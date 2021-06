Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9fb58fcb-078c-4e8f-9f67-995f1206db59","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megnéztük: a Széchenyi a legdrágább, Pünkösdfürdő a legolcsóbb Budapesten.","shortLead":"Megnéztük: a Széchenyi a legdrágább, Pünkösdfürdő a legolcsóbb Budapesten.","id":"20210621_Akar_negyezer_forint_kulonbseg_is_lehet_a_fovarosi_strandok_belepoarai_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fb58fcb-078c-4e8f-9f67-995f1206db59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"688a0f0a-913f-449a-afbd-99761ea16c53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210621_Akar_negyezer_forint_kulonbseg_is_lehet_a_fovarosi_strandok_belepoarai_kozott","timestamp":"2021. június. 21. 15:23","title":"Akár négyezer forint különbség is lehet a fővárosi strandok belépőárai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d44d8935-a46e-48ac-89af-85db72c592f9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szélsőséges nézeteket valló Jürgen Coningsot öt hete keresték.","shortLead":"A szélsőséges nézeteket valló Jürgen Coningsot öt hete keresték.","id":"20210620_Belgiumban_megtalaltak_a_vezeto_virologust_fenyegeto_katona_holttestet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d44d8935-a46e-48ac-89af-85db72c592f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cc7c648-99bb-4df0-adc3-38a20619a8a3","keywords":null,"link":"/vilag/20210620_Belgiumban_megtalaltak_a_vezeto_virologust_fenyegeto_katona_holttestet","timestamp":"2021. június. 20. 20:31","title":"Belgiumban megtalálták a vezető virológust fenyegető katona holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy családi ház nappalija égett, a tűzoltók egy holttestet találtak a helyiségben.","shortLead":"Egy családi ház nappalija égett, a tűzoltók egy holttestet találtak a helyiségben.","id":"20210621_halalos_lakastuz_tortent_mateszalka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69156c13-8c26-4516-a518-d898a147b5d2","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_halalos_lakastuz_tortent_mateszalka","timestamp":"2021. június. 21. 21:29","title":"Halálos lakástűz volt Mátészalkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf9b8f8-3cbc-4919-b3f4-ba802b41c061","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Digitalizálják a teljes közlekedési vizsgáztatást. ","shortLead":"Digitalizálják a teljes közlekedési vizsgáztatást. ","id":"20210621_Tabletes_lesz_a_kozlekedesi_vizsga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebf9b8f8-3cbc-4919-b3f4-ba802b41c061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63ad671e-90d1-4509-9975-64fcf26f2176","keywords":null,"link":"/cegauto/20210621_Tabletes_lesz_a_kozlekedesi_vizsga","timestamp":"2021. június. 21. 15:59","title":"Tableten fogják értékelni a vizsgabiztosok a tanulóvezetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"295bdf14-b128-4261-885b-41b76da3ae4c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgynevezett örkényi abszurditás. Az évadzárón az is kiderült, hogy új tagot nem szerződtetett a színház, de Epres Attila nem marad társulati tag. ","shortLead":"Úgynevezett örkényi abszurditás. Az évadzárón az is kiderült, hogy új tagot nem szerződtetett a színház, de Epres...","id":"20210621_Orkeny_Szinhaz_evadzaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=295bdf14-b128-4261-885b-41b76da3ae4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36ee9ad3-55d2-47d8-b25a-ad4dce62ebc3","keywords":null,"link":"/kultura/20210621_Orkeny_Szinhaz_evadzaro","timestamp":"2021. június. 21. 13:47","title":"Az az örkényes színész kapta meg a Pünkösti-díjat, aki a legtöbb ellenanyagot termelte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77573114-19f3-42d7-8748-724dfa0ff5c4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Föld folyóinak többsége évente legalább egy napra kiszárad – derül ki az első olyan tanulmányból, melynek készítői empirikus alapokon mérték fel a nem álladó folyók és patakok eloszlását a Földön.","shortLead":"A Föld folyóinak többsége évente legalább egy napra kiszárad – derül ki az első olyan tanulmányból, melynek készítői...","id":"20210621_idoszakos_folyok_kiszaradasa_evente_legalabb_egy_nap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77573114-19f3-42d7-8748-724dfa0ff5c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32aa3617-a387-475b-85e6-9ef083a6ef80","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_idoszakos_folyok_kiszaradasa_evente_legalabb_egy_nap","timestamp":"2021. június. 21. 10:03","title":"Átvizsgáltak 64 000 000 kilométernyi folyót – megvannak az eredmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"201b0480-e4aa-4476-ab22-6d24be242b1d","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Egy nagy lépésben 0,9 százalékra emelte az alapkamatot a Monetáris Tanács, ezzel elkezdődött a jegybank által már belengetett szigorítási ciklus.","shortLead":"Egy nagy lépésben 0,9 százalékra emelte az alapkamatot a Monetáris Tanács, ezzel elkezdődött a jegybank által már...","id":"20210622_kamatemeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=201b0480-e4aa-4476-ab22-6d24be242b1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e38e792-fdac-4bf6-9c40-2b61babc4d79","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210622_kamatemeles","timestamp":"2021. június. 22. 14:06","title":"Történelmi lépés a jegybanktól: 30 bázisponttal emelték az alapkamatot Matolcsyék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d35fede-96c0-4606-8243-9c644b70b307","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tovább mélyítheti a belpolitikai váslágot az előrehozott választás eredménye.","shortLead":"Tovább mélyítheti a belpolitikai váslágot az előrehozott választás eredménye.","id":"20210621_ormany_valasztas_nikol_pasinjan_robert_kocsarjan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d35fede-96c0-4606-8243-9c644b70b307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1deae4ae-83e7-46bf-8a60-44e9d4325504","keywords":null,"link":"/vilag/20210621_ormany_valasztas_nikol_pasinjan_robert_kocsarjan","timestamp":"2021. június. 21. 06:38","title":"Pasinján pártja nyerte az örmény választást, csalást kiált a kihívója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]