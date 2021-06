Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"af17703b-0511-491b-adac-50ad3df82557","c_author":"HVG","category":"360","description":"Erdei egy újabb ingatlancéget alapított. ","shortLead":"Erdei egy újabb ingatlancéget alapított. ","id":"202125_msy5_erdei_balint_terjeszkedik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af17703b-0511-491b-adac-50ad3df82557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18e4b162-5374-436d-9445-0336f34c2aeb","keywords":null,"link":"/360/202125_msy5_erdei_balint_terjeszkedik","timestamp":"2021. június. 27. 11:10","title":"Terjeszkedik Erdei Bálint, Tiborcz István volt üzlettársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5978e787-ff6b-4714-a5ec-19613ee00977","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Környezetvédők szerint vissza kell adnunk a folyóknak az ártereiket.","shortLead":"Környezetvédők szerint vissza kell adnunk a folyóknak az ártereiket.","id":"20210627_Sivatagga_valhatunk_az_arterekre_telepitett_fejlesztesek_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5978e787-ff6b-4714-a5ec-19613ee00977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fda5f0e-91e0-4d93-8cbf-a68951ae5209","keywords":null,"link":"/zhvg/20210627_Sivatagga_valhatunk_az_arterekre_telepitett_fejlesztesek_miatt","timestamp":"2021. június. 27. 21:26","title":"Sivataggá válhatunk az árterekre telepített fejlesztések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e667cb-bc77-4523-9a2f-d1341bd188c6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szergej Lavrov olyan nyugati oktatásról beszélt, ahol azt tanítják, Jézus biszexuális volt. Gyorsan kiderült, mire alapozza ismereteit.","shortLead":"Szergej Lavrov olyan nyugati oktatásról beszélt, ahol azt tanítják, Jézus biszexuális volt. Gyorsan kiderült, mire...","id":"20210628_lavrov_homofobtorveny_jezus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76e667cb-bc77-4523-9a2f-d1341bd188c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f70a9cb-c3b3-44c9-aab0-8a392f6ed452","keywords":null,"link":"/vilag/20210628_lavrov_homofobtorveny_jezus","timestamp":"2021. június. 28. 18:43","title":"Az orosz külügyminiszter egy TikTok-videóra hivatkozva védte meg a magyar homofóbtörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96a4f0a5-042f-450d-9d85-f45e86c42e79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Perseverance-t elsősorban a Mars felfedezésére, tudományos munka céljából építették, néha szelfiket is készít. Csakhogy ezeket sem olyan egyszerű összerakni.","shortLead":"Bár a Perseverance-t elsősorban a Mars felfedezésére, tudományos munka céljából építették, néha szelfiket is készít...","id":"20210628_perseverance_mars_jaro_ingenuity_szelfi_nasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96a4f0a5-042f-450d-9d85-f45e86c42e79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c80aea-f568-4e12-91f9-3073fff46afc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210628_perseverance_mars_jaro_ingenuity_szelfi_nasa","timestamp":"2021. június. 28. 12:03","title":"Egy hét, 62 fotó: nagy munka volt a Perseverance és a marsi helikopter szelfije","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67364f05-9e5b-4a40-95b1-69515dca1604","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az uniós polgároknak eddig kell jelentkezniük, ha a jövőben is az Egyesült Királyságban akarnak élni. Ugyanígy néhány uniós államban a brit polgároknak kell nyilatkozniuk: mennek vagy maradnak?","shortLead":"Az uniós polgároknak eddig kell jelentkezniük, ha a jövőben is az Egyesült Királyságban akarnak élni. Ugyanígy néhány...","id":"20210628_Junius_30_a_sokak_szamara_ismeretlen_megis_fontos_Brexitdatum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67364f05-9e5b-4a40-95b1-69515dca1604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c67c2b-e505-416d-97df-6d407d16bce8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210628_Junius_30_a_sokak_szamara_ismeretlen_megis_fontos_Brexitdatum","timestamp":"2021. június. 28. 15:55","title":"Június 30: a sokak számára ismeretlen, mégis fontos Brexit-dátum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83f1a5-0b2a-4f65-87f7-f31ca9958f38","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Egyre jobban láthatók azok a tizenévesek, akik azért keresnek segítséget, mert transzneműnek érzik magukat – de világszerte sok az ellentmondás akörül, hogy mi a teendő.","shortLead":"Egyre jobban láthatók azok a tizenévesek, akik azért keresnek segítséget, mert transzneműnek érzik magukat – de...","id":"202125__transznemuseg_serdulokorban__pubertasblokkolas__keira_bell__atmeneti_feszultsegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe83f1a5-0b2a-4f65-87f7-f31ca9958f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c749ac3b-b9dd-45d0-a27c-9f35c2a6d589","keywords":null,"link":"/360/202125__transznemuseg_serdulokorban__pubertasblokkolas__keira_bell__atmeneti_feszultsegek","timestamp":"2021. június. 27. 10:45","title":"Megváltoztathassa-e a nemét egy tizenéves? Tudományos érvek és ellenérvek is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e3b1d3b-3acb-40c4-83d7-ad0bb1d19383","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Védőfelszerelés nélkül, veszélyes körülmények között dolgoztak. A főnök a napokban bíróság elé állt. ","shortLead":"Védőfelszerelés nélkül, veszélyes körülmények között dolgoztak. A főnök a napokban bíróság elé állt. ","id":"20210627_Megtiltotta_egy_Borsod_megyei_telep_fonoke_hogy_munkahelyi_balesetet_szenvedett_dolgozojahoz_mentot_hivjanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e3b1d3b-3acb-40c4-83d7-ad0bb1d19383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aba0e8b-85f2-41a7-a7b4-61ff165a7ca0","keywords":null,"link":"/kkv/20210627_Megtiltotta_egy_Borsod_megyei_telep_fonoke_hogy_munkahelyi_balesetet_szenvedett_dolgozojahoz_mentot_hivjanak","timestamp":"2021. június. 27. 16:35","title":"Nem engedte a főnök, hogy mentőt hívjanak megsérült munkatársához, aki másnapra elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6f0923-5d4e-4fb1-b7ff-3b38ea9b1e49","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Szijjártó Péter szerint van bőven elég oltóanyagunk, így tudunk segíteni azoknak, akik nem állnak ennyire jól. ","shortLead":"Szijjártó Péter szerint van bőven elég oltóanyagunk, így tudunk segíteni azoknak, akik nem állnak ennyire jól. ","id":"20210627_Magyarorszag_100_ezer_koronavirus_elleni_vakcinat_ad_Csehorszagnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e6f0923-5d4e-4fb1-b7ff-3b38ea9b1e49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b1f9a7-f8bf-4f56-9a4b-fe99a5e73b69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210627_Magyarorszag_100_ezer_koronavirus_elleni_vakcinat_ad_Csehorszagnak","timestamp":"2021. június. 27. 17:25","title":"Magyarország 100 ezer, koronavírus elleni vakcinát ad Csehországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]