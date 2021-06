Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1cac0895-27b7-44c9-bfad-56d2b6b5c511","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről a témáról nem tett említést a miniszterelnök, amikor a várható kérdésköröket sorolta.","shortLead":"Erről a témáról nem tett említést a miniszterelnök, amikor a várható kérdésköröket sorolta.","id":"20210629_nemzeti_konzultacio_kerdes_szexualis_propaganda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1cac0895-27b7-44c9-bfad-56d2b6b5c511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b96668e-6e98-47ec-900f-274c9e1f8f6b","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_nemzeti_konzultacio_kerdes_szexualis_propaganda","timestamp":"2021. június. 29. 17:53","title":"A szexuális propagandáról is lesz kérdés a nemzeti konzultációban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fbfe9b4-214b-41e7-a406-5a034e24ddb9","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"sport","description":"A belgák és az olaszok továbbjutását mindenki eltalálta, a franciák kiesése csak két játékost nem lepett meg. A hvg.hu tippjátékában, a Kezdő tizenegyben Bárdos András annak ellenére vezet, hogy egyedüliként nem hitt a spanyolok továbbjutásában, mögötte Szél Bernadett és Gangl Edina maradtak a dobogón. A nyolcaddöntők továbbjutóira Majka tippelt a legjobban, de ez csak arra elég volt, hogy Szijjártó Pétert magányosan hagyja az utolsó helyen, leszakadva mindenki mástól.","shortLead":"A belgák és az olaszok továbbjutását mindenki eltalálta, a franciák kiesése csak két játékost nem lepett meg. A hvg.hu...","id":"20210630_Kezdo_tizenegy_nyolcaddonto_tippek_allas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fbfe9b4-214b-41e7-a406-5a034e24ddb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13f9a458-0c55-4136-b38b-c4b6f983a8d9","keywords":null,"link":"/sport/20210630_Kezdo_tizenegy_nyolcaddonto_tippek_allas","timestamp":"2021. június. 30. 16:06","title":"Kezdő tizenegy: a franciák kiesésén buktak a legtöbben, megérte hinni az esélytelenekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c3c2e7-1d4a-4b23-bfd8-7b47f3c90e41","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gazdaságkutató 4,2 százalékos inflációval, 1,2 százalékos alapkamattal és 350–355 forint euróárfolyammal számol jövőre. A növekedés viszont szerintük is 7 százalék lehet.","shortLead":"A gazdaságkutató 4,2 százalékos inflációval, 1,2 százalékos alapkamattal és 350–355 forint euróárfolyammal számol...","id":"20210630_GKI_politikai_erdeke_a_kormanynak_a_magas_inflacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0c3c2e7-1d4a-4b23-bfd8-7b47f3c90e41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1493de2c-9bfc-4295-a5bd-c472d8efca48","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210630_GKI_politikai_erdeke_a_kormanynak_a_magas_inflacio","timestamp":"2021. június. 30. 09:05","title":"GKI: 355-ös euró, alacsony munkanélküliség és 4 százalék infláció várható ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"792b080b-32a9-41f0-9734-c29e6e899264","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újgenerációs Defender masszív ültetést és hatalmas könnyűfém felniket kapott. ","shortLead":"Az újgenerációs Defender masszív ültetést és hatalmas könnyűfém felniket kapott. ","id":"20210630_terepre_garantaltan_nem_mereszkednek_majd_az_512_lovas_legujabb_land_roverrel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=792b080b-32a9-41f0-9734-c29e6e899264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0df58966-eb1f-4fed-aeb2-285ae7a2ee01","keywords":null,"link":"/cegauto/20210630_terepre_garantaltan_nem_mereszkednek_majd_az_512_lovas_legujabb_land_roverrel","timestamp":"2021. június. 30. 