[{"available":true,"c_guid":"faa1337f-0299-4d15-ac26-53e2fc484e91","c_author":"V.É.","category":"elet","description":"A miniszterelnök egyetlen Facebook-posztban lerántotta a leplet magáról: nem a foci a legfontosabb itt, hanem a hatalom.","shortLead":"A miniszterelnök egyetlen Facebook-posztban lerántotta a leplet magáról: nem a foci a legfontosabb itt, hanem a hatalom.","id":"20210624_Barmilyen_bravurosan_jatszott_a_magyar_valogatott_Orban_Viktor_nem_tud_leallni_a_kivilagitassal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=faa1337f-0299-4d15-ac26-53e2fc484e91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31dd1efc-2cc2-470f-b33b-3f08ea9a06c8","keywords":null,"link":"/elet/20210624_Barmilyen_bravurosan_jatszott_a_magyar_valogatott_Orban_Viktor_nem_tud_leallni_a_kivilagitassal","timestamp":"2021. június. 24. 07:52","title":"Játszhat bármilyen bravúrosan a magyar csapat, Orbán Viktor nem tud leállni a kivilágítással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0de31e-e37b-4464-9071-33774ef45b9e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az eltulajdonított járművek értéke meghaladja a százmillió forintot.\r

","shortLead":"Az eltulajdonított járművek értéke meghaladja a százmillió forintot.\r

","id":"20210624_Zalaegerszegen_szedtek_szet_kulfoldon_lopott_autokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e0de31e-e37b-4464-9071-33774ef45b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75bfdad9-27fc-4107-bac8-c5ee53fff346","keywords":null,"link":"/cegauto/20210624_Zalaegerszegen_szedtek_szet_kulfoldon_lopott_autokat","timestamp":"2021. június. 24. 08:04","title":"Zalaegerszegen szedtek szét külföldön lopott autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b75a17e2-3d8f-4e7c-85f5-34a12199db55","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A fiktív Makkosszálláson játszódó sorozat díszletét megnyitják az érdeklődők előtt. ","shortLead":"A fiktív Makkosszálláson játszódó sorozat díszletét megnyitják az érdeklődők előtt. ","id":"20210622_Turisztikai_latvanyossagot_csinalnak_a_Keresztanyu_diszletebol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b75a17e2-3d8f-4e7c-85f5-34a12199db55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3096edb-e94e-46ec-992d-87f22e28f093","keywords":null,"link":"/kultura/20210622_Turisztikai_latvanyossagot_csinalnak_a_Keresztanyu_diszletebol","timestamp":"2021. június. 22. 11:50","title":"Turisztikai látványosságot csinálnak a Keresztanyu díszletéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Origo Párt képviselőjelöltje állhat a bíróság elé választás rendje elleni bűntett miatt.","shortLead":"Az Origo Párt képviselőjelöltje állhat a bíróság elé választás rendje elleni bűntett miatt.","id":"20210622_kamupart_vademeles_polt_peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84c8859b-2f4b-460e-a7ed-b7f9fe501b89","keywords":null,"link":"/itthon/20210622_kamupart_vademeles_polt_peter","timestamp":"2021. június. 22. 17:01","title":"Polt Péter elárulta, melyik kamupárt jelöltje ellen emeltek vádat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"425ad4d1-7b89-4663-81f7-f62585a47de1","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210624_Marabu_Feknyuz_Ellenseges_hadsereg_tamadja_Magyarorszagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=425ad4d1-7b89-4663-81f7-f62585a47de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e912cd3-8abd-4976-8a46-d4405b9406ba","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_Marabu_Feknyuz_Ellenseges_hadsereg_tamadja_Magyarorszagot","timestamp":"2021. június. 24. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Ellenséges hadsereg támadja Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efb7b36a-026b-4eff-8fab-2b37dbfbd338","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez itt a BackSync. Pontosabban csak volt, egyetlen fellépés erejéig. ","shortLead":"Ez itt a BackSync. Pontosabban csak volt, egyetlen fellépés erejéig. ","id":"20210622_Backstreet_Boys_NSYNC_Backsync","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efb7b36a-026b-4eff-8fab-2b37dbfbd338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df006f5c-908f-470c-9d56-447b3647b595","keywords":null,"link":"/kultura/20210622_Backstreet_Boys_NSYNC_Backsync","timestamp":"2021. június. 22. 17:17","title":"Itt a tökéletes fiúbanda: összeállt a Backstreet Boys és az N'SYNC néhány tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8c186c-3656-4634-a15f-75d457e5da4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két órára megállítottak egy szurkolói buszt a német hatóságok, a tűzvédelmi szempontból nem biztonságos molinókat nem engedik be, a városon belül pedig busszal viszik a magyar szurkolókat a stadionba – mondta el a miniszter.","shortLead":"Két órára megállítottak egy szurkolói buszt a német hatóságok, a tűzvédelmi szempontból nem biztonságos molinókat nem...","id":"20210623_Szijjarto_nemet_magyar_szurkolok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af8c186c-3656-4634-a15f-75d457e5da4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"894e1a2c-f30c-462f-86f1-e122ee1ea5b7","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_Szijjarto_nemet_magyar_szurkolok","timestamp":"2021. június. 23. 18:15","title":"Szijjártó üzent a német–magyar meccsre tartó szurkolóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"923eb3e3-9577-4128-9cc2-40e24aec9ba0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Harper Lee balesete a kórházi dolgozókat is sokkolta, egy gyermekgyógyász pedig arra figyelmeztetett, hogy a gombelemek fokozott veszélyt jelentenek a kisebbekre.","shortLead":"Harper Lee balesete a kórházi dolgozókat is sokkolta, egy gyermekgyógyász pedig arra figyelmeztetett, hogy a gombelemek...","id":"20210623_gombelem_elem_lenyelese_nyelocso_halal_keteves_gyermek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=923eb3e3-9577-4128-9cc2-40e24aec9ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd857c1-565e-451f-8ef8-4aae9a7f3c06","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_gombelem_elem_lenyelese_nyelocso_halal_keteves_gyermek","timestamp":"2021. június. 23. 08:03","title":"Figyelmeztetést adtak ki a gombelemekre, miután meghalt egy kétéves gyerek Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]