[{"available":true,"c_guid":"becafd0f-40e8-4683-8619-1179379d9c29","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hszi Csin-ping egyértelművé tette azt is, hogy leszámolni terveznek a tajvani függetlenségi törekvésekkel is.","shortLead":"Hszi Csin-ping egyértelművé tette azt is, hogy leszámolni terveznek a tajvani függetlenségi törekvésekkel is.","id":"20210701_hszi_csin_ping_kinai_elnok_kommunista_part_evfordulo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=becafd0f-40e8-4683-8619-1179379d9c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb00ab3-1a92-4bd1-99f6-046758777ce4","keywords":null,"link":"/vilag/20210701_hszi_csin_ping_kinai_elnok_kommunista_part_evfordulo","timestamp":"2021. július. 01. 07:37","title":"Üzent a kínai elnök: Aki zsarnokoskodni próbál felettünk, 1,4 milliárd kínai alkotta, acélos Nagy Falba ütközik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcdf38fa-dbb1-4bf4-9860-a3a8c3bbc11d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hét végére talán már védettségi igazolvány nélkül is be lehet ülni egy kávézóba.","shortLead":"A hét végére talán már védettségi igazolvány nélkül is be lehet ülni egy kávézóba.","id":"20210630_5_es_fel_millio_beoltott_korlatozasok_feloldasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dcdf38fa-dbb1-4bf4-9860-a3a8c3bbc11d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e0ddc52-3c7e-4463-9953-3e782d642fa6","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_5_es_fel_millio_beoltott_korlatozasok_feloldasa","timestamp":"2021. június. 30. 20:41","title":"Újabb lazításokra készül a kormány, soroljuk a változásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Adatokkal viszont nem támasztotta alá az állítását a Gamaleja Intézet igazgatóhelyettese.","shortLead":"Adatokkal viszont nem támasztotta alá az állítását a Gamaleja Intézet igazgatóhelyettese.","id":"20210629_szputnyik_v_koronavirus_delta_varians_gamaleja_intezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acaf6478-1d22-4c7c-8d68-237bf6d65230","keywords":null,"link":"/tudomany/20210629_szputnyik_v_koronavirus_delta_varians_gamaleja_intezet","timestamp":"2021. június. 29. 18:35","title":"A fejlesztői szerint 90 százalékos a Szputnyik V hatékonysága a delta variánssal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e3ad913-4859-4d1a-b809-aa65e8f07a8e","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Most egy terrorellenes katonai misszióról szóló szöveg nem tetszik a magyar kormánynak, mert szerepel benne a “gender” kifejezés.","shortLead":"Most egy terrorellenes katonai misszióról szóló szöveg nem tetszik a magyar kormánynak, mert szerepel benne a “gender”...","id":"20210630_gender_veto_eu_iszlam_allam_mozambik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e3ad913-4859-4d1a-b809-aa65e8f07a8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d59a83-11a6-457e-8deb-dc7229cc2749","keywords":null,"link":"/eurologus/20210630_gender_veto_eu_iszlam_allam_mozambik","timestamp":"2021. június. 30. 10:16","title":"Magyarország a gender szó miatt gátolná az uniós fellépést az Iszlám Állam ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy olyan megoldással álltak elő az amerikai kutatók, aminek köszönhetően már elég csak egy injekció ahhoz, hogy meggyógyítsák a gyógyíthatatlan betegségeket.","shortLead":"Egy olyan megoldással álltak elő az amerikai kutatók, aminek köszönhetően már elég csak egy injekció ahhoz...","id":"20210630_crispr_cas9_genetikai_ollo_genmodositas_genszerkesztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef263f5-457d-4eca-ae0b-6acd071446c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210630_crispr_cas9_genetikai_ollo_genmodositas_genszerkesztes","timestamp":"2021. június. 30. 19:03","title":"Új génszerkesztési módot találtak fel a tudósok, és nagyon hatékonynak tűnik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07278db7-95a0-4924-af0e-5ca0d6b16584","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egészen drámai véget ért az Európa-bajnokság svéd-ukrán nyolcaddöntője. Pedig unalmasan indult a meccs, csak jó félóra elteltével pörgött fel, majd a hosszabbításban óriási sérüléshullám következett, és amikor már mindkét csapat teljesen elkészült az erejével, az ukránok megszerezték a győztes gólt.","shortLead":"Egészen drámai véget ért az Európa-bajnokság svéd-ukrán nyolcaddöntője. Pedig unalmasan indult a meccs, csak jó félóra...","id":"20210629_Ukrajna_Svedorszag_osszefoglalo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07278db7-95a0-4924-af0e-5ca0d6b16584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf4ef9a-599e-469a-a93f-f4fb86e9088b","keywords":null,"link":"/sport/20210629_Ukrajna_Svedorszag_osszefoglalo","timestamp":"2021. június. 29. 23:41","title":"A 121. percben lőtt góllal ejtette ki Ukrajna Svédországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0adb70d8-36c4-419f-ac28-f5fab1929a1d","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Egy magas rangú katona ellen szexuális zaklatás ügyében indult méltatlansági eljárást szüntetett meg egyik első intézkedései egyikében Ruszin-Szendi Romulusz, a honvédség nemrég kinevezett parancsnoka. Az ügyben érintett alezredes ellen az ügyészségen tett feljelentést egy női beosztottja még januárban, miután állítása szerint a honvédségen belül senki sem segített neki. Pedig ha igaz, amit a nő állít, akkor az egyik ezrednél súlyos szexuális visszaélések maradnak büntetlenül.","shortLead":"Egy magas rangú katona ellen szexuális zaklatás ügyében indult méltatlansági eljárást szüntetett meg egyik első...","id":"20210630_Pontos_idopontot_szabott_meg_hogy_mikor_kell_szexelniuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0adb70d8-36c4-419f-ac28-f5fab1929a1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c82f98-5d2f-471b-bab1-b599f7d696bf","keywords":null,"link":"/360/20210630_Pontos_idopontot_szabott_meg_hogy_mikor_kell_szexelniuk","timestamp":"2021. június. 30. 06:30","title":"Szexuális zaklatás vádja a Honvédségnél: Pontos időpontot szabott meg, hogy mikor kell szexelnünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Anglia és Ukrajna továbbjutott, a NASA igazgatója sem tudja, mik lehetnek az amerikai katonák által észlelt tárgyak. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Anglia és Ukrajna továbbjutott, a NASA igazgatója sem tudja, mik lehetnek az amerikai katonák által észlelt tárgyak...","id":"20210630_Radar360_Felporgott_a_homofob_kormanypropaganda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbff9ffb-8796-4552-86eb-9e00cdf5b7ee","keywords":null,"link":"/360/20210630_Radar360_Felporgott_a_homofob_kormanypropaganda","timestamp":"2021. június. 30. 08:00","title":"Radar360: Felpörgött a homofób kormánypropaganda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]