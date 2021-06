Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9b9edb41-8c31-4880-a8ce-de8786c05a31","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tíz fertőzött tizenötnek adja tovább a vírust Izraelben, ahol megjelent a delta variáns is. Az orvosi kezelésre szoruló fertőzöttek 20 százaléka kapott védőoltást korábban. ","shortLead":"Tíz fertőzött tizenötnek adja tovább a vírust Izraelben, ahol megjelent a delta variáns is. Az orvosi kezelésre szoruló...","id":"20210623_izrael_koronavirus_delta_varians","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b9edb41-8c31-4880-a8ce-de8786c05a31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"993775d9-d7c4-411b-a7dd-2976a4d2b070","keywords":null,"link":"/vilag/20210623_izrael_koronavirus_delta_varians","timestamp":"2021. június. 23. 15:50","title":"Elérte az ötödik járványhullám Izraelt, az oltás ellenére is sokaknak kell orvosi segítség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc3a7ffe-038a-453f-a065-14a69aa8b8fe","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Aligha várható az orosz–amerikai kapcsolatok tartós és jelentős javulása Joe Biden amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök genfi találkozójától, amelyen mindketten a sérelmeiket sorolták. ","shortLead":"Aligha várható az orosz–amerikai kapcsolatok tartós és jelentős javulása Joe Biden amerikai és Vlagyimir Putyin orosz...","id":"202125__biden_es_putyin__tavolsagtartas__csodas_atvaltozas__sok_szonak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc3a7ffe-038a-453f-a065-14a69aa8b8fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aff3bb3-13da-4056-8d72-f9844dc87025","keywords":null,"link":"/360/202125__biden_es_putyin__tavolsagtartas__csodas_atvaltozas__sok_szonak","timestamp":"2021. június. 24. 17:00","title":"Putyin és Biden is mondta a magáét, de elbeszéltek egymás mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2200afb5-91a5-4c2f-99f6-47df837a59b8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A klub sportigazgatója szerint a magyar játékos sokat tett a Bundesligában maradásért.","shortLead":"A klub sportigazgatója szerint a magyar játékos sokat tett a Bundesligában maradásért.","id":"20210623_mainz_szalai_adam_szerzodes_foci_bundesliga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2200afb5-91a5-4c2f-99f6-47df837a59b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8e196e-9f4b-4589-8bd0-07436675dc21","keywords":null,"link":"/sport/20210623_mainz_szalai_adam_szerzodes_foci_bundesliga","timestamp":"2021. június. 23. 12:46","title":"Hosszabbított Szalai Ádámmal a Mainz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67bf7a9a-c3ca-42a4-b5dc-b5b5792dab97","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A szabály már a következő idénytől életbe lép.","shortLead":"A szabály már a következő idénytől életbe lép.","id":"20210624_Eltorolte_az_idegenben_lott_golok_szabalyat_az_UEFA","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67bf7a9a-c3ca-42a4-b5dc-b5b5792dab97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca84be1-c930-4357-96aa-2e4fd963a12d","keywords":null,"link":"/sport/20210624_Eltorolte_az_idegenben_lott_golok_szabalyat_az_UEFA","timestamp":"2021. június. 24. 16:25","title":"Eltörölte az idegenben lőtt gólok szabályát az UEFA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70309a37-43c6-48ff-a092-dd0918313973","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Ufában lévő üzem nem elég steril szerintük.","shortLead":"Az Ufában lévő üzem nem elég steril szerintük.","id":"20210624_who_oroszorszag_vakcinagyartas_vakcinagyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70309a37-43c6-48ff-a092-dd0918313973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e41db879-506d-482c-bcfe-1fdec564c710","keywords":null,"link":"/kkv/20210624_who_oroszorszag_vakcinagyartas_vakcinagyar","timestamp":"2021. június. 24. 09:28","title":"Problémákat talált a WHO az egyik orosz Szputnyik V-gyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bfa3e3c-7b7f-4da5-95b9-02625aded580","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatalmas Cap San Antonio teherhajó hétfőn letarolta a kikötő egy részét a brazíliai Santosnál.","shortLead":"A hatalmas Cap San Antonio teherhajó hétfőn letarolta a kikötő egy részét a brazíliai Santosnál.","id":"20210624_Ilyen_ha_egy_330_meteres_teherhajonak_nem_sikerul_kiparkolnia_egy_kikotobol__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bfa3e3c-7b7f-4da5-95b9-02625aded580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b2bec8-e508-4185-a30f-bdec3620ab41","keywords":null,"link":"/cegauto/20210624_Ilyen_ha_egy_330_meteres_teherhajonak_nem_sikerul_kiparkolnia_egy_kikotobol__video","timestamp":"2021. június. 24. 12:13","title":"Ilyen, ha egy 330 méteres teherhajónak nem sikerül kiparkolnia – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"386fe38e-abfe-485f-8196-48806b684125","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mi berni döntőnek, Németországban berni csodának hívják az 1954-es világbajnoki döntőt, ahol azóta is érthetetlen körülmények közt kaptak ki Puskásék az NSZK-tól.","shortLead":"Mi berni döntőnek, Németországban berni csodának hívják az 1954-es világbajnoki döntőt, ahol azóta is érthetetlen...","id":"20210623_nemetmagyar_bern","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=386fe38e-abfe-485f-8196-48806b684125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f659b20c-e1e8-42e7-bd22-79d48018f6a6","keywords":null,"link":"/sport/20210623_nemetmagyar_bern","timestamp":"2021. június. 23. 14:25","title":"Amikor Magyarország utoljára tétmeccset játszott a németekkel, az mindkét ország identitását alakította","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79001712-36c1-47fc-9c33-3e0c97323d34","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minden idők egyik legismertebb filmes versenyautója a Gulf-festésű kék-narancs Porsche.","shortLead":"Minden idők egyik legismertebb filmes versenyautója a Gulf-festésű kék-narancs Porsche.","id":"20210624_Arveresre_var_Steve_McQueen_Le_Mansi_Porscheja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79001712-36c1-47fc-9c33-3e0c97323d34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c68c0d15-4575-4a23-9732-e5e03f9e82ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20210624_Arveresre_var_Steve_McQueen_Le_Mansi_Porscheja","timestamp":"2021. június. 24. 11:28","title":"Árverésre vár Steve McQueen Le Mans-i Porschéja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]