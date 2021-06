Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"792b080b-32a9-41f0-9734-c29e6e899264","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újgenerációs Defender masszív ültetést és hatalmas könnyűfém felniket kapott. ","shortLead":"Az újgenerációs Defender masszív ültetést és hatalmas könnyűfém felniket kapott. ","id":"20210630_terepre_garantaltan_nem_mereszkednek_majd_az_512_lovas_legujabb_land_roverrel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=792b080b-32a9-41f0-9734-c29e6e899264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0df58966-eb1f-4fed-aeb2-285ae7a2ee01","keywords":null,"link":"/cegauto/20210630_terepre_garantaltan_nem_mereszkednek_majd_az_512_lovas_legujabb_land_roverrel","timestamp":"2021. június. 30. 09:34","title":"Terepre garantáltan nem merészkednek majd az 512 lovas legújabb Land Roverrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6072bfad-33c5-4064-b7e3-bf3daf220c9c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar éljátékos a 19. helyen álló Jannik Sinnert győzte le.","shortLead":"A magyar éljátékos a 19. helyen álló Jannik Sinnert győzte le.","id":"20210628_fucsovics_marton_wimbledon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6072bfad-33c5-4064-b7e3-bf3daf220c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c23f8ce-c78f-436d-83f5-85128d470e69","keywords":null,"link":"/sport/20210628_fucsovics_marton_wimbledon","timestamp":"2021. június. 28. 20:30","title":"Fucsovics Márton kiemelt tehetséget győzött le Wimbledonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új kutatás szerint mindkét mRNS-alapú vakcina erős immunreakciót vált ki, amely akár évekig tartó védelmet is nyújthat a koronavírus ellen.","shortLead":"Egy új kutatás szerint mindkét mRNS-alapú vakcina erős immunreakciót vált ki, amely akár évekig tartó védelmet is...","id":"20210629_pfizer_moderna_oltas_mrns_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5fe4c8e-67e3-4003-a812-4a727a88e80f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210629_pfizer_moderna_oltas_mrns_vakcina","timestamp":"2021. június. 29. 10:21","title":"Jó hírt kaptak a Pfizerrel oltottak, de a modernások is örülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81fa64f0-dcc9-4cdc-819b-0906074a6c97","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó várhatóan jövőre leplezi majd le legfrissebb felsőkategóriás szabadidő-autóját.","shortLead":"A bajor gyártó várhatóan jövőre leplezi majd le legfrissebb felsőkategóriás szabadidő-autóját.","id":"20210629_bmw_xm_sportos_suv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81fa64f0-dcc9-4cdc-819b-0906074a6c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40bfc57a-388f-4fea-acf4-d0db8f92aa51","keywords":null,"link":"/cegauto/20210629_bmw_xm_sportos_suv","timestamp":"2021. június. 29. 09:21","title":"BMW XM néven hatalmas és sportos új SUV érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0f01c87-8896-4d10-bdb3-e209321a8ed1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha elölről kezdhetné a karrierjét, már nem Quentin Tarantino néven rendezne. ","shortLead":"Ha elölről kezdhetné a karrierjét, már nem Quentin Tarantino néven rendezne. ","id":"20210628_Tarantino_elarulta_az_igazi_nevet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0f01c87-8896-4d10-bdb3-e209321a8ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75de76de-20a9-4420-8b2e-51c1ebac1e82","keywords":null,"link":"/kultura/20210628_Tarantino_elarulta_az_igazi_nevet","timestamp":"2021. június. 28. 16:57","title":"Tarantino elárulta az igazi nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d8f7a13-9e77-44aa-9b0b-c5fa9014d785","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloomberg információi szerint 2023-ban már 14 és 16 colos iPad Prót is kínálhat az Apple.","shortLead":"A Bloomberg információi szerint 2023-ban már 14 és 16 colos iPad Prót is kínálhat az Apple.","id":"20210629_apple_ipad_pro_laptop_szamitogep_ipados","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d8f7a13-9e77-44aa-9b0b-c5fa9014d785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"092aecc2-cedb-4d32-9163-0d89676026b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210629_apple_ipad_pro_laptop_szamitogep_ipados","timestamp":"2021. június. 29. 17:13","title":"Nagyobb iPadeket készítene az Apple, hogy kiváltsa velük a laptopokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06b29fbe-7268-423d-82b4-b5e07d3ba981","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vizslacoin az első olyan kriptovaluta itthon, amellyel adakozni is lehet.","shortLead":"A vizslacoin az első olyan kriptovaluta itthon, amellyel adakozni is lehet.","id":"20210629_vizslacoin_arfolyam_kriptovaluta_kriptopenz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06b29fbe-7268-423d-82b4-b5e07d3ba981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92077c7b-ef71-40e0-9a4f-1f58ee64f606","keywords":null,"link":"/tudomany/20210629_vizslacoin_arfolyam_kriptovaluta_kriptopenz","timestamp":"2021. június. 29. 13:33","title":"950-szeresére ugrott a magyar kriptovaluta árfolyama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79c1b3f8-a248-43c5-ba7d-2afab2d25751","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Értékei védelmében az EU-nak gazdasági és jogi eszközöket egyaránt be kell vetnie, írja a brit lap a magyar kormány által elfogadott homofóbtörvény kapcsán.","shortLead":"Értékei védelmében az EU-nak gazdasági és jogi eszközöket egyaránt be kell vetnie, írja a brit lap a magyar kormány...","id":"20210629_Financial_Times_No_a_szakadek_Magyarorszag_es_az_EU_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79c1b3f8-a248-43c5-ba7d-2afab2d25751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdbbc962-df93-48e9-b978-3ff3f3dbec12","keywords":null,"link":"/360/20210629_Financial_Times_No_a_szakadek_Magyarorszag_es_az_EU_kozott","timestamp":"2021. június. 29. 07:30","title":"Financial Times: Nő a szakadék Magyarország és az EU között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]