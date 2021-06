Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"649c513f-826e-4f98-a187-f9dd8639399a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy magyar víruskutató szerint a delta plusz ellenáll az olyan kezeléseknek, amelyekkel a súlyos állapotú Covid-betegeket kezelik.","shortLead":"Egy magyar víruskutató szerint a delta plusz ellenáll az olyan kezeléseknek, amelyekkel a súlyos állapotú...","id":"20210628_delta_plusz_varians_koronavirus_mutacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=649c513f-826e-4f98-a187-f9dd8639399a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22603579-b3c9-4e2c-b7c7-abae1124b3d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210628_delta_plusz_varians_koronavirus_mutacio","timestamp":"2021. június. 28. 19:45","title":"Még ellenállóbbnak tűnik az újonnan azonosított koronavírus-változat, a delta plusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aee6b35-4090-478f-9744-fa43bdc5f700","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Walt Disney, a Netflix és a Marvel érdeklődik a filmstúdió iránt.","shortLead":"A Walt Disney, a Netflix és a Marvel érdeklődik a filmstúdió iránt.","id":"20210629_filmstudio_komplexum_budakalasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7aee6b35-4090-478f-9744-fa43bdc5f700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d89378-299b-4cab-b04c-f52578dc2700","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210629_filmstudio_komplexum_budakalasz","timestamp":"2021. június. 29. 07:33","title":"Filmstúdió-komplexumot építenének Budakalászon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b346d03-ed14-4a03-a612-da5cf45f9604","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Német Szintik és Romák Központi Tanácsának elnöke ezzel tiltakozik a homofób elemekkel rendelkező pedofiltörvény ellen.","shortLead":"A Német Szintik és Romák Központi Tanácsának elnöke ezzel tiltakozik a homofób elemekkel rendelkező pedofiltörvény...","id":"20210628_romani_rose_kituntetes_orban_viktor_magyar_erdemrend_homofobtorveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b346d03-ed14-4a03-a612-da5cf45f9604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d126e96-0e65-4af3-92d5-4f65a6af26a4","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_romani_rose_kituntetes_orban_viktor_magyar_erdemrend_homofobtorveny","timestamp":"2021. június. 28. 13:45","title":"Romani Rose szégyelli, ezért visszaadja az Orbán-kormánytól kapott kitüntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azt tervezték, hogy eladományozzák őket.","shortLead":"Azt tervezték, hogy eladományozzák őket.","id":"20210629_esztorszag_vakcina_hutorendszer_hiba_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c64c20a-0fb5-4583-83c9-c5cd83d14d18","keywords":null,"link":"/vilag/20210629_esztorszag_vakcina_hutorendszer_hiba_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. június. 29. 21:21","title":"Százezer adag vakcina ment tönkre észrevétlenül Észtországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a53787-bee3-4f0c-bdfd-3c69300a0e50","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sztárt a háza előtt várta egy csapat lány, egyikük ölelést kért tőle, ám az énekes inkább elmagyarázta neki, hogy ez az ő otthona, és egyáltalán nem örül, hogy itt is zaklatják.\r

\r

","shortLead":"A sztárt a háza előtt várta egy csapat lány, egyikük ölelést kért tőle, ám az énekes inkább elmagyarázta neki...","id":"20210629_Justin_Bieber_nagyon_kedvesen_kuldte_el_a_fenebe_a_rajongoit_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27a53787-bee3-4f0c-bdfd-3c69300a0e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5921ebc2-d184-4e42-b41c-08fa936e8d4d","keywords":null,"link":"/kultura/20210629_Justin_Bieber_nagyon_kedvesen_kuldte_el_a_fenebe_a_rajongoit_video","timestamp":"2021. június. 29. 10:25","title":"Justin Bieber nagyon kedvesen küldte el a fenébe a rajongóit (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Naponta nagyjából tízezer ember kapja meg az első oltását, a hétvégén pedig ennél is sokkal kevesebben. Ez nemcsak azt jelenti, hogy nemzetközi összehasonlításban sorra érik be és hagyják le más országok a magyar oltottsági arányt, hanem azt is, hogy nagyon lassan haladunk a lazítás következő lépcsőfokaként megjelölt 5,5 milliós határ felé.","shortLead":"Naponta nagyjából tízezer ember kapja meg az első oltását, a hétvégén pedig ennél is sokkal kevesebben. Ez nemcsak azt...","id":"20210628_oltas_lazitas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0b976f6-6f71-4072-8640-e5848bf46789","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_oltas_lazitas_koronavirus","timestamp":"2021. június. 28. 10:44","title":"Csak a hét vége felé jöhet az újabb lazítás, ha ennyire lassan halad tovább az oltási program","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2aaafde-a794-4155-816e-5f3964eb701d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit futballsztár egykori sportkocsiját az olasz zászló színei ékesítik.","shortLead":"A brit futballsztár egykori sportkocsiját az olasz zászló színei ékesítik.","id":"20210628_elado_david_beckham_alig_hasznalt_lamborghinije","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2aaafde-a794-4155-816e-5f3964eb701d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07204ede-0047-46f6-9e0f-a3a216849919","keywords":null,"link":"/cegauto/20210628_elado_david_beckham_alig_hasznalt_lamborghinije","timestamp":"2021. június. 28. 06:41","title":"Eladó David Beckham alig használt Lamborghinije","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"112f1327-fbe1-4433-93f1-87b446d6605d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglovagolná a Microsoft a Google Fotók nem túl népszerű változása kapcsán keletkezett elégedetlenséget: új funkciókat kínál a OneDrive-hoz.","shortLead":"Meglovagolná a Microsoft a Google Fotók nem túl népszerű változása kapcsán keletkezett elégedetlenséget: új funkciókat...","id":"20210629_microsoft_androidos_onedrive_fotomenedzselo_fotoszerkeszto_funkciok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=112f1327-fbe1-4433-93f1-87b446d6605d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26920a47-af34-41e2-84ea-ae86e7db1ecc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210629_microsoft_androidos_onedrive_fotomenedzselo_fotoszerkeszto_funkciok","timestamp":"2021. június. 29. 11:03","title":"Fizetős lett a Google Fotók? Nézzen rá a OneDrive új, fotós funkcióira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]