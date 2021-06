Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A napi középhőmérséklet az ország döntő részén meghaladja a 26, 27 fokot.","shortLead":"A napi középhőmérséklet az ország döntő részén meghaladja a 26, 27 fokot.","id":"20210623_hoseg_kanikula_idojaras_elorejelzes_meteorologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f2c54d6-ed74-4a31-9ec7-0283f5c35c4f","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_hoseg_kanikula_idojaras_elorejelzes_meteorologia","timestamp":"2021. június. 23. 05:13","title":"Még kitart a hőség, másod- és harmadfokú figyelmeztetés van érvényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a86b538-75f5-441d-92b1-0a6f16e17678","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A rendőrök közül is sokan vállalnak mellékállást.","shortLead":"A rendőrök közül is sokan vállalnak mellékállást.","id":"20210624_tuzolto_mellekallas_maszek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a86b538-75f5-441d-92b1-0a6f16e17678&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dd8d86c-b9cc-448d-848e-cc57cbcc88ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210624_tuzolto_mellekallas_maszek","timestamp":"2021. június. 24. 06:22","title":"A kevés fizetés miatt minden második tűzoltó maszekol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14fb2b58-82b0-40b1-954d-4d4b3b6bab89","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen hőfokot mértek a Magyar Közút munkatársai a sztráda elválasztósávjában.","shortLead":"Ilyen hőfokot mértek a Magyar Közút munkatársai a sztráda elválasztósávjában.","id":"20210624_m7_es_autopalya_magyar_kozut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14fb2b58-82b0-40b1-954d-4d4b3b6bab89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"407b0687-3e81-4a42-b7f8-8fc9d8c0751c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210624_m7_es_autopalya_magyar_kozut","timestamp":"2021. június. 24. 10:11","title":"Több mint 48 fokos az M7-es autópálya aszfaltja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A súlyosan mérgező ólom különösen a gyermekekre veszélyes, károsítja agyi fejlődésüket és tanulási képességüket.","shortLead":"A súlyosan mérgező ólom különösen a gyermekekre veszélyes, károsítja agyi fejlődésüket és tanulási képességüket.","id":"20210622_london_olmozott_benzin_mereganyag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70fc8b4d-fb6d-4db4-a54d-c43e3fa987ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20210622_london_olmozott_benzin_mereganyag","timestamp":"2021. június. 22. 20:03","title":"Még ma is kimutatható London levegőjében a 20 éve betiltott ólmozott benzin mérgező anyaga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e356e5f9-4d42-4da4-b700-5d8d38001b0a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A bíróság először a vélemény- és a sajtószabadság, másodfokon viszont már a KDNP-s politikus mellé állt.","shortLead":"A bíróság először a vélemény- és a sajtószabadság, másodfokon viszont már a KDNP-s politikus mellé állt.","id":"20210623_nepszava_per_vejkey_imre_karikatura","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e356e5f9-4d42-4da4-b700-5d8d38001b0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d07e90b-fbd4-4a7c-a954-90159f40e907","keywords":null,"link":"/kultura/20210623_nepszava_per_vejkey_imre_karikatura","timestamp":"2021. június. 23. 12:17","title":"Másodfokon vesztett a Népszava a perben, amit egy kormánypárti politikus indított egy karikatúra miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea928429-4617-48da-b5aa-46d3f63996c4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Négy helyszínen osztanak vizet, az ügyfélközpontokban is bárkinek adnak. A járműveken fokozottan ellenőrzik a klímákat.","shortLead":"Négy helyszínen osztanak vizet, az ügyfélközpontokban is bárkinek adnak. A járműveken fokozottan ellenőrzik a klímákat.","id":"20210623_Hosegriasztas_a_BKK_40_hektoliter_vizet_oszt_szet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea928429-4617-48da-b5aa-46d3f63996c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83920af7-9be0-4d4c-a5cb-380304f0569b","keywords":null,"link":"/kkv/20210623_Hosegriasztas_a_BKK_40_hektoliter_vizet_oszt_szet","timestamp":"2021. június. 23. 11:26","title":"Hőségriasztás: a BKK 40 hektoliter vizet oszt szét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"918651a5-53b4-4e12-8ef6-cd14c6053eae","c_author":"Lovász Attila / Pozsony","category":"360","description":"A kultúra amatőr és profi művelőiről hozott döntések nyilvánosak és szabadon hozzáférhetők. Nincs soron kívüli elbírálás és nincs bizottsági döntéseket felülíró igazgatói vagy politikusi határozat.","shortLead":"A kultúra amatőr és profi művelőiről hozott döntések nyilvánosak és szabadon hozzáférhetők. Nincs soron kívüli...","id":"20210623_Szeretettel_Pozsonybol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=918651a5-53b4-4e12-8ef6-cd14c6053eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"606cb9de-1061-427c-8418-69d6fc255610","keywords":null,"link":"/360/20210623_Szeretettel_Pozsonybol","timestamp":"2021. június. 23. 15:00","title":"Szeretettel Pozsonyból: Több sebből vérzik, de átlátható a szlovákiai magyar kultúratámogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa1825b-3dd1-4dcb-8309-ccb71a07fc03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha a felnőttekkel szemben nincs tilalom, akkor nem is lehet diszkriminatív a törvény – ezzel magyarázta az elnök azt, hogy nem volt kifogása a melegellenes törvénnyel kapcsolatban.","shortLead":"Ha a felnőttekkel szemben nincs tilalom, akkor nem is lehet diszkriminatív a törvény – ezzel magyarázta az elnök azt...","id":"20210623_Ader_Janos_alairta_a_melegellenes_torvenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4aa1825b-3dd1-4dcb-8309-ccb71a07fc03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d86aefd3-7dd3-4a1d-95e8-8bfd9d591b56","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_Ader_Janos_alairta_a_melegellenes_torvenyt","timestamp":"2021. június. 23. 18:46","title":"Áder János aláírta a melegellenes törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]