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy tizenegyes döntötte el azt a meccset Szlovákia ellen, amin 45 percig senki nem volt hajlandó focizni.","shortLead":"Egy tizenegyes döntötte el azt a meccset Szlovákia ellen, amin 45 percig senki nem volt hajlandó focizni.","id":"20210618_svedorszag_szlovakia_osszefoglalo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da4a1597-642e-4238-833f-f04a88dd63e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213d8fb0-ae8c-4e42-bacf-3272c92c508e","keywords":null,"link":"/sport/20210618_svedorszag_szlovakia_osszefoglalo","timestamp":"2021. június. 18. 17:00","title":"Svédország 1-0-ra tudott nyerni az Eb leggyengébb meccsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adf8e75c-9486-4e7c-a246-102713afb6d2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az új magyar törvény a gyerekeket használja politikai célokra, írja a német lap.","shortLead":"Az új magyar törvény a gyerekeket használja politikai célokra, írja a német lap.","id":"20210620_Die_Zeit_A_szexualis_szabadsag_szalka_az_illiberalisok_szemeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=adf8e75c-9486-4e7c-a246-102713afb6d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"177cc4b4-3d2d-485a-b2e5-5ae00a951d39","keywords":null,"link":"/360/20210620_Die_Zeit_A_szexualis_szabadsag_szalka_az_illiberalisok_szemeben","timestamp":"2021. június. 20. 09:00","title":"Die Zeit: A szexuális szabadság szálka az illiberálisok szemében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]