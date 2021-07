Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"64be9adc-1ad7-452a-96bb-93918cc84ce6","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"„Mikor súlyos kormánygondjai között kifáradt, és zaklatott életében csendet, pihenést keresett, leginkább Alcsúton találta azt meg. Alcsút sok örömöt nyújtott neki, talán azért is, mert egyedül az ő teremtménye volt. A sivatagból néhány esztendő alatt paradicsomot varázsolt” – így írta le érzékletesen Lestyán Sándor, hogyan kötődött kétszáz évvel ezelőtt József nádor a Fejér megye északkeleti csücskében elterülő birtokaihoz. Az életrajzíró szerint a Habsburg főherceg megszállottságát a helyiek is örömmel fogadták: „Minél kietlenebb, minél kopárabb volt a talaj, annál lelkesebben törekedett, hogy termékennyé változtassa. Gyakran felkereste itt jobbágyait, akik úgy tisztelték, mint édesapjukat.”","shortLead":"„Mikor súlyos kormánygondjai között kifáradt, és zaklatott életében csendet, pihenést keresett, leginkább Alcsúton...","id":"202126_jozsef_nador_azalcsuti_mintakep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64be9adc-1ad7-452a-96bb-93918cc84ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c64a7ab-8762-453b-8fa7-078561dbe4f0","keywords":null,"link":"/360/202126_jozsef_nador_azalcsuti_mintakep","timestamp":"2021. július. 03. 11:00","title":"A mintakép, akihez mérten Orbán Viktor még zöldfülű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3a8e875-f855-490e-b70b-d8ac1b665215","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az állami támogatások megtették hatásukat.","shortLead":"Az állami támogatások megtették hatásukat.","id":"20210703_Juliusban_elerik_az_egymillio_elektromos_autot_a_nemetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3a8e875-f855-490e-b70b-d8ac1b665215&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"384d8f33-dff6-4d35-b54c-2eb504a5281c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210703_Juliusban_elerik_az_egymillio_elektromos_autot_a_nemetek","timestamp":"2021. július. 04. 06:20","title":"Júliusban elérik az egymillió elektromos autót a németek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39ecab29-e8b2-4297-a053-dea53ccc9804","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pont a kocsi elé parkoltak a saját járművükkel.","shortLead":"Pont a kocsi elé parkoltak a saját járművükkel.","id":"20210704_A_megrongalt_auto_kameraja_vette_fel_a_katalizator_tolvajokat__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39ecab29-e8b2-4297-a053-dea53ccc9804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c25d1f6-471f-4eca-ab36-fc3aef3fcc22","keywords":null,"link":"/cegauto/20210704_A_megrongalt_auto_kameraja_vette_fel_a_katalizator_tolvajokat__video","timestamp":"2021. július. 04. 08:26","title":"A megrongált autó kamerája buktatta le a katalizátortolvajokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc077418-704c-4523-9870-b86c2482f11b","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Nagyon hasonló a tudásuk és lényegében ugyanannyiba kerülnek, mégis két önálló karakterű aktivitásmérőhöz van szerencsénk. Teszten a Xiaomi és a Honor legújabb csuklón viselhető kütyüi.","shortLead":"Nagyon hasonló a tudásuk és lényegében ugyanannyiba kerülnek, mégis két önálló karakterű aktivitásmérőhöz van...","id":"20210703_xiaomi_mi_band_6_vagy_honor_band_6_teszt_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc077418-704c-4523-9870-b86c2482f11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54ca8308-b04d-4a15-8dfe-2e5c2fdfe885","keywords":null,"link":"/tudomany/20210703_xiaomi_mi_band_6_vagy_honor_band_6_teszt_velemeny","timestamp":"2021. július. 03. 17:00","title":"Mit tudnak a 16 ezer forintos kütyük, amik figyelik a légzésünket, mozgásunkat, alvásunkat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36971432-5ed2-49ee-9acf-8dd718ca073c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Húsz ember eltűnt a sárlavinában.","shortLead":"Húsz ember eltűnt a sárlavinában.","id":"20210703_Embert_autot_hazat_vitt_a_japan_foldcsuszamlas__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36971432-5ed2-49ee-9acf-8dd718ca073c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e1576e2-02fe-486e-ad73-2623580c3cdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210703_Embert_autot_hazat_vitt_a_japan_foldcsuszamlas__video","timestamp":"2021. július. 03. 10:38","title":"Embert, autót, házat vitt a japán földcsuszamlás - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e308caa6-ea68-4ea4-b2ba-1f6556aee0f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A folyó középső részén szerdától esténként már ezres nagyságrendben rajzottak a kérészek, a Hortobágyi Nemzeti Park ötleteket is ad ahhoz, hol érdemes megfigyelni a különleges látványt.","shortLead":"A folyó középső részén szerdától esténként már ezres nagyságrendben rajzottak a kérészek, a Hortobágyi Nemzeti Park...","id":"20210703_tiszaviragzas_kereszek_tiszato_zahony_tivadar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e308caa6-ea68-4ea4-b2ba-1f6556aee0f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6baed07d-d458-4440-997c-3653c0aad414","keywords":null,"link":"/zhvg/20210703_tiszaviragzas_kereszek_tiszato_zahony_tivadar","timestamp":"2021. július. 03. 10:40","title":"Már nagyban virágzik a Tisza, látta? Itt van pár tipp, hol érdemes megnézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77138e84-3082-4c99-afba-f1e497e294c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tesztelők már próbálgathatják a Windows 11-et (az első buildet), azonban cseppet sem mindegy, milyen gépen teszik ezt. A Microsoft magyarázatot ad a viszonylag szigorú rendszerkövetelményekre.","shortLead":"A tesztelők már próbálgathatják a Windows 11-et (az első buildet), azonban cseppet sem mindegy, milyen gépen teszik...","id":"20210703_windows_11_rendszerkovetelmenyek_hattere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77138e84-3082-4c99-afba-f1e497e294c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"346a12dc-3129-451f-80c4-b9ec527f0272","keywords":null,"link":"/tudomany/20210703_windows_11_rendszerkovetelmenyek_hattere","timestamp":"2021. július. 03. 08:03","title":"Miért nem elég gyengébb gép az új Windows 11-hez? A Microsoft elmagyarázta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00cfd1d8-8aec-45cc-b837-2c856caf4b6c","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"A finoman nyitó, de még mindig a világ egyik legsötétebb diktatúrái között számontartott közép-ázsiai ország első számú európai partnerként emlegeti Magyarországot. 