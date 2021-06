Magyarország felajánlja a szomszédos országoknak, hogy júliustól a hazánkkal közös határok mentén élők is felvehetik a koronavírus elleni védőoltást Magyarországon – derül ki a koronavirus.gov.hu oldalon kedd késő este megjelent hírből. A lehetőséget néhány napja Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is szóba hozta pozsonyi sajtótájékoztatóján, de részleteket akkor még nem lehetett tudni – most azonban már igen.

A koronavirus.gov.hu szerint

az oltásra az ott élő 18 év feletti magyar és nem állampolgárok is jogosultak, akik kijelölt határátkelőhelyeken léphetnek majd be az országba és kijelölt oltópontokon vehetik majd fel az oltást júliustól,

a regisztrációjuk az oltóponton fog történni,

és a vakcinák között nem válogathatnak, csak a felajánlott vakcinákra lesznek jogosultak.

A lehetőség az alábbi, a tájékoztatóban már szereplő szomszédos országok meghatározott közigazgatási egységeire vonatkozik: Románia számára Temes, Arad, Bihar és Szatmár megye lakosainak, Ukrajna számára Kárpátalja lakosainak, Szerbiában a nyugat-bácskai, az észak bácskai, és az észak-bánsági körzetnek, Horvátországban Muraköz, Kapronca-Körös megye, Verőce-Drávamente megye és Észak-Baranya megye lakosainak, Szlovéniában a Mura menti régiónak, Ausztriában Őrvidéknek (Burgerlandnak), Szlovákiába a pozsonyi, nagyszombati, nyitrai, besztercebányai, kassai kerületeknek szól a felajánlás.

Időközben a részleteket szabályozó kormányrendelet is megjelent a Magyar Közlönyben. A jogszabály szerint „a jogosult oltópontra szállításához a magyar állam közlekedési eszközt biztosíthat az államhatár magyar oldala és a kijelölt oltópont közötti oda-vissza utazáshoz. Ha a magyar állam közlekedési eszközt biztosít, azt a jogosult köteles igénybe venni.”

A beoltott védettségi igazolványt is kaphat, amelyet „erre vonatkozó kérelme esetén a külképviselet útján, személyes átadással kell kézbesíteni”.

Az operatív törzs emellett felhívja rá a figyelmet, hogy a TAJ-nélküli külhoni magyar állampolgárok és magyar igazolvánnyal rendelkezők folyamatosan tudnak regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, és az érvényes regisztrációjuk után automatikusan tudnak oltásra időpontot foglalni a www.eeszt.gov.hu portálon.