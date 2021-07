Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"54ca07ca-3f0d-4660-92c5-a2c3300da634","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A horvát kormányfő szerint az euró bevezetése számos előnnyel jár a horvát állampolgárok és a gazdaság számára.","shortLead":"A horvát kormányfő szerint az euró bevezetése számos előnnyel jár a horvát állampolgárok és a gazdaság számára.","id":"20210701_horvatorszag_euro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54ca07ca-3f0d-4660-92c5-a2c3300da634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"162171ef-6b98-4184-97a1-be358421ef2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210701_horvatorszag_euro","timestamp":"2021. július. 01. 19:03","title":"Horvátország két év múlva bevezetné az eurót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b1bc782-262f-40ec-9366-a47c1376d9aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elhunyt walesi hercegnő éppen ma lenne 60 éves.","shortLead":"Az elhunyt walesi hercegnő éppen ma lenne 60 éves.","id":"20210701_diana_hercegno_szobor_kensington_palota","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b1bc782-262f-40ec-9366-a47c1376d9aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7698595-ef8b-4260-83b9-188bdc3ee36f","keywords":null,"link":"/elet/20210701_diana_hercegno_szobor_kensington_palota","timestamp":"2021. július. 01. 18:01","title":"Harry és Vilmos herceg félretette a sértettségét, és felavatta Diana hercegnő szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8ff842c-f1aa-4d3f-9ada-abcd2f7f365d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több megoldás is körvonalazódik az Európai Unióban, miként lehetne megleckéztetni a magyar kormányfőt, amiért nem átall immár nyíltan megsérteni alapvető emberi jogokat. ","shortLead":"Több megoldás is körvonalazódik az Európai Unióban, miként lehetne megleckéztetni a magyar kormányfőt, amiért nem átall...","id":"20210630_Forgatokonyvek_Orbanra_Europai_Unio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8ff842c-f1aa-4d3f-9ada-abcd2f7f365d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b57a09e3-980d-45f6-937b-24fda8440dba","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_Forgatokonyvek_Orbanra_Europai_Unio","timestamp":"2021. június. 30. 15:14","title":"Forgatókönyvek Orbánra: Mit tehet az Európai Unió a magyar kormányfővel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12916ce4-4732-469a-a850-169d622d2c1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Abderrahmane Fadil szerint élete legnagyobb hibája volt, hogy elutasította a koronavírus elleni oltást, amikor néhány hónapja felhívták, hogy a kora miatt jogosult rá. A 60 éves férfi később megfertőződött, levegőért kapkodott, a családjától is elbúcsúzott.\r

","shortLead":"Abderrahmane Fadil szerint élete legnagyobb hibája volt, hogy elutasította a koronavírus elleni oltást, amikor néhány...","id":"20210701_oltasellenesseg_vakcina_koronavirus_oltasellenesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12916ce4-4732-469a-a850-169d622d2c1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fbf2fcb-d220-4708-8a59-23e37ef54957","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_oltasellenesseg_vakcina_koronavirus_oltasellenesek","timestamp":"2021. július. 01. 20:03","title":"Egy oltásellenes férfi majdnem belehalt a koronavírusba, most mindenkit arra biztat, kérje a vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"990a416b-3844-4616-aab4-f0f74235b805","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több kutatás is igazolta, hogy milyen sok kárt okoz a gyerekek fizikai büntetése.","shortLead":"Több kutatás is igazolta, hogy milyen sok kárt okoz a gyerekek fizikai büntetése.","id":"20210630_A_veres_csak_ront_a_gyerekek_viselkedesen_es_komoly_karokat_okoz_nekik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=990a416b-3844-4616-aab4-f0f74235b805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edb12ca4-8492-4810-9473-49c67bdb5e13","keywords":null,"link":"/elet/20210630_A_veres_csak_ront_a_gyerekek_viselkedesen_es_komoly_karokat_okoz_nekik","timestamp":"2021. június. 30. 10:16","title":"A verés csak ront a gyerekek viselkedésén és komoly károkat okoz nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatal férfi egy 55 éves nőt lökött fel, hogy megerőszakolja, de megijedt és elszaladt. A bíróságon azt mondta: sajnálja, amit tett.","shortLead":"A fiatal férfi egy 55 éves nőt lökött fel, hogy megerőszakolja, de megijedt és elszaladt. A bíróságon azt mondta...","id":"20210630_kerepes_szatir_hev","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f82e95-5e5c-46f6-b427-f72af8d3eb1f","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_kerepes_szatir_hev","timestamp":"2021. június. 30. 12:29","title":"Meg akart erőszakolni egy nőt Kerepesen, négy évet kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7353b45-d25d-49b9-aac8-a36791176cec","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A kétnapos menetpróbán kipróbált izgalmas Audik közül a leggyengébb is 400 lóerős volt, a legerősebb példányok pedig ezen teljesítmény másfélszeresét szabadították rá az aszfaltra. Előre eláruljuk, hogy a legnagyobb meglepetést a leghalkabb modell okozta. ","shortLead":"A kétnapos menetpróbán kipróbált izgalmas Audik közül a leggyengébb is 400 lóerős volt, a legerősebb példányok pedig...","id":"20210701_ket_vilag_hataran_benzinpusztito_audi_rseket_es_egy_etron_gt_villanyautot_vezettunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7353b45-d25d-49b9-aac8-a36791176cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c526662-dc58-42dd-83dd-64f2e9bb7acf","keywords":null,"link":"/cegauto/20210701_ket_vilag_hataran_benzinpusztito_audi_rseket_es_egy_etron_gt_villanyautot_vezettunk","timestamp":"2021. július. 01. 06:41","title":"Két világ határán: benzinpusztító Audi RS-eket és egy e-tron GT villanyautót vezettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f66e9a2-dafb-4a91-8bab-d19a1ec1bcaa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mostantól a kormánynak kell leadni azokat a neveket, akik pénzt adtak.","shortLead":"Mostantól a kormánynak kell leadni azokat a neveket, akik pénzt adtak.","id":"20210701_Megtiltotta_a_kormany_a_nevtelen_adomanyozast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f66e9a2-dafb-4a91-8bab-d19a1ec1bcaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15f9e6c6-0da3-4698-a8b5-13913217afcc","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_Megtiltotta_a_kormany_a_nevtelen_adomanyozast","timestamp":"2021. július. 01. 21:13","title":"Megtiltotta a kormány a névtelen adományozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]