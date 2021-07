Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b555cc15-c0a1-4c9d-b206-1a98365774cd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az autogramot kunyeráló Jancsikából idővel ismert és elismert színművésszé váló Gálvölgyi Jánost Kövesdi Péter faggatja az elmúlt évtizedek emlékezetes színházi és tévés pillanatairól, legendás színészekről, előadásokról, haknikról. Barátságok, sértődések, bakik és sajátos szemszögű pillanatfelvételek Latinovits Zoltántól Márkus Lászlón és Darvas Ivánon keresztül egészen a fiatal színészgenerációig. Videóelőzetes a sorozatról.","shortLead":"Az autogramot kunyeráló Jancsikából idővel ismert és elismert színművésszé váló Gálvölgyi Jánost Kövesdi Péter faggatja...","id":"20210702_Hivatasos_rajongo__uj_videosorozat_indul_a_HVGn_Galvolgyi_Janossal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b555cc15-c0a1-4c9d-b206-1a98365774cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced40d86-9bb8-4ace-a762-6b84d6dd7c97","keywords":null,"link":"/elet/20210702_Hivatasos_rajongo__uj_videosorozat_indul_a_HVGn_Galvolgyi_Janossal","timestamp":"2021. július. 02. 15:00","title":"Hivatásos rajongó – új videósorozat indul a HVG-n Gálvölgyi Jánossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Pénzügyminisztérium államtitkára Karácsony Gergelyről is mondott ezt-azt. A főpolgármester szerinte csak „kesztyűbáb”.","shortLead":"A Pénzügyminisztérium államtitkára Karácsony Gergelyről is mondott ezt-azt. A főpolgármester szerinte csak „kesztyűbáb”.","id":"20210702_tallai_andras_ado_adozas_gyurcsany_ferenc_karacsony_gergely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93eb838e-926b-4653-a89c-d6e09247cddc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210702_tallai_andras_ado_adozas_gyurcsany_ferenc_karacsony_gergely","timestamp":"2021. július. 02. 10:21","title":"Tállai szerint Gyurcsányék adóterrorra készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bcb8502-461c-49df-8f3a-76099a1f3107","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szinte mindenki beállt a kezdeményezés mögé, amely a tervek szerint segítené meggátolni az adóelkerülést. Magyarország már többször közölte, hogy nem örül, és most sem sikerült meggyőzni a kormányt. ","shortLead":"Szinte mindenki beállt a kezdeményezés mögé, amely a tervek szerint segítené meggátolni az adóelkerülést. Magyarország...","id":"20210702_oecd_globalis_minimumado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8bcb8502-461c-49df-8f3a-76099a1f3107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d18da8ae-25e1-4183-ae52-f1a884c4b411","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210702_oecd_globalis_minimumado","timestamp":"2021. július. 02. 12:55","title":"Főhet a feje a magyar kormánynak, újabb hatalmas lökést kapott a globális minimumadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21dcbc1e-0ff4-4863-a3ed-a469f95634fb","c_author":"HVG","category":"360","description":"A régészek is haladnak a korral: nem kell immár minden kis cserépdarabnak egyesével utánajárniuk, és vaskos katalógusok mintái alapján próbálgatni, milyen edény része lehetett. ","shortLead":"A régészek is haladnak a korral: nem kell immár minden kis cserépdarabnak egyesével utánajárniuk, és vaskos katalógusok...","id":"202126_mobiltelefonos_regeszet_kattintos_vadaszat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21dcbc1e-0ff4-4863-a3ed-a469f95634fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e88440b-1085-4c8a-ad6f-6da99019017a","keywords":null,"link":"/360/202126_mobiltelefonos_regeszet_kattintos_vadaszat","timestamp":"2021. július. 02. 16:00","title":"Olyan alkalmazást kapnak kezükbe a régészek, amelyről mindig is álmodtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c9f61c-ab24-4717-a19b-2c3553a651e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nem oltható ember problémája miatt fordult kérdéssel a kormányhoz a független képviselő. Arra jutott: Lenne itt jogalkotói feladat.","shortLead":"Egy nem oltható ember problémája miatt fordult kérdéssel a kormányhoz a független képviselő. Arra jutott: Lenne itt...","id":"20210702_nem_olthato_emberek_szel_bernadett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76c9f61c-ab24-4717-a19b-2c3553a651e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a11d949-c8e9-4f7e-806c-738f9df23d16","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_nem_olthato_emberek_szel_bernadett","timestamp":"2021. július. 02. 19:05","title":"Szél Bernadett: Elvágja a kormány azokat, akik egészségügyi okból nem kaphatnak védőoltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66e507b5-d260-4fc4-b248-ae8bb794dc15","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jó hírnek szánta a Microsoft azt a lehetőséget, hogy androidos alkalmazások is futhassanak a Windows 11-es számítógépeken. Sokan azonban komoly veszélyt látnak ebben éppen az új operációs rendszerre.","shortLead":"Jó hírnek szánta a Microsoft azt a lehetőséget, hogy androidos alkalmazások is futhassanak a Windows 11-es...","id":"20210703_windows_11_harmadik_feltol_letoltott_androidos_appok_apk_telepito_biztonsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66e507b5-d260-4fc4-b248-ae8bb794dc15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8272bcb7-a889-461d-994e-83fc366083cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210703_windows_11_harmadik_feltol_letoltott_androidos_appok_apk_telepito_biztonsag","timestamp":"2021. július. 03. 18:03","title":"Még baj lehet a Windows 11 és az Android kapcsolatából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"692cd9a2-2833-4e57-900a-4916b5a78932","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az emléktábla felavatásán Bödőcs Tibor nem csak ironizált, de őszinte gondolatait is megosztotta arról, hogy mi a legtöbb, amit egy humorista elérhet.","shortLead":"Az emléktábla felavatásán Bödőcs Tibor nem csak ironizált, de őszinte gondolatait is megosztotta arról, hogy mi...","id":"20210703_hofi_geza_bodocs_tibor_emlektabla","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=692cd9a2-2833-4e57-900a-4916b5a78932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3110756-14a9-40c6-933d-8c2a76564101","keywords":null,"link":"/kultura/20210703_hofi_geza_bodocs_tibor_emlektabla","timestamp":"2021. július. 03. 14:28","title":"„Van, amivel lehet viccelni, és van, amivel szabad” – Hofi Géza emléktáblát avatott Bödőcs Tibor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95823a4-7464-4ef4-bc09-2b90ba06612a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"G. Krisztián elbarikádozta magát, emiatt egy túsztárgyaló beszélni akart vele, de a férfi nem volt együttműködő.","shortLead":"G. Krisztián elbarikádozta magát, emiatt egy túsztárgyaló beszélni akart vele, de a férfi nem volt együttműködő.","id":"20210702_tek_vi_kerulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d95823a4-7464-4ef4-bc09-2b90ba06612a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a37e8a-4cef-4568-8248-6ed2fed8653a","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_tek_vi_kerulet","timestamp":"2021. július. 02. 07:22","title":"Tíz lövést adott le a TEK-esekre egy férfi a VI. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]