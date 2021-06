Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"49146718-9d45-400f-9ef5-62185840c304","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az érintettek többszöri kérésre sem oltották be magukat, inkább veszélyeztették egymást és a többi beteget.","shortLead":"Az érintettek többszöri kérésre sem oltották be magukat, inkább veszélyeztették egymást és a többi beteget.","id":"20210624_texas_korhaz_dolgozok_kirugas_elbocsatas_oltasellenesseg_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49146718-9d45-400f-9ef5-62185840c304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb18e047-659e-4c6d-9c4e-0beba11c592f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_texas_korhaz_dolgozok_kirugas_elbocsatas_oltasellenesseg_oltas","timestamp":"2021. június. 24. 10:42","title":"Több mint 150 dolgozót rúgtak ki egy texasi kórházból, mert nem akarták beoltatni magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64c1c873-0e25-4014-a871-b62b12df9c75","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Szecsuanban a paksi atomerőmű teljesítményének négyszeresével csökkent az áramigény.","shortLead":"Szecsuanban a paksi atomerőmű teljesítményének négyszeresével csökkent az áramigény.","id":"20210624_aramfogyasztas_Kina_bitcoin_banyaszat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64c1c873-0e25-4014-a871-b62b12df9c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20c2c167-1e3a-41a2-a9a9-ba24042fbe60","keywords":null,"link":"/zhvg/20210624_aramfogyasztas_Kina_bitcoin_banyaszat","timestamp":"2021. június. 24. 15:19","title":"Hatalmasat csökkent az áramfogyasztás Kínában, miután betiltották a bitcoinbányászatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9edd1d6a-0183-43d5-b870-83fd6a76b0dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk szerint a fiatal férfi elfogásával ugyan a TEK aratta le a babérokat, de az információ, amely a lebukásához vezetett, messziről érkezett.","shortLead":"A Blikk szerint a fiatal férfi elfogásával ugyan a TEK aratta le a babérokat, de az információ, amely a lebukásához...","id":"20210624_kecskemet_iszlamista_laptop_cia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9edd1d6a-0183-43d5-b870-83fd6a76b0dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34694fbb-31e4-47ce-8e79-13b283b0e54b","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_kecskemet_iszlamista_laptop_cia","timestamp":"2021. június. 24. 05:45","title":"Külföldön lefoglalt laptop vezetett a kecskeméti iszlamista nyomára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3899aa92-6ec8-4095-9934-f200262fb042","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Ferencváros, az MTK és a DVSC arénája is piros-fehér-zöldben fog világítani az Operaház egyik épülete mellett, válaszul a müncheni aréna azóta elkaszált szivárványos terveire. ","shortLead":"A Ferencváros, az MTK és a DVSC arénája is piros-fehér-zöldben fog világítani az Operaház egyik épülete mellett...","id":"20210623_stadionok_nemzeti_szinben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3899aa92-6ec8-4095-9934-f200262fb042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0744fe76-4883-498a-84b0-ad8a05f07f59","keywords":null,"link":"/elet/20210623_stadionok_nemzeti_szinben","timestamp":"2021. június. 23. 11:13","title":"Három stadion és az Operaház egy része is nemzeti színekben fog virítani a német–magyar meccs alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5641e084-0206-4b4a-ae3b-d8de02d59d47","c_author":"Fekő Ádám","category":"sport","description":"Szerda este annak ellenére szólt minden a fociról végül, hogy előzőleg látszólag minden ez ellen dolgozott. A mi Eb-szereplésünknek vége, jó pár fontos tanulságot le tudunk szögezni. ","shortLead":"Szerda este annak ellenére szólt minden a fociról végül, hogy előzőleg látszólag minden ez ellen dolgozott. A mi...","id":"20210624_magyar_valogatott_eb_szereples","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5641e084-0206-4b4a-ae3b-d8de02d59d47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de7dc608-1a3c-4460-b20a-3e402a57280f","keywords":null,"link":"/sport/20210624_magyar_valogatott_eb_szereples","timestamp":"2021. június. 24. 20:00","title":"Amikor nincs jobb- és baloldal, csak a gól – 7 tanulság a válogatott Eb-szerepléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"183b9a65-eac5-4d79-bdc4-6df5641e9bef","c_author":"Hann Endre","category":"360","description":"A Fidesz, illetve az ellenzéki lista támogatottsága stabilizálódni látszik, a legutóbbi időszakban a Fidesz volt egy kicsit erősebb.","shortLead":"A Fidesz, illetve az ellenzéki lista támogatottsága stabilizálódni látszik, a legutóbbi időszakban a Fidesz volt...","id":"20210623_Median_Stabilizacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=183b9a65-eac5-4d79-bdc4-6df5641e9bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d224d962-ff04-430c-83dc-9e71be547368","keywords":null,"link":"/360/20210623_Median_Stabilizacio","timestamp":"2021. június. 23. 13:00","title":"Medián: Ismét nőtt a különbség a Fidesz és az ellenzéki közös lista támogatottsága között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A focista az Első Magyar Léghajógyár Kft. kisebbségi tulajdonosa lett.","shortLead":"A focista az Első Magyar Léghajógyár Kft. kisebbségi tulajdonosa lett.","id":"20210625_dzsudzsak_balazs_leghajo_leghajogyar_kft_vegh_sandor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dea72f3-de12-4ed9-bd33-ab749eaec44b","keywords":null,"link":"/kkv/20210625_dzsudzsak_balazs_leghajo_leghajogyar_kft_vegh_sandor","timestamp":"2021. június. 25. 08:28","title":"Dzsudzsák Balázs beszállt a léghajógyártásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01f2c2ee-9f2c-44d2-b3da-af0201277604","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 13-as számtól való rettegés komolyságát mutatja, hogy néhány Apple-rajongó inkább nem vásárolja meg az új készüléket, ha azt tényleg iPhone 13-nak fogják hívni.","shortLead":"A 13-as számtól való rettegés komolyságát mutatja, hogy néhány Apple-rajongó inkább nem vásárolja meg az új készüléket...","id":"20210623_apple_iphone_13_felmeres_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01f2c2ee-9f2c-44d2-b3da-af0201277604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d78fb5-4dc6-4bbc-8a76-9794e6c9390b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_apple_iphone_13_felmeres_kutatas","timestamp":"2021. június. 23. 12:03","title":"Több Apple-rajongó már most frászt kap az iPhone 13 nevétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]