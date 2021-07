Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c2e8f555-4428-4ec1-9b7d-f07c322a64d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank szerint a változtatás díjmentességét akkor is lehetővé kell tenni az ügyfeleknek, ha magasabb törlesztőrészletet szeretnének fizetni.","shortLead":"A jegybank szerint a változtatás díjmentességét akkor is lehetővé kell tenni az ügyfeleknek, ha magasabb...","id":"20210702_moratorium_ingyenes_szerzodesmodositas_mnb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2e8f555-4428-4ec1-9b7d-f07c322a64d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76df3fba-8bf7-464f-ac21-3490bf3ed6ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210702_moratorium_ingyenes_szerzodesmodositas_mnb","timestamp":"2021. július. 02. 12:26","title":"Fontos üzenetet küldött a bankoknak az MNB a hitelmoratórium ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6395ed1b-d2ef-4533-853e-a673a596ac74","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Nem semmisítették meg a vitatott pontot, de pontosításra szólították fel az országgyűlést, mert a mostani szöveg nem világos.","shortLead":"Nem semmisítették meg a vitatott pontot, de pontosításra szólították fel az országgyűlést, mert a mostani szöveg nem...","id":"20210701_alkotmanybirosag_ab_kuruzslas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6395ed1b-d2ef-4533-853e-a673a596ac74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b6739a1-05c6-4531-90bc-f77837bdec99","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_alkotmanybirosag_ab_kuruzslas","timestamp":"2021. július. 01. 18:46","title":"Az Alkotmánybíróság szerint is homályos a kuruzslás elleni törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae6624b-4a2a-4531-a2a4-273866228056","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az azonosítatlan légi jelenségekről szóló amerikai jelentést nagyon várták, de az nem talált magyarázatot a vizsgált esetekre, és bizonyítékot sem arra, hogy földönkívüliek látogatására utalnának. Mindenesetre több, mint százból 18 esetben nem tudják az amerikai hírszerzők, mi lehet az \"ismeretlen repülő tárgy\". A vizsgálat folytatódik, az igazság még mindig odaát van. ","shortLead":"Az azonosítatlan légi jelenségekről szóló amerikai jelentést nagyon várták, de az nem talált magyarázatot a vizsgált...","id":"202126__amerikai_ufojelentes__nincs_bizonyitek__eszlelesek__az_igazsag_meg_odaat_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ae6624b-4a2a-4531-a2a4-273866228056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9765a36-b1df-460d-aea3-f21af35a5f04","keywords":null,"link":"/360/202126__amerikai_ufojelentes__nincs_bizonyitek__eszlelesek__az_igazsag_meg_odaat_van","timestamp":"2021. július. 01. 17:00","title":"Új erőre kaptak az UFO-hívők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c6fab1d-e968-4b03-9109-56b7c654ba9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kína nem csupán ellátogatna a Marsra, szó szerint megvetné a lábát rajta. Ehhez azonban építeni kell, de a kommunista országot ez sem tartja vissza. A Holdat is kinézték maguknak.","shortLead":"Kína nem csupán ellátogatna a Marsra, szó szerint megvetné a lábát rajta. Ehhez azonban építeni kell, de a kommunista...","id":"20210702_kina_mars_bazis_urkutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c6fab1d-e968-4b03-9109-56b7c654ba9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c8d658e-5f7a-4306-86c4-48ba2509a2b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_kina_mars_bazis_urkutatas","timestamp":"2021. július. 02. 10:03","title":"Nagyszabású tervekkel állt elő Kína: kisváros a Marson, űrlift a Holdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2fde254-5d03-4119-8b2e-b8b6d3900d6b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az évek óta tartó nagyon laza fiskális és monetáris politika oda vezethet, hogy egy adósságválsággal megspékelt stagfláció jön létre – jósolja Nouriel Roubini, aki már 2008-ban is előre látta a globális pénzügyi válságot.","shortLead":"Az évek óta tartó nagyon laza fiskális és monetáris politika oda vezethet, hogy egy adósságválsággal megspékelt...","id":"20210702_Oriasi_bajra_figyelmeztet_Roubini_ehhez_kepest_semmiseg_volt_a_2008as_valsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2fde254-5d03-4119-8b2e-b8b6d3900d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdbf5a26-9251-4176-a4aa-fb67c8c485d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210702_Oriasi_bajra_figyelmeztet_Roubini_ehhez_kepest_semmiseg_volt_a_2008as_valsag","timestamp":"2021. július. 02. 13:39","title":"Óriási bajra figyelmeztet Roubini, amihez képest szinte semmiség volt a 2008-as válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b585a769-37fb-4765-985d-30911eb03e77","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Támadó hangnemben válaszolgatott Vlagyimir Putyin orosz elnök szokásos éves kérdés-felelet maratonján szerdán. A Kreml ura így egészen más hangulatot teremtett, mint két héttel ezelőtt, amikor jóval békülékenyebb volt a Joe Biden amerikai elnökkel folytatott genfi csúcstalálkozó után. Putyin elsősorban amiatt volt dühös, hogy a NATO és Ukrajna az Oroszország által 2014-ben elcsatolt Krím környékén folytat tengeri hadgyakorlatot.","shortLead":"Támadó hangnemben válaszolgatott Vlagyimir Putyin orosz elnök szokásos éves kérdés-felelet maratonján szerdán. A Kreml...","id":"20210701_Putyin_most_a_rossz_rendort_jatssza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b585a769-37fb-4765-985d-30911eb03e77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c54954-8e38-4b0c-b179-c3db84846f88","keywords":null,"link":"/vilag/20210701_Putyin_most_a_rossz_rendort_jatssza","timestamp":"2021. július. 01. 18:02","title":"Putyin most a rossz rendőrt játssza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"863831c1-dc98-4cf3-a839-850e25f7d4e4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egy ember meghalt a balesetben, a hatóságok felszólították a helyieket, hogy csukják be házaik ablakait, mert sűrű fekete füst szállt fel a levegőbe.","shortLead":"Egy ember meghalt a balesetben, a hatóságok felszólították a helyieket, hogy csukják be házaik ablakait, mert sűrű...","id":"20210702_robbanas_romania_olajfinomito","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=863831c1-dc98-4cf3-a839-850e25f7d4e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c3db00d-ace6-4c0d-b843-dc888fe0f850","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210702_robbanas_romania_olajfinomito","timestamp":"2021. július. 02. 17:50","title":"Hatalmas robbanás történt Románia legnagyobb olajfinomítójában – videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4e6a68f-1048-43c8-ae2c-620498c95165","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyersanyagok többsége külföldről érkezik, ami nagyban növeli az árakat.","shortLead":"A nyersanyagok többsége külföldről érkezik, ami nagyban növeli az árakat.","id":"20210702_Mar_500_forintert_is_kinalnak_egy_gomboc_fagyit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4e6a68f-1048-43c8-ae2c-620498c95165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5598723c-de75-41a5-87b3-7f536c9a77fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210702_Mar_500_forintert_is_kinalnak_egy_gomboc_fagyit","timestamp":"2021. július. 02. 08:28","title":"Már 500 forintért is kínálnak egy gombóc fagyit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]