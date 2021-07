Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cc9b2544-99db-4d5e-a656-baace202c78c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Voyager Station nevű űrhotelt az Orbital Assembly Corporation építi ki, amely nemrég fontos mérföldkövet teljesített.","shortLead":"A Voyager Station nevű űrhotelt az Orbital Assembly Corporation építi ki, amely nemrég fontos mérföldkövet teljesített.","id":"20210630_voyager_station_allomas_szalloda_urhotel_urturizmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc9b2544-99db-4d5e-a656-baace202c78c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"949cb592-6b03-4914-8323-ee5e9df3bc3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210630_voyager_station_allomas_szalloda_urhotel_urturizmus","timestamp":"2021. június. 30. 08:37","title":"2027-ben nyílhat az első űrszálloda, ahonnan 400 vendég csodálkozhat rá a Földre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7991c3c-3f45-46e4-92d0-715dff682892","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A felcsúti milliárdos meglepően választékos interjút adott nemrég az Indexnek, a Duma Aktuál most megszerezte az eredeti változatot. 