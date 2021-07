Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9f47b437-348e-493a-9ede-e7c9f011eeca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hozzátartozóknak védettségi igazolvány kell a látogatáshoz.","shortLead":"A hozzátartozóknak védettségi igazolvány kell a látogatáshoz.","id":"20210702_borton_latogatas_koronavirus_vedettseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f47b437-348e-493a-9ede-e7c9f011eeca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8d48281-4180-4f95-aa5c-1d2a4e9f606e","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_borton_latogatas_koronavirus_vedettseg","timestamp":"2021. július. 02. 15:50","title":"Csak oltott vagy Covidból kigyógyult rabok fogadhatnak látogatókat a börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6248e658-5039-48a6-97f0-766dbb9f36a0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A belgák elleni Európa-bajnoki negyeddöntőben elért 2-1-es siker után Roberto Mancini szövetségi kapitány és az olasz labdarúgó-válogatott játékosai is az együttes egyik legjobbja, Leonardo Spinazzola súlyos sérülése miatt szomorúak.","shortLead":"A belgák elleni Európa-bajnoki negyeddöntőben elért 2-1-es siker után Roberto Mancini szövetségi kapitány és az olasz...","id":"20210703_Oriasi_veszteseg__Spinazzola_serulese_sulyos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6248e658-5039-48a6-97f0-766dbb9f36a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beb0b38e-0d70-4003-a5d6-a47697858cc4","keywords":null,"link":"/sport/20210703_Oriasi_veszteseg__Spinazzola_serulese_sulyos","timestamp":"2021. július. 03. 12:48","title":"\"Óriási veszteség\" - Spinazzola sérülése súlyos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szintén tavaly februári 20,75 fokos sarkvidéki kánikuláról szóló jelentést viszont nem hitelesítette a Meteorológiai Világszervezet.","shortLead":"A szintén tavaly februári 20,75 fokos sarkvidéki kánikuláról szóló jelentést viszont nem hitelesítette a Meteorológiai...","id":"20210702_meteorologusok_megerositettek_rekordmeleg_antarktiszon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dbde5d0-815f-4309-8dc4-c528dfd4b67a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_meteorologusok_megerositettek_rekordmeleg_antarktiszon","timestamp":"2021. július. 02. 21:05","title":"Meteorológusok megerősítették: tényleg 18,3 fokos rekordmeleg volt a Déli-sarkvidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e8f555-4428-4ec1-9b7d-f07c322a64d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank szerint a változtatás díjmentességét akkor is lehetővé kell tenni az ügyfeleknek, ha magasabb törlesztőrészletet szeretnének fizetni.","shortLead":"A jegybank szerint a változtatás díjmentességét akkor is lehetővé kell tenni az ügyfeleknek, ha magasabb...","id":"20210702_moratorium_ingyenes_szerzodesmodositas_mnb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2e8f555-4428-4ec1-9b7d-f07c322a64d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76df3fba-8bf7-464f-ac21-3490bf3ed6ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210702_moratorium_ingyenes_szerzodesmodositas_mnb","timestamp":"2021. július. 02. 12:26","title":"Fontos üzenetet küldött a bankoknak az MNB a hitelmoratórium ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7214a17-de6f-4cb4-9322-fba7b3381363","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor a szokásos péntek reggeli rádióműsorában vázolta, milyen intézkedésekre készül a kormány az építőiparban tapasztalható áremelkedések kapcsán. Az intézkedések egy része egyelőre homályos, ami konkrét, annak legkorábban ősszel lehet hatása az árakra. ","shortLead":"Orbán Viktor a szokásos péntek reggeli rádióműsorában vázolta, milyen intézkedésekre készül a kormány az építőiparban...","id":"20210702_Megsargulnak_a_falevelek_mire_gyumolcsot_hozhat_Orban_epitoanyagarak_elleni_hadjarata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7214a17-de6f-4cb4-9322-fba7b3381363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fc9e172-7d7c-4f98-a58c-0ee4fc6c61f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210702_Megsargulnak_a_falevelek_mire_gyumolcsot_hozhat_Orban_epitoanyagarak_elleni_hadjarata","timestamp":"2021. július. 02. 14:18","title":"Megsárgulnak a falevelek, mire gyümölcsöt hozhat Orbán építőanyagárak elleni hadjárata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf9ee42f-40fa-48b4-ad1d-b7809c55d3a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szivárgó tenger alatti gázcső gyulladt ki a Mexikói-öbölben. A tűzről készült felvételek pokoli hangulatot árasztanak.","shortLead":"Szivárgó tenger alatti gázcső gyulladt ki a Mexikói-öbölben. A tűzről készült felvételek pokoli hangulatot árasztanak.","id":"20210703_gazrobbanas_szivargas_mexikoiobol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf9ee42f-40fa-48b4-ad1d-b7809c55d3a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dfb603c-2d7a-4884-a881-477e6bced559","keywords":null,"link":"/tudomany/20210703_gazrobbanas_szivargas_mexikoiobol","timestamp":"2021. július. 03. 11:35","title":"A pokol kapuja nyílt meg, vagy Godzilla ébredezik a Mexikói-öbölben? Ilyen egy víz alatti gázrobbanás videón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b555cc15-c0a1-4c9d-b206-1a98365774cd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az autogramot kunyeráló Jancsikából idővel ismert és elismert színművésszé váló Gálvölgyi Jánost Kövesdi Péter faggatja az elmúlt évtizedek emlékezetes színházi és tévés pillanatairól, legendás színészekről, előadásokról, haknikról. Barátságok, sértődések, bakik és sajátos szemszögű pillanatfelvételek Latinovits Zoltántól Márkus Lászlón és Darvas Ivánon keresztül egészen a fiatal színészgenerációig. Videóelőzetes a sorozatról.","shortLead":"Az autogramot kunyeráló Jancsikából idővel ismert és elismert színművésszé váló Gálvölgyi Jánost Kövesdi Péter faggatja...","id":"20210702_Hivatasos_rajongo__uj_videosorozat_indul_a_HVGn_Galvolgyi_Janossal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b555cc15-c0a1-4c9d-b206-1a98365774cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced40d86-9bb8-4ace-a762-6b84d6dd7c97","keywords":null,"link":"/elet/20210702_Hivatasos_rajongo__uj_videosorozat_indul_a_HVGn_Galvolgyi_Janossal","timestamp":"2021. július. 02. 15:00","title":"Hivatásos rajongó – új videósorozat indul a HVG-n Gálvölgyi Jánossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a3cc88a-bf64-4408-8e08-372092b8b859","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt ugyanakkor nem ismerik el, hogy bármi közük lenne hozzá, viszont most már gyors válaszreakciót ígérnek.","shortLead":"Azt ugyanakkor nem ismerik el, hogy bármi közük lenne hozzá, viszont most már gyors válaszreakciót ígérnek.","id":"20210702_epitoipar_szijjarto_parragh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a3cc88a-bf64-4408-8e08-372092b8b859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e14148-6832-4bea-92c5-14739683ec03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210702_epitoipar_szijjarto_parragh","timestamp":"2021. július. 02. 17:06","title":"Nagyon úgy tűnik, tényleg csak most csodálkozott rá a kormány arra, hogy nőnek az építőipari árak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]