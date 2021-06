Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d826b7ae-c3fd-4328-a2f8-5fe92a816451","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Négy meccs volt műsoron hétfőn az Európa-bajnokságon, amelyekkel a C és a B jelű csoportban is véget értek a küzdelmek. A játéknap eseményeit percről percre követtük.","shortLead":"Négy meccs volt műsoron hétfőn az Európa-bajnokságon, amelyekkel a C és a B jelű csoportban is véget értek a küzdelmek...","id":"20210621_foci_eb_euro2020_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d826b7ae-c3fd-4328-a2f8-5fe92a816451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c7310f-d3bb-4e77-8b32-2fbad01316c0","keywords":null,"link":"/sport/20210621_foci_eb_euro2020_","timestamp":"2021. június. 21. 07:40","title":"Ez történt az Eb 11. napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b4acb9b-b408-41a2-865d-8eb9c134f612","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A francia család miatt egy magyar gyerek karanténba került.","shortLead":"A francia család miatt egy magyar gyerek karanténba került.","id":"20210622_koronavirus_igazolt_fertozott_csalad_magyar_francia_meccs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b4acb9b-b408-41a2-865d-8eb9c134f612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00509343-c948-40fa-90ba-dca39e08e7e2","keywords":null,"link":"/itthon/20210622_koronavirus_igazolt_fertozott_csalad_magyar_francia_meccs","timestamp":"2021. június. 22. 15:09","title":"Igazoltan koronavírusos család ült a szurkolók közt a magyar–francia mérkőzésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a3c8221-4841-4d6d-ac34-a6c0ed118489","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Fiatalok tervezhetik meg, a győztes dizájn fog szerepelni az évfordulóhoz kötődő összes hivatalos emléktárgyon.","shortLead":"Fiatalok tervezhetik meg, a győztes dizájn fog szerepelni az évfordulóhoz kötődő összes hivatalos emléktárgyon.","id":"20210622_Kulon_logot_kap_Erzsebet_kiralyno_platinajubileuma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a3c8221-4841-4d6d-ac34-a6c0ed118489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e21a02-0e33-4f58-ab63-e9294fe80442","keywords":null,"link":"/elet/20210622_Kulon_logot_kap_Erzsebet_kiralyno_platinajubileuma","timestamp":"2021. június. 22. 12:56","title":"Külön logót kap Erzsébet királynő platinajubileuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13d5d8a6-7587-4cf6-9810-ee7d2d5b4c70","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Küzdelmes hónapokon van túl a fideszes országgyűlési képviselő, akinek az orvosai csodának tartják, hogy végül visszajött az életbe. ","shortLead":"Küzdelmes hónapokon van túl a fideszes országgyűlési képviselő, akinek az orvosai csodának tartják, hogy végül...","id":"20210622_Banyai_Gabor_kepviselo_koronavirus_rehabilitacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13d5d8a6-7587-4cf6-9810-ee7d2d5b4c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda0bf4c-e650-4ad2-9d98-0da473a8f645","keywords":null,"link":"/elet/20210622_Banyai_Gabor_kepviselo_koronavirus_rehabilitacio","timestamp":"2021. június. 22. 12:01","title":"Bányai Gábor, a koronavírusból felépült képviselő: Előfordultak olyan pillanatok, amikor legszívesebben meghaltam volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a44472-fc58-4cce-8ef1-2036f50b370b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Véget ért vasárnap a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál, amelyet idén a pandémia miatt két részben tartottak meg a szervezők.



","shortLead":"Véget ért vasárnap a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál, amelyet idén a pandémia miatt két részben tartottak meg...","id":"20210621_A_kozonsegdijat_is_elnyerte_a_bevandorlok_iskolajarol_szolo_film_Berlinben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92a44472-fc58-4cce-8ef1-2036f50b370b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"352bc540-a82e-4e97-b89a-b250da47788f","keywords":null,"link":"/kultura/20210621_A_kozonsegdijat_is_elnyerte_a_bevandorlok_iskolajarol_szolo_film_Berlinben","timestamp":"2021. június. 21. 09:20","title":"A bevándorlók iskolájáról szóló film elnyerte a közönségdíjat Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"696fe645-b4ec-43e9-8162-ae398ce06f8e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az éppen új gazdára váró II-es Volkswagen Golfnak az eredeti számlája is megvan.","shortLead":"Az éppen új gazdára váró II-es Volkswagen Golfnak az eredeti számlája is megvan.","id":"20210621_a_rendszervaltas_koraba_repit_vissza_ez_az_alig_hasznalt_bekescsabai_vw_golf","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=696fe645-b4ec-43e9-8162-ae398ce06f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41fb5f15-cc4d-40df-be47-beb1944c43d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210621_a_rendszervaltas_koraba_repit_vissza_ez_az_alig_hasznalt_bekescsabai_vw_golf","timestamp":"2021. június. 21. 06:41","title":"A rendszerváltás korába repít vissza ez az alig használt békéscsabai VW Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86337936-7943-4fd4-86ad-29d05e2654f6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Mostantól a máriapócsi kegyhely és búcsú, az 1568-as vallásszabadsági törvény, a karikás ostor is hungarikumnak számít. ","shortLead":"Mostantól a máriapócsi kegyhely és búcsú, az 1568-as vallásszabadsági törvény, a karikás ostor is hungarikumnak számít. ","id":"20210622_Uj_hungarikumokrol_dontottek_kiemelkedo_nemzeti_ertek_lett_a_teqball_es_a_Rakoczituros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86337936-7943-4fd4-86ad-29d05e2654f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c1b606-d29c-44de-9e09-ce71d82b496f","keywords":null,"link":"/kultura/20210622_Uj_hungarikumokrol_dontottek_kiemelkedo_nemzeti_ertek_lett_a_teqball_es_a_Rakoczituros","timestamp":"2021. június. 22. 14:15","title":"Új hungarikumokról döntöttek, kiemelkedő nemzeti érték lett a teqball és a Rákóczi-túrós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad95fc6-0f2b-4602-8fb7-cf0bab5db3e9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vészhelyzeti leállás miatt ideiglenesen nem termel áramot Irán egyetlen nukleáris erőműve - közölte az iráni állami televízió.","shortLead":"Vészhelyzeti leállás miatt ideiglenesen nem termel áramot Irán egyetlen nukleáris erőműve - közölte az iráni állami...","id":"20210620_Leall_Iran_egyetlen_atomeromuve_baleset_tortenhetett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ad95fc6-0f2b-4602-8fb7-cf0bab5db3e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"916c769e-9e26-40b1-9a49-2aeebf9cb665","keywords":null,"link":"/vilag/20210620_Leall_Iran_egyetlen_atomeromuve_baleset_tortenhetett","timestamp":"2021. június. 20. 22:06","title":"Leáll Irán egyetlen atomerőműve, baleset történhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]