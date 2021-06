Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bruttó átlagkereset 440 600 forint, a nettó 293 ezer volt áprilisban, mindkettő 10,1 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban. A magánszektorban a fizetések kisebbet nőttek, mint a költségvetési szerveknél, utóbbit egyebek mellett az orvosi béremelés dobta meg.","shortLead":"A bruttó átlagkereset 440 600 forint, a nettó 293 ezer volt áprilisban, mindkettő 10,1 százalékkal magasabb, mint...","id":"20210630_atlagkereslet_aprilis_ksh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27991c99-cb4a-47b1-9e11-ec619b821437","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210630_atlagkereslet_aprilis_ksh","timestamp":"2021. június. 30. 09:14","title":"Bruttó 440 ezres átlagfizetést mért a KSH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17831ff0-59e3-492c-9fd5-f500b7e1f4e0","c_author":"H. A.","category":"sport","description":"Két rendkívül gólgazdag és fordulatos meccset hozott a nyolcaddöntők harmadik napja a foci-Eb-n. A tornától az előző világbajnokság két finalistája, az ezüstérmes Horvátország és a címvédő Franciaország kényszerült elbúcsúzni.\r

","shortLead":"Két rendkívül gólgazdag és fordulatos meccset hozott a nyolcaddöntők harmadik napja a foci-Eb-n. A tornától az előző...","id":"20210629_foci_eb_euro2020_nyolcaddonto_spanyolorszag_svajc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17831ff0-59e3-492c-9fd5-f500b7e1f4e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbc41001-6f97-4505-a480-5737e9a3b0d4","keywords":null,"link":"/sport/20210629_foci_eb_euro2020_nyolcaddonto_spanyolorszag_svajc","timestamp":"2021. június. 29. 01:25","title":"Őrült meccsek, spanyol továbbjutás, francia kiesés – ilyen volt a nyolcaddöntők harmadik napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e7f191a-3d19-441d-b432-578c6fa0da89","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A túl nagy sebesség miatt beszitált a lakókocsi, és a szalagkorlátnak csapódott az autó.","shortLead":"A túl nagy sebesség miatt beszitált a lakókocsi, és a szalagkorlátnak csapódott az autó.","id":"20210629_lakokocsit_baleset_m3_autopalya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e7f191a-3d19-441d-b432-578c6fa0da89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"281ebcd7-63d7-4acf-ad61-5d610987af24","keywords":null,"link":"/cegauto/20210629_lakokocsit_baleset_m3_autopalya","timestamp":"2021. június. 29. 07:57","title":"Videó: rommá tört egy lakókocsit vontató autó az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01e0120d-b22c-445d-946b-b7a1b92e0870","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök továbbra is úgy tesz, mintha bizonytalan volna, hogy összejöhet-e az 5,5 százalékos GDP-növekedés, és így a családosoknak járó adóvisszatérítés. ","shortLead":"A miniszterelnök továbbra is úgy tesz, mintha bizonytalan volna, hogy összejöhet-e az 5,5 százalékos GDP-növekedés, és...","id":"20210629_orban_viktor_gazdasagi_novekedes_dontesek_epitoanyagok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01e0120d-b22c-445d-946b-b7a1b92e0870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae245b7b-8693-4ed6-8ddd-05fe7cbcf149","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210629_orban_viktor_gazdasagi_novekedes_dontesek_epitoanyagok","timestamp":"2021. június. 29. 16:11","title":"Orbán „váratlan, erőteljes és komoly beavatkozást jelentő döntésekre” készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb5e9245-8811-4e84-935d-dd948d93e31b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Este gyertyagyújtással emlékeznek a családról a tarpai egészségháznál.","shortLead":"Este gyertyagyújtással emlékeznek a családról a tarpai egészségháznál.","id":"20210629_szenmonoxidmergezes_csalad_tarpa_budapest_haziorvos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb5e9245-8811-4e84-935d-dd948d93e31b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16ab0c5e-7bd9-4380-8add-ac4d52f7ce8f","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_szenmonoxidmergezes_csalad_tarpa_budapest_haziorvos","timestamp":"2021. június. 29. 14:11","title":"Egy háziorvos és családja halt meg a budapesti szén-monoxid-mérgezésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cac0895-27b7-44c9-bfad-56d2b6b5c511","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről a témáról nem tett említést a miniszterelnök, amikor a várható kérdésköröket sorolta.","shortLead":"Erről a témáról nem tett említést a miniszterelnök, amikor a várható kérdésköröket sorolta.","id":"20210629_nemzeti_konzultacio_kerdes_szexualis_propaganda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1cac0895-27b7-44c9-bfad-56d2b6b5c511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b96668e-6e98-47ec-900f-274c9e1f8f6b","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_nemzeti_konzultacio_kerdes_szexualis_propaganda","timestamp":"2021. június. 29. 17:53","title":"A szexuális propagandáról is lesz kérdés a nemzeti konzultációban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40eca630-e20c-4c7a-bf1d-467d8b1f681b","c_author":"Czeglédi Fanni - Csatlós Hanna - Vándor Éva","category":"kultura","description":"Megnyomhatták a központban a piros gombot, mert a kormánypárti propagandamédia hétfőn este és kedden reggel a különböző felületein egyszerre rohant ki az LMBTQ-tartalmak, valamint az érintett szexuális kisebbségek jogait védő civil szervezetek, emberek ellen. Az össztűzben mindenki megkapja a magáét: Soros György, a filmipar, a TikTok, a civilek és az egyszeri Facebook-felhasználók is. Közben hiába elfogadó a magyar társadalom nagy része, egy hangos homofób kisebbséget bátorít a kormány propagandája. És nem látszik, hol a határ.","shortLead":"Megnyomhatták a központban a piros gombot, mert a kormánypárti propagandamédia hétfőn este és kedden reggel a különböző...","id":"20210629_kormany_lmbtq_propaganda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40eca630-e20c-4c7a-bf1d-467d8b1f681b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb3f2e3b-922a-4fa0-aa88-368d42bc83ac","keywords":null,"link":"/kultura/20210629_kormany_lmbtq_propaganda","timestamp":"2021. június. 29. 15:20","title":"Új szintre lépett a kormánysajtó homofób propagandája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81fa64f0-dcc9-4cdc-819b-0906074a6c97","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó várhatóan jövőre leplezi majd le legfrissebb felsőkategóriás szabadidő-autóját.","shortLead":"A bajor gyártó várhatóan jövőre leplezi majd le legfrissebb felsőkategóriás szabadidő-autóját.","id":"20210629_bmw_xm_sportos_suv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81fa64f0-dcc9-4cdc-819b-0906074a6c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40bfc57a-388f-4fea-acf4-d0db8f92aa51","keywords":null,"link":"/cegauto/20210629_bmw_xm_sportos_suv","timestamp":"2021. június. 29. 09:21","title":"BMW XM néven hatalmas és sportos új SUV érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]