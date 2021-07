Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ef75964e-456c-4faa-aed9-bf908b575333","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elektromos hajtás ebben is változást hozhat.","shortLead":"Az elektromos hajtás ebben is változást hozhat.","id":"20210705_Megvaltoztatja_modelljei_elnevezeset_a_Volvo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef75964e-456c-4faa-aed9-bf908b575333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7bc581c-1567-423f-bd56-919e4426e269","keywords":null,"link":"/cegauto/20210705_Megvaltoztatja_modelljei_elnevezeset_a_Volvo","timestamp":"2021. július. 06. 07:31","title":"Megváltoztatja modelljei elnevezését a Volvo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szervezetten folyt a csalás, egészségügyi dolgozókat is letartóztattak az indiai rendőrök az áloltópontokon. A csalók azon buktak le, hogy senki nem érzett mellékhatást.","shortLead":"Szervezetten folyt a csalás, egészségügyi dolgozókat is letartóztattak az indiai rendőrök az áloltópontokon. A csalók...","id":"20210706_india_csalok_koronavirus_sooldat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8cbfd9-ee34-4609-af07-5907dbeff7e5","keywords":null,"link":"/elet/20210706_india_csalok_koronavirus_sooldat","timestamp":"2021. július. 06. 06:02","title":"Több ezer embert oltottak be indiai csalók koronavírus ellen sóoldattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c4ef008-1655-403d-9282-2027822708ee","c_author":"Dobos Emese","category":"kkv","description":"Átalakította a vásárlási szokásokat az elmúlt időszak: a tömeggyártott termékek helyett egyre inkább előtérbe kerültek a hazai dizájnerek, mert közösségi összefogásnak is számított a hazai felé fordulni. Szakértők szerint az új szokások akár velünk is maradhatnak hosszú távon. ","shortLead":"Átalakította a vásárlási szokásokat az elmúlt időszak: a tömeggyártott termékek helyett egyre inkább előtérbe kerültek...","id":"20210705_kkv_elorelepes_hazai_termek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c4ef008-1655-403d-9282-2027822708ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6ce354e-0d9f-4254-be03-79688cf72d71","keywords":null,"link":"/kkv/20210705_kkv_elorelepes_hazai_termek","timestamp":"2021. július. 05. 10:44","title":"A világjárvány alatt az online megoldások és a hazai alkotók felé fordultunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"879dd323-18ed-49f8-9e97-2ab5c1d6c37f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A belföldi utazások és a kevésbé ismert úti célok a népszerűek a Mastercard felmérése szerint.","shortLead":"A belföldi utazások és a kevésbé ismert úti célok a népszerűek a Mastercard felmérése szerint.","id":"20210705_mastercard_turizmus_felmeres_kiadvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=879dd323-18ed-49f8-9e97-2ab5c1d6c37f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e8b68b-70e6-4f6a-ac3c-236c683ddbde","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210705_mastercard_turizmus_felmeres_kiadvany","timestamp":"2021. július. 05. 13:11","title":"Beindult a turizmus: még rengetegen autóznak, de év végére pilótahiányt jósolnak az elemzők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72da4dcc-082b-411f-86de-06d40714c220","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Betegsége miatt visszavonult az előző frontember, Duncan Campbell.\r

\r

","shortLead":"Betegsége miatt visszavonult az előző frontember, Duncan Campbell.\r

\r

","id":"20210706_Mar_meg_is_van_ki_lesz_a_UB40_uj_enekese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72da4dcc-082b-411f-86de-06d40714c220&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"486cd400-d849-4fd4-bf4a-8c42e78a917c","keywords":null,"link":"/kultura/20210706_Mar_meg_is_van_ki_lesz_a_UB40_uj_enekese","timestamp":"2021. július. 06. 09:19","title":"Már meg is van, ki lesz a UB40 új énekese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29455559-ffb7-45cf-8b66-c57d4c55fc41","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Annak ellenére, hogy a Microsoft hardverigényes rendszernek állítja be a Windows 11-et, a szoftverrel még egy régi mobiltelefon is megbirkózik. Igaz, kissé döcögősen.","shortLead":"Annak ellenére, hogy a Microsoft hardverigényes rendszernek állítja be a Windows 11-et, a szoftverrel még egy régi...","id":"20210706_windows_11_mobiltelefon_lumia_950_xl","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29455559-ffb7-45cf-8b66-c57d4c55fc41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb203291-10c7-4149-b66a-b87858e3221e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210706_windows_11_mobiltelefon_lumia_950_xl","timestamp":"2021. július. 06. 11:03","title":"Egy hatéves mobilon is eldöcög a Windows 11 – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6710d3f6-3fd3-400e-9274-3dbc27c8f466","c_author":"Jungheinrich","category":"brandchannel","description":"Az elmúlt év és a világjárvány megmutatta, mennyire fontos, hogy egy vállalat válságbiztos módon tudjon működni, ebben pedig kulcsfontosságú szerep jut a robotizált logisztikai rendszereknek.","shortLead":"Az elmúlt év és a világjárvány megmutatta, mennyire fontos, hogy egy vállalat válságbiztos módon tudjon működni, ebben...","id":"jungheinrich_20210618_Az_automatizalt_logisztika_mar_nem_csak_a_multicegek_kivaltsaga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6710d3f6-3fd3-400e-9274-3dbc27c8f466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c2a46ba-e674-4cd1-908a-d58b951d5d9a","keywords":null,"link":"/brandchannel/jungheinrich_20210618_Az_automatizalt_logisztika_mar_nem_csak_a_multicegek_kivaltsaga","timestamp":"2021. július. 05. 10:30","title":"Világhódító úton az önvezető járművek: van, ahol már nélkülözhetetlenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jungheinrich Hungária Kft.","c_partnerlogo":"2b5681f7-2be2-41a2-b449-eafef36cad80","c_partnertag":"jungheinrich"},{"available":true,"c_guid":"3e1b8d45-010d-42fe-a35f-0d28b7871cf4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Versenyt futnak az idővel Miamiban, hogy még az Elsa trópusi vihar érkezése előtt felrobbantsák a részben összedőlt épület még álló részét.","shortLead":"Versenyt futnak az idővel Miamiban, hogy még az Elsa trópusi vihar érkezése előtt felrobbantsák a részben összedőlt...","id":"20210704_Felrobbantanak_a_ledolt_floridai_emeletes_haz_maradvanyat_meg_a_vihar_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e1b8d45-010d-42fe-a35f-0d28b7871cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"011c5dd1-63a9-4967-97d3-cb05d8e8d65b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210704_Felrobbantanak_a_ledolt_floridai_emeletes_haz_maradvanyat_meg_a_vihar_elott","timestamp":"2021. július. 04. 19:10","title":"Felrobbantják a ledőlt floridai ház maradványát még az érkező vihar előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]