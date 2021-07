Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c5969485-76a6-45f1-88c8-0a0e34b56f34","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Frissítette okos ébresztőóráját (vagy akár úgy is mondhatnánk, mini okoskijelzőjét) a Lenovo, és sokoldalú vezeték nélküli töltési lehetőséggel is ellátta.","shortLead":"Frissítette okos ébresztőóráját (vagy akár úgy is mondhatnánk, mini okoskijelzőjét) a Lenovo, és sokoldalú vezeték...","id":"20210704_lenovo_smart_clock2_opcionalis_vezetek_nelkuli_magsafe_kompatibilis_toltes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5969485-76a6-45f1-88c8-0a0e34b56f34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16215044-e776-49a5-8a89-575375aadb53","keywords":null,"link":"/tudomany/20210704_lenovo_smart_clock2_opcionalis_vezetek_nelkuli_magsafe_kompatibilis_toltes","timestamp":"2021. július. 04. 14:03","title":"A telefonját is feltöltheti a Lenovo új ébresztőórájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A biológus, genetikus szerint az időseknek és az immunológiai betegségekben szenvedőknek továbbra is tanácsos maszkot hordaniuk a zárt terekben és a nagyobb tömegben.","shortLead":"A biológus, genetikus szerint az időseknek és az immunológiai betegségekben szenvedőknek továbbra is tanácsos maszkot...","id":"20210704_virologus_arcmaszk_boldogkoi_zsolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79140972-d795-4c34-9fda-9d38bea7864e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210704_virologus_arcmaszk_boldogkoi_zsolt","timestamp":"2021. július. 04. 14:19","title":"Boldogkői Zsolt: Aki nagyobb biztonságot szeretne, az továbbra is viseljen maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f531d7b-7b1d-47a3-a611-7eb44cfa3257","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Hogyan befolyásolhatják a boldogsággal kapcsolatos beidegződéseinket és elvárásainkat a családi minták és a környezet? ","shortLead":"Hogyan befolyásolhatják a boldogsággal kapcsolatos beidegződéseinket és elvárásainkat a családi minták és a környezet? ","id":"20210704_A_boldogtalansag_mint_kovetendo_minta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f531d7b-7b1d-47a3-a611-7eb44cfa3257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d425af6c-018b-493b-a45d-423520bf9c3e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210704_A_boldogtalansag_mint_kovetendo_minta","timestamp":"2021. július. 04. 20:15","title":"A boldogtalanság mint követendő minta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3416e706-23f6-4407-b6af-169b99e31cd6","c_author":"","category":"elet","description":"A futómadár a legkevésbé sem volt együttműködő.","shortLead":"A futómadár a legkevésbé sem volt együttműködő.","id":"20210705_A_szegedi_belvarosban_rohangalo_emut_tartoztatott_le_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3416e706-23f6-4407-b6af-169b99e31cd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8283a479-81dc-4290-9b79-81c0a2b71de8","keywords":null,"link":"/elet/20210705_A_szegedi_belvarosban_rohangalo_emut_tartoztatott_le_a_rendorseg","timestamp":"2021. július. 05. 12:39","title":"A szegedi belvárosban rohangáló emut tartóztatott le a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3248a48-89d7-4831-a96b-4c729dca33c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar érintetteknek csupán a felét diagnosztizálják.","shortLead":"A magyar érintetteknek csupán a felét diagnosztizálják.","id":"20210704_A_depresszioban_szenvedoknek_csak_a_felet_diagnosztizaljak_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3248a48-89d7-4831-a96b-4c729dca33c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bafa13fc-4a6a-4e08-8cec-2704ed134b33","keywords":null,"link":"/tudomany/20210704_A_depresszioban_szenvedoknek_csak_a_felet_diagnosztizaljak_Magyarorszagon","timestamp":"2021. július. 04. 20:05","title":"Évente 362 milliárd forint a depresszió anyagi terhe Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"366e3ed5-bbdb-48f5-b52f-dbb8f88c5088","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Viharos tempóban zsugorodnak a tavaszi felfutásban bitcoinba fektetett megtakarítások, de ebből még nem következik, hogy ne lehetne jó üzletet csinálni belőle. ","shortLead":"Viharos tempóban zsugorodnak a tavaszi felfutásban bitcoinba fektetett megtakarítások, de ebből még nem következik...","id":"202126__bitcoin__kinai_tiltas__magyar_adoamnesztia__szabadesesben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=366e3ed5-bbdb-48f5-b52f-dbb8f88c5088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22372829-6d40-40a1-ada5-2b12b6a0400a","keywords":null,"link":"/360/202126__bitcoin__kinai_tiltas__magyar_adoamnesztia__szabadesesben","timestamp":"2021. július. 03. 16:00","title":"Szabadesésben a bitcoin, de a profik még mindig bizakodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179da8df-a8a0-4f43-9444-144e9fbf6baf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kombájnos hívta a mentőket a pilótához.-","shortLead":"A kombájnos hívta a mentőket a pilótához.-","id":"20210704_Egy_kombajn_tetejen_pattant_meg_az_Apostag_mellett_lezuhant_vitorlazo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=179da8df-a8a0-4f43-9444-144e9fbf6baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f31250fb-b331-496c-bf11-65d2206b079b","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_Egy_kombajn_tetejen_pattant_meg_az_Apostag_mellett_lezuhant_vitorlazo","timestamp":"2021. július. 04. 18:18","title":"Kombájn tetején pattant meg az Apostag mellett lezuhant vitorlázó gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb7bbf23-6521-4239-b946-0ceeb9508462","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az árak emelkedése úgy tűnik, megállíthatatlan.","shortLead":"Az árak emelkedése úgy tűnik, megállíthatatlan.","id":"20210705_Szinte_mindenki_a_durva_dragulastol_fel_ketszamjegyu_ugras_is_johet_a_lakaspiacon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb7bbf23-6521-4239-b946-0ceeb9508462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"830e1ff1-a566-473a-815b-a593364ab40f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210705_Szinte_mindenki_a_durva_dragulastol_fel_ketszamjegyu_ugras_is_johet_a_lakaspiacon","timestamp":"2021. július. 05. 05:50","title":"Szinte mindenki a durva drágulástól fél, kétszámjegyű ugrás is jöhet a lakáspiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]