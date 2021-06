Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8b346d03-ed14-4a03-a612-da5cf45f9604","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A homofóbtörvény olyan általános dühöt váltott ki Brüsszelben, amire még nem volt példa, így a bizottságban testületileg elővették Orbánt.","shortLead":"A homofóbtörvény olyan általános dühöt váltott ki Brüsszelben, amire még nem volt példa, így a bizottságban...","id":"20210627_DW_Mindenki_Orban_ellen_az_EUban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b346d03-ed14-4a03-a612-da5cf45f9604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb8b1c03-4781-4514-b4af-d4c98aca1334","keywords":null,"link":"/360/20210627_DW_Mindenki_Orban_ellen_az_EUban","timestamp":"2021. június. 27. 08:27","title":"DW: Mindenki Orbán ellen az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"364b79cb-3d86-445c-a7f5-08a9ef72e1d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A holland-cseh meccs miatt nehezebb lesz Budapesten közlekedni. ","shortLead":"A holland-cseh meccs miatt nehezebb lesz Budapesten közlekedni. ","id":"20210627_A_Puskasban_lesz_hatkor_a_meccs_ne_lenduletbol_kozlekedjen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=364b79cb-3d86-445c-a7f5-08a9ef72e1d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3df40a6-8064-496e-bbae-09eaeebdfe03","keywords":null,"link":"/itthon/20210627_A_Puskasban_lesz_hatkor_a_meccs_ne_lenduletbol_kozlekedjen","timestamp":"2021. június. 27. 08:10","title":"A Puskásban lesz hatkor a meccs, ne lendületből közlekedjen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2241c248-077c-4968-a06a-93d5e431b4a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A phenjani utca emberét mélységesen megrázta a vezér \"soványsága\" – ez derült ki az észak-koreai közmédia tudósításából. ","shortLead":"A phenjani utca emberét mélységesen megrázta a vezér \"soványsága\" – ez derült ki az észak-koreai közmédia...","id":"20210628_Furcsa_interjut_kozolt_az_eszakkoreai_kozteve_Kim_Dzsong_Un_hirtelen_fogyasarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2241c248-077c-4968-a06a-93d5e431b4a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e28b59-b770-49e4-8f6e-210a2b57834b","keywords":null,"link":"/elet/20210628_Furcsa_interjut_kozolt_az_eszakkoreai_kozteve_Kim_Dzsong_Un_hirtelen_fogyasarol","timestamp":"2021. június. 28. 15:42","title":"Furcsa interjút közölt az észak-koreai köztévé Kim Dzsong Un hirtelen fogyásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendezvénysorozat idén is felvonulással ér véget ígérik a szervezők, nem változtatnak a programon. ","shortLead":"A rendezvénysorozat idén is felvonulással ér véget ígérik a szervezők, nem változtatnak a programon. ","id":"20210626_Pride_megnyito","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c9f8e0f-0ecc-436d-9000-666480297f92","keywords":null,"link":"/kultura/20210626_Pride_megnyito","timestamp":"2021. június. 26. 21:20","title":"Fliegauf Bence üzenete a Pride-on: A hatalomnak új bűnbakokra van szüksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15daf4a6-95bc-440a-b7f3-f60b4b6f5798","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az UEFA tájékoztatta az MLSZ-t is, hogy be lehet vinni a stadionba szivárványos zászlókat. ","shortLead":"Az UEFA tájékoztatta az MLSZ-t is, hogy be lehet vinni a stadionba szivárványos zászlókat. ","id":"20210627_Az_UEFA_cafolja_hogy_kitiltottak_volna_a_szivarvanyos_zaszlokat_a_szurkoloi_zonabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15daf4a6-95bc-440a-b7f3-f60b4b6f5798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd7f8ab7-e2af-4abd-8553-298bb5fd473e","keywords":null,"link":"/itthon/20210627_Az_UEFA_cafolja_hogy_kitiltottak_volna_a_szivarvanyos_zaszlokat_a_szurkoloi_zonabol","timestamp":"2021. június. 27. 19:42","title":"Az UEFA cáfolja, hogy kitiltotta volna a szivárványos zászlókat a holland-cseh meccsről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2aaafde-a794-4155-816e-5f3964eb701d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit futballsztár egykori sportkocsiját az olasz zászló színei ékesítik.","shortLead":"A brit futballsztár egykori sportkocsiját az olasz zászló színei ékesítik.","id":"20210628_elado_david_beckham_alig_hasznalt_lamborghinije","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2aaafde-a794-4155-816e-5f3964eb701d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07204ede-0047-46f6-9e0f-a3a216849919","keywords":null,"link":"/cegauto/20210628_elado_david_beckham_alig_hasznalt_lamborghinije","timestamp":"2021. június. 28. 06:41","title":"Eladó David Beckham alig használt Lamborghinije","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár senkit nem kötelezhetnek rá, hogy oltassa be magát, a fülöp-szigeteki diktátor, Rodrigo Duterte mégis választás elé állította népét: vakcinát kérnek vagy mehetnek a hűvösre.","shortLead":"Bár senkit nem kötelezhetnek rá, hogy oltassa be magát, a fülöp-szigeteki diktátor, Rodrigo Duterte mégis választás elé...","id":"20210627_fulop_szigetek_oltas_vakcina_borton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a7b0ee1-1c53-48dd-b5bb-1fe278a85761","keywords":null,"link":"/tudomany/20210627_fulop_szigetek_oltas_vakcina_borton","timestamp":"2021. június. 27. 10:03","title":"Aki nem akar oltást, mehet a börtönbe – üzente a Fülöp-szigetek diktátora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e21fb378-4971-4d65-aa5c-675adf6e7575","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az UEFA jóváhagyta a pályák melletti szivárványos hirdetéseket.","shortLead":"Az UEFA jóváhagyta a pályák melletti szivárványos hirdetéseket.","id":"20210626_Szivarvanyba_borulhatnak_szponzorrok_az_EBn","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e21fb378-4971-4d65-aa5c-675adf6e7575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a793567b-e2d2-455b-9075-cc75a310c772","keywords":null,"link":"/kkv/20210626_Szivarvanyba_borulhatnak_szponzorrok_az_EBn","timestamp":"2021. június. 26. 22:28","title":"Szivárványba borulhatnak a szponzorok a vasárnapi budapesti Eb-meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]