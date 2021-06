Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9f64ba25-df47-4d4f-bbbb-09d757877ed0","c_author":"BillKiller","category":"brandcontent","description":"Az elmúlt években radikálisan megváltoztak a fogyasztói és tartalomfogyasztási szokások, ezzel együtt a távközlési piac palettáján jelentős átalakulás zajlott. Az adatforgalom exponenciális növekedése a következő évekre is borítékolható, így a globális piac átrendeződése is folytatódik. De hogyan tudnak a megváltozott viszonyok adta különböző és sokszor bonyolult lehetőségek között az egyes fogyasztók eligazodni? Nehezen, de az elsőre átláthatatlannak tűnő előfizetések rendszerezéséhez szerencsére megérkezett a szakszerű segítség, egy applikáció formájában. ","shortLead":"Az elmúlt években radikálisan megváltoztak a fogyasztói és tartalomfogyasztási szokások, ezzel együtt a távközlési piac...","id":"20210624_Ahany_ember_annyi_mobilozasi_szokas__de_tudatosnak_nem_nevezhetjuk_magunkat_BillKiller","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f64ba25-df47-4d4f-bbbb-09d757877ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c15a30f9-bdb9-48dd-9367-d9645510ee54","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210624_Ahany_ember_annyi_mobilozasi_szokas__de_tudatosnak_nem_nevezhetjuk_magunkat_BillKiller","timestamp":"2021. június. 28. 11:30","title":"Ahány ember, annyi mobilozási szokás – de tudatosnak nem nevezhetjük magunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c97bc9a-48f5-46f7-83c9-b6c652400758","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hosszú idő után először újra kamatot emelt az MNB; Matolcsy György látványosan szembement a kormány gazdaságpolitikájával; hamarosan elkészülhet az Orbán család hatvanpusztai majorsága. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Hosszú idő után először újra kamatot emelt az MNB; Matolcsy György látványosan szembement a kormány...","id":"20210627_Es_akkor_Matolcsy_mnb_eu_orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c97bc9a-48f5-46f7-83c9-b6c652400758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"375b67c2-3f2a-4c1f-b3e4-d925f46d8452","keywords":null,"link":"/kkv/20210627_Es_akkor_Matolcsy_mnb_eu_orban","timestamp":"2021. június. 27. 07:00","title":"És akkor Matolcsy Györgynek fontosabb lett a hitelesség, mint a kormányhűség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"599098b5-ec65-412a-9d77-0567a6de93b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nézők ragaszkodnak a sorozathoz.\r

\r

","shortLead":"A nézők ragaszkodnak a sorozathoz.\r

\r

","id":"20210628_Peticio_indult_a_Joban_Rosszban_folytatasaert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=599098b5-ec65-412a-9d77-0567a6de93b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"547f7562-53fc-45d0-8a52-5c0ef9e29dde","keywords":null,"link":"/elet/20210628_Peticio_indult_a_Joban_Rosszban_folytatasaert","timestamp":"2021. június. 28. 11:59","title":"Petíció indult a Jóban Rosszban folytatásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46d98dc-0c72-4deb-8b5a-4e685a0fdfa4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több helyen, például Kadarkúton épületkárok felszámolásán jelenleg is dolgoznak.","shortLead":"Több helyen, például Kadarkúton épületkárok felszámolásán jelenleg is dolgoznak.","id":"20210626_Szombaton_160_helyre_mentek_ki_a_tuzoltok_az_elozo_napi_vihar_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e46d98dc-0c72-4deb-8b5a-4e685a0fdfa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"403e514d-3705-4c3a-8e81-b38e43199167","keywords":null,"link":"/itthon/20210626_Szombaton_160_helyre_mentek_ki_a_tuzoltok_az_elozo_napi_vihar_miatt","timestamp":"2021. június. 26. 17:28","title":"Szombaton 160 helyre mentek ki a tűzoltók az előző napi vihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdf59d97-48df-4bc6-a488-b478c91c35dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Úgy volt, hogy a francia válogatott egy gárdonyi hotelben száll meg, mindenki erre készült, majd az utolsó pillanatban lemondták a foglalást.","shortLead":"Úgy volt, hogy a francia válogatott egy gárdonyi hotelben száll meg, mindenki erre készült, majd az utolsó pillanatban...","id":"20210626_Kiakadt_a_gardonyi_vezetes_a_francia_valogatottra_mert_az_utolso_pillanatban_mondtak_le_a_szallast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdf59d97-48df-4bc6-a488-b478c91c35dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab9a662-4fd1-4d92-b60b-3988f0ff622e","keywords":null,"link":"/kkv/20210626_Kiakadt_a_gardonyi_vezetes_a_francia_valogatottra_mert_az_utolso_pillanatban_mondtak_le_a_szallast","timestamp":"2021. június. 26. 13:59","title":"Kiakadt a gárdonyi vezetés a francia válogatottra, mert az utolsó pillanatban mondták le a szállást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"467e88df-3b0c-4cd7-b3ba-58d5c0d5357e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Idaho államban élő Tom Adams végleg lemondott iPhone-járól, amikor egy baleset következtében egy erős sodrású folyóba ejtette. Kár volt: a készülék megkerült, és kutya baja.","shortLead":"Az Idaho államban élő Tom Adams végleg lemondott iPhone-járól, amikor egy baleset következtében egy erős sodrású...","id":"20210628_vizbe_esett_iphone_idaho_folyo_vizallosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=467e88df-3b0c-4cd7-b3ba-58d5c0d5357e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87bdc14f-33e1-4bb1-8c72-a34e964f55c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210628_vizbe_esett_iphone_idaho_folyo_vizallosag","timestamp":"2021. június. 28. 08:03","title":"Még mindig ébresztett az iPhone, amely három napon át volt egy három méter mély folyóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1489f79-58c4-4cc1-9bce-cc594f2f04ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználók többsége két éven belül 5G-kompatibilis mobilra cseréli telefonját – mutat rá közleményében a Blancco, hozzátéve, hogy az új mobilra adott kedvezményért cserébe sok ügyfél visszaadná régi készülékét a szolgáltatónak, de ebben egyelőre kevés cég látta meg az üzleti lehetőséget.","shortLead":"A felhasználók többsége két éven belül 5G-kompatibilis mobilra cseréli telefonját – mutat rá közleményében a Blancco...","id":"20210628_5g_mobilok_hasznalt_telefonok_szolgaltatoi_kedvezmeny_blancco","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1489f79-58c4-4cc1-9bce-cc594f2f04ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f4e9a51-7ace-4003-b963-0b25321d0078","keywords":null,"link":"/tudomany/20210628_5g_mobilok_hasznalt_telefonok_szolgaltatoi_kedvezmeny_blancco","timestamp":"2021. június. 28. 09:03","title":"24 hónapon belül önnek is ilyen telefonja lesz, erre nagyon jó esély van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea804d7-d152-4bbd-99f9-955cfa254663","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Mint a brit lapok írják, nem tartotta be kellően a távolságtartási ajánlásokat. ","shortLead":"Mint a brit lapok írják, nem tartotta be kellően a távolságtartási ajánlásokat. ","id":"20210626_Lemondott_a_brit_egeszsegugyi_miniszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ea804d7-d152-4bbd-99f9-955cfa254663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4738e3ad-5141-4623-9f3d-e76383476ab4","keywords":null,"link":"/elet/20210626_Lemondott_a_brit_egeszsegugyi_miniszter","timestamp":"2021. június. 26. 20:14","title":"Belebukott szerelmi afférjába a brit egészségügyi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]