[{"available":true,"c_guid":"013713cb-7b62-4bbd-a074-a43cb5dc60b1","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Súlyos belpolitikai válságot okoz Észak-Macedóniában, hogy EU-csatlakozási tárgyalásai megkezdéséhez Bulgária csak teljesíthetetlen feltételek elfogadása esetén hajlandó hozzájárulni. A zavart a magyar diplomácia is fokozza.","shortLead":"Súlyos belpolitikai válságot okoz Észak-Macedóniában, hogy EU-csatlakozási tárgyalásai megkezdéséhez Bulgária csak...","id":"202125__eszakmakedonia_es_azeu__elarulva__zavaros_hatter__regi_csipesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=013713cb-7b62-4bbd-a074-a43cb5dc60b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08ba3b07-6779-4708-90e0-75de9e70b985","keywords":null,"link":"/360/202125__eszakmakedonia_es_azeu__elarulva__zavaros_hatter__regi_csipesek","timestamp":"2021. június. 29. 17:00","title":"Észak-Macedóniában Bulgária és Magyarország is kavar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8ceabf1-f280-4b85-9723-b6a6323794be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kim Cunio zeneszerző a csillagászok által rögzített és hallható tartományba konvertált hangokból komponált zenét, amit bárki ingyen tud meghallgatni és letölteni.","shortLead":"Kim Cunio zeneszerző a csillagászok által rögzített és hallható tartományba konvertált hangokból komponált zenét, amit...","id":"20210629_zene_csillagaszat_celestial_incantations_hangok_az_urben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8ceabf1-f280-4b85-9723-b6a6323794be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47ab2876-083a-4fad-9fcc-3545809be7dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210629_zene_csillagaszat_celestial_incantations_hangok_az_urben","timestamp":"2021. június. 29. 20:03","title":"Gyönyörű zenét komponáltak az űrhangokból, itt meghallgathatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a87970cf-5fb8-4efe-bf26-a44822c586bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselő szerint többek között az óvodai és iskolai étkeztetésre vonatkozó kedvezményeket a gyermeküket egyedül nevelőkre is ki kellene terjeszteni.","shortLead":"A független képviselő szerint többek között az óvodai és iskolai étkeztetésre vonatkozó kedvezményeket a gyermeküket...","id":"20210630_Szel_Bernadett_egyszulos_csalad_tartasdij_torveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a87970cf-5fb8-4efe-bf26-a44822c586bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d115104-2a84-4632-a60b-c947850399b8","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_Szel_Bernadett_egyszulos_csalad_tartasdij_torveny","timestamp":"2021. június. 30. 14:08","title":"Szél Bernadett az egyszülős családokat segítő törvényjavaslatot nyújtott be, de hamar lesöpörték a terveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem valószínű, hogy a NASA-nak sikerül újraindítania a hiba miatt leállt tudományos eszközt. Ha így van, akkor a Hubble-nek csak napjai vannak hátra.","shortLead":"Nem valószínű, hogy a NASA-nak sikerül újraindítania a hiba miatt leállt tudományos eszközt. Ha így van, akkor...","id":"20210630_hubble_urteleszkop_hiba_nasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd92e15b-e4ac-485b-afb6-6b5a2751d5f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210630_hubble_urteleszkop_hiba_nasa","timestamp":"2021. június. 30. 09:40","title":"Nagy bajban van a Hubble űrteleszkóp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kormány 141 millió eurót különített el erre a célra.","shortLead":"A kormány 141 millió eurót különített el erre a célra.","id":"20210628_gorogorszag_oltas_penz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fbb909a-6f13-4e30-8f96-aecd841e141c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210628_gorogorszag_oltas_penz","timestamp":"2021. június. 28. 21:50","title":"150 eurót adnak azoknak a görög fiataloknak, akik beoltatják magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dfd13ae-b631-4be2-8705-8f368a2dbff8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Anglia-Németország a Wembley-ben - a focitörténelem egyik, ha nem a legnagyobb presztízsű meccse 2-0-s angol sikerrel ért véget. Késő este aztán a Svédország-Ukrajna összecsapással lett teljes a negyeddöntő mezőnye. Az Európa-bajnokság keddi eseményeit itt követtük percről percre.","shortLead":"Anglia-Németország a Wembley-ben - a focitörténelem egyik, ha nem a legnagyobb presztízsű meccse 2-0-s angol sikerrel...","id":"20210629_Eb_percrol_percre_angol_nemet_sved_ukran","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dfd13ae-b631-4be2-8705-8f368a2dbff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28206e68-ab2a-4aa4-90b4-2c7789d18e57","keywords":null,"link":"/sport/20210629_Eb_percrol_percre_angol_nemet_sved_ukran","timestamp":"2021. június. 29. 15:19","title":"Anglia bedarálta a németeket, Ukrajna a 121. percben lőtt góllal ejtette ki Svédországot - percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbb52007-4536-4052-8514-dce70655d602","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bugatti EB 110 GT nem csak egy gyönyörű szuper autó, de segített visszahozni a márkát a feledésből. Most egy rendkívül ritka példánya vár eladásra. ","shortLead":"A Bugatti EB 110 GT nem csak egy gyönyörű szuper autó, de segített visszahozni a márkát a feledésből. Most...","id":"20210628_Elado_a_Bugatti_EB_110_GT_egyetlen_gyari_prototipusa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbb52007-4536-4052-8514-dce70655d602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"716ad749-5282-4fce-ae9e-4d6d848cf5eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210628_Elado_a_Bugatti_EB_110_GT_egyetlen_gyari_prototipusa","timestamp":"2021. június. 29. 04:40","title":"Eladó a Bugatti EB 110 GT egyetlen gyári prototípusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a119dde-abc7-4c75-8b3a-b71e4eb3e885","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft vadonatúj Windows operációs rendszerének egyik érdekessége, hogy androidos alkalmazásokat is lehet majd futtatni. Kár, hogy ez nem egészen úgy van, mint ahogyan azt elsőre gondolnánk.\r

","shortLead":"A Microsoft vadonatúj Windows operációs rendszerének egyik érdekessége, hogy androidos alkalmazásokat is lehet majd...","id":"20210629_windows_11_androidos_alkalmazasok_amazon_app_store","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a119dde-abc7-4c75-8b3a-b71e4eb3e885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a95452-125a-4523-83f5-6bd51c915850","keywords":null,"link":"/tudomany/20210629_windows_11_androidos_alkalmazasok_amazon_app_store","timestamp":"2021. június. 29. 10:03","title":"Tényleg futnak az androidos appok a Windows 11-en, azonban van itt egy \"de\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]