09:34","title":"Terepre garantáltan nem merészkednek majd az 512 lovas legújabb Land Roverrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be0d1d0-6c95-4102-b004-0a8b04db0de6","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"A harmadik hullám lecsengése után még eksztázis van, egyelőre korai lenne tanulságokról beszélni – állítja Örkény Antal, az ELTE Társadalomtudományi Karának tanára, az MTA doktora. A kutató szerint a magyar társadalomnak fel kell ismernie, hogy a kormány politikai haszonszerzésből átlépett bizonyos gazdasági és magánéleti határokat. A felborult világrendben azt viszont lehetetlenség megmondani, ki lesz a válság politikai győztese az identitáskérdésre rárepülő Fidesz és a kormányt negligáló ellenzék közül.","shortLead":"A harmadik hullám lecsengése után még eksztázis van, egyelőre korai lenne tanulságokról beszélni – állítja Örkény...","id":"20210630_Orkeny_Antal_covid_tarsadalom_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0be0d1d0-6c95-4102-b004-0a8b04db0de6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13d73e2f-a267-4f85-95e0-64c926b2a606","keywords":null,"link":"/360/20210630_Orkeny_Antal_covid_tarsadalom_interju","timestamp":"2021. június. 30. 11:00","title":"Örkény Antal: A járvány alatt a kormány visszaélt az emberek bizalmával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98cb0506-44d6-464c-8542-2ed4b6b05c90","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Az első hazai, fekete humorral beoltott sci-fi vígjátékban Árpa Attila egy gonosz űrlényt, Walters Lili az öngyilkossági kísérleteit mindig elbénázó, űrfanatikus egyetemistát, Lengyel Benjámin pedig kis túlzással Ryan Goslingot alakítja. Ebbe a díszes társaságba érkezik meg Zalatnay Cini és egy kedves, túlsúlyos űrlény is. Az Űrpiknik elsősorban a karakterei miatt szerethető.","shortLead":"Az első hazai, fekete humorral beoltott sci-fi vígjátékban Árpa Attila egy gonosz űrlényt, Walters Lili...","id":"20210630_Elmondhatjuk_hogy_van_mar_magyar_urlenyunk_es_sajat_Ryan_Goslingunk_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98cb0506-44d6-464c-8542-2ed4b6b05c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de8e0b17-79b9-4362-856a-1fbe984d6f52","keywords":null,"link":"/kultura/20210630_Elmondhatjuk_hogy_van_mar_magyar_urlenyunk_es_sajat_Ryan_Goslingunk_is","timestamp":"2021. június. 30. 20:00","title":"Elmondhatjuk, hogy van már magyar űrlényünk, és saját Ryan Goslingunk is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d2b8b25-1020-4222-a222-545f0c90495b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A németek elleni meccset megtisztelte jelenlétével Cambridge hercege és hercegnéje is, és a legnagyobb fiukat sem hagyták otthon, aki így David Beckhammel és Ed Sheerannel egy páholyban nézhette végig az angol csapat győzelmét.","shortLead":"A németek elleni meccset megtisztelte jelenlétével Cambridge hercege és hercegnéje is, és a legnagyobb fiukat sem...","id":"20210630_Gyorgy_herceg_oltonyben_es_nyakkendoben_szurkolta_ki_az_angol_tovabbjutast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d2b8b25-1020-4222-a222-545f0c90495b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1cc5597-568a-4d78-961f-09fecfc363e3","keywords":null,"link":"/elet/20210630_Gyorgy_herceg_oltonyben_es_nyakkendoben_szurkolta_ki_az_angol_tovabbjutast","timestamp":"2021. június. 30. 09:47","title":"György herceg öltönyben és nyakkendőben szurkolta ki az angol továbbjutást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a68c92ee-6132-4975-9be5-21061acd5762","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Oli London azt kéri, hogy ezek után ne britként, hanem koreaiként hivatkozzanak rá, mert a dél-koreai kultúrát érzi a sajátjának. Ennek megfelelően az arcvonásait is átrendeztette kicsit. ","shortLead":"Oli London azt kéri, hogy ezek után ne britként, hanem koreaiként hivatkozzanak rá, mert a dél-koreai kultúrát érzi...","id":"20210629_Koreaiva_muttette_magat_a_BTSrajongo_brit_influenszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a68c92ee-6132-4975-9be5-21061acd5762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bb5c09a-de96-4393-aa47-9df1f825894f","keywords":null,"link":"/kultura/20210629_Koreaiva_muttette_magat_a_BTSrajongo_brit_influenszer","timestamp":"2021. június. 29. 15:02","title":"Koreaivá műttette magát a BTS-rajongó brit influenszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]