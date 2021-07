Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c3f5ff65-f1c1-41a6-a8a3-075320d5d389","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ilyen eseteket, mint az új magyar törvény, nem láttak előre a jogalkotók, amikor a jogállamisági mechanizmus szabályainak szövegét írták. Kötelezettségszegési eljárás azonban indulhat.","shortLead":"Ilyen eseteket, mint az új magyar törvény, nem láttak előre a jogalkotók, amikor a jogállamisági mechanizmus...","id":"20210630_Jourova_jogallamisagi_mechanizmus_melegellenes_torveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3f5ff65-f1c1-41a6-a8a3-075320d5d389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0756c906-d22a-40e7-94dd-7fee8b2a17d7","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_Jourova_jogallamisagi_mechanizmus_melegellenes_torveny","timestamp":"2021. június. 30. 18:47","title":"Jourová: Nem alkalmazható a jogállamisági mechanizmus a magyar melegellenes törvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2241c248-077c-4968-a06a-93d5e431b4a8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Azt nem tudni, mi volt pontosan a súlyos incidens, de feltételezhető, hogy a járványhoz lesz köze.","shortLead":"Azt nem tudni, mi volt pontosan a súlyos incidens, de feltételezhető, hogy a járványhoz lesz köze.","id":"20210630_kim_dzsong_un_megrovas_eszak_korea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2241c248-077c-4968-a06a-93d5e431b4a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c9d7138-dcbd-47a7-846b-505d46872e10","keywords":null,"link":"/vilag/20210630_kim_dzsong_un_megrovas_eszak_korea","timestamp":"2021. június. 30. 05:05","title":"Kim Dzsong Un súlyos incidensről beszél a járványkezelés ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ac8f872-41bc-42ee-a21b-5348576d54cc","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Hasznossági alapon választ autót családjának a Porsche Hungária ügyvezetője, aki szükségszerűnek tartja az elektromos autók állami támogatását. A magát korábban stand-uposként is kipróbáló Németh Balázs elárulta, miért cserélte a Dumaszínházat a multi cégre. HVG portré. ","shortLead":"Hasznossági alapon választ autót családjának a Porsche Hungária ügyvezetője, aki szükségszerűnek tartja az elektromos...","id":"202125_nemeth_balazs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ac8f872-41bc-42ee-a21b-5348576d54cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f6d973b-8fcb-4bde-a591-f0efbc2ca3b3","keywords":null,"link":"/360/202125_nemeth_balazs","timestamp":"2021. június. 29. 13:15","title":"Németh Balázs: \"Nagy kérdés, hogy a jövő metropoliszában kell-e egyáltalán autót birtokolni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"065096a7-d28a-41d2-ac29-414b58198fbf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar egészségügy napja miatt nem nyitnak ki a patikák.","shortLead":"A magyar egészségügy napja miatt nem nyitnak ki a patikák.","id":"20210701_gyogyszertar_patika_zarva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=065096a7-d28a-41d2-ac29-414b58198fbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afe2b8c1-4638-484a-8f64-f3a449e69763","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_gyogyszertar_patika_zarva","timestamp":"2021. július. 01. 10:46","title":"Ne lepődjön meg, ha ma zárva találja a gyógyszertárakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A buszsofőr életveszélyes sérülést szenvedett.","shortLead":"A buszsofőr életveszélyes sérülést szenvedett.","id":"20210630_busznak_hajtott_szandekosan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cd7d65d-ec87-4faa-8b8e-b15171ff4a13","keywords":null,"link":"/cegauto/20210630_busznak_hajtott_szandekosan","timestamp":"2021. június. 30. 18:28","title":"Szándékosan hajtott busznak és meghalt egy autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35bde37d-5ca6-45fe-8fdd-a7cfa25805d2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyot ugrott az utóbbi időben mind a bankkártyás fizetések száma, mind az online vásárlások aránya. Nem mindegy tehát, hogy milyen benyomások érik webshopokba özönlő felhasználók szépen bővülő tömegeit. Ehhez adunk néhány tippet.","shortLead":"Nagyot ugrott az utóbbi időben mind a bankkártyás fizetések száma, mind az online vásárlások aránya. Nem mindegy tehát...","id":"20210630_online_fizetes_webshopok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35bde37d-5ca6-45fe-8fdd-a7cfa25805d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6263e86-0c45-4cae-be53-fae36cd2d146","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210630_online_fizetes_webshopok","timestamp":"2021. június. 30. 10:50","title":"Mit tehetnek a webshopok azért, hogy a vásárlók őket válasszák – és ne is meneküljenek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa41aa4-18a3-4344-be73-38c172bca5b2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eddig vártnál sokkal nagyobb növekedést vár az IMF Magyarországra, így már szerintük is elérheti a GDP a 2019. végi szintet az év végére.","shortLead":"Az eddig vártnál sokkal nagyobb növekedést vár az IMF Magyarországra, így már szerintük is elérheti a GDP a 2019. végi...","id":"20210630_imf_gdp_novekedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fa41aa4-18a3-4344-be73-38c172bca5b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90781b34-817e-4f79-84f3-7451bc930633","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210630_imf_gdp_novekedes","timestamp":"2021. június. 30. 14:15","title":"6,2 százalékkal nőhet a magyar gazdaság idén az IMF szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de71354c-5e64-4d7d-8418-591df3a9b4e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új, környezetkímélőbb SIM kártyát vezet be a Telenor. A vállalat szerint a megoldással a felére csökken a lapkák csomagolási hulladéka, a kártyák szállítása hatékonyabbá válik, így az ahhoz kapcsolódó környezeti terhelés is csökken a jövőben.","shortLead":"Új, környezetkímélőbb SIM kártyát vezet be a Telenor. A vállalat szerint a megoldással a felére csökken a lapkák...","id":"20210629_telenor_kisebb_sim_kartya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de71354c-5e64-4d7d-8418-591df3a9b4e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b6b37c2-8971-4ed1-ab65-ccf5a860c7ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20210629_telenor_kisebb_sim_kartya","timestamp":"2021. június. 29. 19:33","title":"Megfelezi a SIM kártyáit a Telenor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]