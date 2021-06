Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fec42b2b-b0e2-4799-9fe0-9945258b0c6a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha a kormány belemegy, 20-25 ezer olyan fiatal juthat diplomához, akik már záróvizsgáztak.","shortLead":"Ha a kormány belemegy, 20-25 ezer olyan fiatal juthat diplomához, akik már záróvizsgáztak.","id":"20210621_hook_nyelvvizsga_diploma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fec42b2b-b0e2-4799-9fe0-9945258b0c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"306b37e9-0e6a-4c0f-9916-2a3f40545c6e","keywords":null,"link":"/kultura/20210621_hook_nyelvvizsga_diploma","timestamp":"2021. június. 21. 16:55","title":"A HÖOK azt kéri a kormánytól, hogy megint adják ki nyelvvizsga nélkül a diplomákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd932b1a-955e-421a-9114-d8c6a66da549","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Stefan Löfven vagy lemond, vagy kiír egy előrehozott választást.","shortLead":"Stefan Löfven vagy lemond, vagy kiír egy előrehozott választást.","id":"20210621_bizalmatlansagi_inditvany_stefan_lofven","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd932b1a-955e-421a-9114-d8c6a66da549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8d896ca-a903-4986-ad88-f2d225a30a81","keywords":null,"link":"/vilag/20210621_bizalmatlansagi_inditvany_stefan_lofven","timestamp":"2021. június. 21. 12:57","title":"Megbuktatta a parlament a svéd miniszterelnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4272f2c6-855e-47f9-8463-25474d3182f7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Húsz embernél mutatták ki az új mutánst Mahárástra államban.","shortLead":"Húsz embernél mutatták ki az új mutánst Mahárástra államban.","id":"20210621_mutacio_India_delta_plusz_varians","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4272f2c6-855e-47f9-8463-25474d3182f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd54ffdb-d5af-4a36-8208-80f8f2f8457a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_mutacio_India_delta_plusz_varians","timestamp":"2021. június. 21. 09:49","title":"Új mutációt azonosítottak Indiában, megjelent a delta plusz variáns","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"501262fd-d8b2-45a6-afa4-8e6ff877c99d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak Pekingben 15,6 millió ember már megkapta az összes szükséges adag vakcinát a védettséghez.","shortLead":"Csak Pekingben 15,6 millió ember már megkapta az összes szükséges adag vakcinát a védettséghez.","id":"20210620_Kina_tul_van_az_egymilliard_oltason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=501262fd-d8b2-45a6-afa4-8e6ff877c99d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"528d77d3-6fdf-4649-9999-5149ce33f953","keywords":null,"link":"/vilag/20210620_Kina_tul_van_az_egymilliard_oltason","timestamp":"2021. június. 20. 15:05","title":"Kína túl van az egymilliárd oltáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4da5319-3a2d-4f41-a76f-8ba79e4c453d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A francia–német meccs eredményét jósolta meg, és igaza lett.","shortLead":"A francia–német meccs eredményét jósolta meg, és igaza lett.","id":"20210620_Bejott_a_hamburgi_allatkert_elefantjanak_joslata_a_labdarugoEbrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4da5319-3a2d-4f41-a76f-8ba79e4c453d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e6ba39-4cfb-4fb1-b364-49556757d869","keywords":null,"link":"/elet/20210620_Bejott_a_hamburgi_allatkert_elefantjanak_joslata_a_labdarugoEbrol","timestamp":"2021. június. 20. 09:58","title":"Bejött a hamburgi állatkert elefántjának jóslata a labdarúgó-Eb-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a1858f-182f-49a2-8782-f14be65b9c5a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állatok inni és enni se nagyon kaptak, illetve borzasztó körülmények között tartották őket.","shortLead":"Az állatok inni és enni se nagyon kaptak, illetve borzasztó körülmények között tartották őket.","id":"20210621_tata_szarvasmarha_allatkinzas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30a1858f-182f-49a2-8782-f14be65b9c5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23d19ade-cfc0-4857-b8ab-e570e766c1ad","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_tata_szarvasmarha_allatkinzas","timestamp":"2021. június. 21. 17:15","title":"158 szarvasmarhát éheztetett halálra egy ember Komáromban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd0b7f8-c455-46a2-b67e-077160f6aa45","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M4 Competitionból épített versenyautót minden korábbinál könnyebb egy kis táncba vinni.","shortLead":"Az M4 Competitionból épített versenyautót minden korábbinál könnyebb egy kis táncba vinni.","id":"20210621_felso_kipufogos_1000_loeros_driftszornyeteg_bmw_m4","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dd0b7f8-c455-46a2-b67e-077160f6aa45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1632f68a-97c0-4a7f-8e82-6a00acac8e76","keywords":null,"link":"/cegauto/20210621_felso_kipufogos_1000_loeros_driftszornyeteg_bmw_m4","timestamp":"2021. június. 21. 11:21","title":"Felső kipufogós drift-szörnyeteg lett az új BMW M4-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f38ec2d-5087-41c6-9276-6be0e2f617ef","c_author":"Lukácsi Katalin","category":"360","description":"Ferenc pápa és Orbán Viktor nem lehetnek egyszerre jó keresztények. Ezt Orbán is pontosan tudja. Okkal tart az érkezésétől. Talán a tömjénfüsttől is. Vélemény.","shortLead":"Ferenc pápa és Orbán Viktor nem lehetnek egyszerre jó keresztények. Ezt Orbán is pontosan tudja. Okkal tart...","id":"202124_Lukacsi_Katalin_Capabb_a_papanal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f38ec2d-5087-41c6-9276-6be0e2f617ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"052fb2e0-bf5f-493f-b3c6-85bd5272124c","keywords":null,"link":"/360/202124_Lukacsi_Katalin_Capabb_a_papanal","timestamp":"2021. június. 20. 11:00","title":"Lukácsi Katalin: Cápább a pápánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]